«Я верю, что мой дипломный стартап станет успешной компанией». Выпускники — о новом формате защиты

Rusbase Young пообщался с выпускниками, которые поучаствовали в таком эксперименте, о том, что за проекты они запустили, какие у них впечатления от программы и почему традиционный диплом — устаревший формат.

Мы уже рассказывали вам о новом формате защиты в российских вузах — «Стартапе как дипломе». Он позволяет студентам ещё во время учёбы создавать собственный работающий бизнес, учиться у экспертов и даже получить инвестиции.

Евгения Павлова, 23 года

Университет ИТМО, факультет Инноватики

Программа: Создание и управление foodtech-бизнесом

Я надеюсь и верю, что мой дипломный стартап станет успешной компанией в будущем.

Занимаясь стартапом, приходится разбираться в самых разных вещах: от CastDev до защиты интеллектуальной собственности. Ты становишься и экономистом, и юристом, и технологом. Все эти знания могут пригодиться в будущем, где бы ты не работал.

Я уверена, что традиционный формат диплома давно пора изменить. Значительная часть традиционного диплома — это «изобретение велосипеда». По-настоящему новой и полезной информации, как правило, в классическом дипломе оказывается очень мало.

Полина Синтюрихина, 22 года

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Программа: Управление проектами

Призёр проекта платформы «Россия — страна возможностей» кубка по менеджменту «Управляй!»

Я училась на факультете экономических и социальных наук РАНХиГС. В качестве диплома нам можно было защищать проект, который мы подготовили во время учебы по заказу компании. Факультет сотрудничает с крупными российскими и зарубежными компаниями, которые дают реальные сложные и разнообразные бизнес-кейсы для студентов факультета. Подготовить проект студенты должны в команде за четыре месяца.

Для своей защиты я выбрала проект со Сбербанком: мы проводили исследование платежного решения с помощью QR-кодов. Практическую часть мы писали по реальным данным. При подготовке теоретической части я изучала тренды развития финтеха в России и мире, стратегии развития банковской отрасли. Изучала глобальный переход компаний к экосистемам с бесшовным опытом платежных решений.

Про такой диплом потом захочется рассказать с интересом и вовлечь экспертов в обсуждение, получить предметную обратную связь. К тому же это может вдохновить будущих выпускников на запуск собственного бизнеса, структурировать собственные знания, найти новые области для развития.

Михаил Лебедев, 22 года

Шахунский колледж аграрной индустрии

Программа: Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Победитель второй волны конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» платформы «Россия — страна возможностей»

На днях я получил диплом. Тему я выбрал на проекте «Профстажировки 2.0» платформы «Россия — страна возможностей».

Я разработал дипломный проект с потенциалом для стартапа — систему вертикального озеленения интерьеров для библиотеки одного из районов Ямала.

Фактически это фитокартина с автоматическим управлением поливом и освещением растений. Автоматизацию процессов обеспечивает программа. Есть и мобильное приложение, которое позволяет контролировать рост растений.

Сразу после защиты я получил несколько предложений о работе от администрации округа и двух предприятий. Условия, которые мне предложили, позволят продолжить обучение заочно по специальности.

Александра Пестряк, 22 года

Университет ИТМО

Программа: Создание и управление Foodtech-бизнесом

В моем случае диплом в формате стартапа — отличная возможность для отработки бакалаврских знаний на практике.

Настоящие предприниматели помогали нам правильно позиционировать наши компании, и мы могли реалистично оценить свои гипотезы и идеи. Все спикеры оставляли свои контактные данные, готовы помогать в любых вопросах и вести наши идеи до конца.

В традиционном формате диплома всегда есть чёткий сценарий и примеры защищенных работ. Но эти рамки сложно преодолеть: практически невозможно исследовать какую-либо сферу по-новому.

Цель любого университета — выпустить высококвалифицированного специалиста. Сложно стать специалистом, не имея практического опыта. Диплом в формате стартапа решает эту проблему.

Семен Коновалов, 23 года

Университет ИТМО

Программа: Создание и управление FoodTech-бизнесом

Формат «стартап как диплом» предполагает, что на протяжении всего периода обучения ты работаешь над тем, что тебе интересно. Нет сухой теории, больше практики.

Ты проходишь все точки создания и управления проектом, узнаешь, как привлекать инвестиции. Нас учат выступать, питчить инвесторов, правильно упаковывать себя, знания и команду.

Когда общаешься с практиками из бизнеса, ты понимаешь, сколько они набили шишек, прежде чем создать продукт. И получаешь весь этот опыт, знания и контакты. Для будущей карьеры такой формат — это хороший буст.

Например, курс от ГК ЭФКО помог разложить по полочкам все то, что я когда-то изучал. Курс был живым. Мне запомнились многие лекции, и я бы выделил из них о CustDev, который помог по-новому взглянуть на изучение своих клиентов. Другие эксперты очень ответственно подходили к каждому нашему питчу после окончания курса. Детальный разбор каждого проекта с конкретными замечаниями – это то, что нужно, когда ты разрабатываешь свой стартап.

При написании традиционного диплома у тебя есть четкий план действий, не нужно слишком заморачиваться с материальным воплощением твоей идеи. Но традиционный диплом не предполагает воплощения мечты, творчества, возможности монетизировать свой проект на выходе. Диплом на основе стартапа все это обеспечивает.

Роман Алимов, 20 лет

Томский государственный университет

Специальность: Экономика (бизнес-аналитика)

Я думаю о том, чтобы в следующем году выбрать для себя стартап как диплом. Успешная разработка своего бизнеса поможет нам показать не только фундаментальные знания, но и soft skills, которыми мы овладели.

Мне было бы интересно попробовать себя в управлении компанией уже на этапе обучения в бакалавриате. Это интересный опыт, который позволит оценить свои силы. Весной я уже участвовал в одном из этапов отбора на программу «Стартап как диплом» в формате деловой игры «Построй компанию. Продай компанию», это было интересно.

Студент еще до окончания обучения сможет попробовать себя в роли управленца на реальном проекте, у которого есть все шансы показать отличный экономический результат. Это будет хорошей строчкой в резюме и важным опытом.

Роман Выгон, 20 лет

Томский государственный университет

Направление: Программная инженерия

На моей программе уже на 2 курсе студенты разрабатывают и защищают собственные стартапы, так что мне было бы интересно довести свой стартап до ума в рамках дипломной работы.

Успешный стартап должен быть максимально приближен к реальности, к тому, чего требует рынок. Такой формат диплома даёт и актуальные навыки по специальности, и экономическую сноровку.

Умения любого специалиста можно измерить числом проваленных стартапов. Конечно, хочется больше успехов, но на ошибках можно многому научится. Поэтому после университета, устраиваясь на работу, я смогу говорить «создал стартап», и это будет огромным плюсом, неважно «взлетел» он или нет.