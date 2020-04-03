«Смешно, но я начала разговаривать с ноутбуком». Как студенты-стажёры учатся и работают на удаленке

Мы расспросили студентов-стажёров Mail.ru Group о том, как они справляются с новой реальностью, чего им не хватает на удаленке, удается ли разграничить рабочие часы и отдых и как изменился их быт за эти две недели.

Карантин всё никак не закончится, и оставаться дома постепенно становится привычкой. Но это всё еще не так просто, особенно если ты и учишься, и работаешь.





Алексей Мамаев, 20 лет, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 3 курс, стажер в Департаменте рекламных технологий Mail.ru Group

Рабочий процесс с выходом на удаленку не сильно изменился, только встречи переехали в Zoom. Лекции и семинары теперь проходят на собственной онлайн-площадке университета, либо также в Zoom. Здорово, что теперь не приходится тратить время на дорогу до офиса или университета, поэтому уделяю больше времени работе, учебе или спорту. Правда, дома не хватает рабочего монитора.

Когда я начал работать из дома, много о себе узнал. Во-первых, что могу работать из дома! Были сомнения, не станут ли домашние дела или близкие отвлекать меня. Но мне удалось быстро привыкнуть работать, не отвлекаясь в «рабочее» время.

Еще оказалось, что я более эффективен из дома. Сейчас я могу работать в любое время, и поэтому иногда я сильно «задерживаюсь» на удаленной работе, желая доделать начатое днем. Из-за этого, кстати, на первой неделе удаленки были некоторые трудности с режима сна.

Приятно было узнать, что могу общаться с друзьями и на расстоянии. Многие близкие друзья сейчас уехали в родные города, но мы регулярно созваниваемся по видеосвязи. Ощущения, что не видел их уже две недели, совсем нет.

Вот что могу посоветовать всем, кто не привык к удаленке:

Сохраните или восстановите режим дня. Многим такой подход поможет увеличить производительность и сберечь здоровье.

Сохраните режим недели. Уверен, несмотря на бОльшую доступность развлекательных сервисов, сейчас важно, чтобы выходные оставались выходными, а будни — рабочими днями. Если не работаете, то будние дни лучше максимально использовать для учебы, самостоятельного обучения или работы над собственным проектом. Разумеется, о периодических перерывах в рабочие дни также не стоит забывать.

Занимайтесь спортом, насколько это возможно. Сейчас трудный период для организма: даже добираясь в офис или на учебу на машине, вы двигаетесь значительно больше, чем когда проводите день дома. Базовые упражнения на ОФП можно выполнять без какого-либо снаряжения. Лучше, если получится уделять физическим упражнениям пусть и не много времени, но каждый день — продуктивность работы возрастет.

Я занимаюсь велоспортом, и с новым графиком могу рациональнее распределять тренировочное время. Конечно, предпочитаю тренировки на улице, но в условиях карантина приходится тренироваться дома — к счастью, современные технологии в велоспорте позволяют тренироваться на станке не менее эффективно и увлекательно.

Из-за эпидемии выходить из дома с каждым днем хочется все меньше. Тем не менее, теперь я покупаю продукты и для бабушки, живущей в соседнем доме, поскольку сейчас ей нельзя выходить из дома. В выходные можно традиционно посмотреть фильм, давно лежавший в watch-листе, продолжить читать литературу по смежной с работой теме или наконец разобраться дома.

Маша Анисимова, 22 года, 5 курс мехмата МГУ, стажер в команде Почты Mail.ru

Рабочий процесс практически не изменился, все встречи проводятся удаленно, если какие-то проблемы и надо обсудить быстро голосом — то тоже не проблема. С работой особых проблем не возникло.

Что касается учебы, то на пятом курсе уже мало кто из преподавателей заботится о проведении пар, поэтому активными остались только два предмета.

На удаленке сложнее всего не отвлекаться. К сожалению, в большой семье с маленькими детьми это не так просто, но обычно все-таки удается найти несколько часов, которые можно провести сосредоточено.

Зато получается лучше планировать свой рабочий день. Ты знаешь, что тебе не надо никуда ехать, твой ноутбук может постоянно оставаться в сети, получается гораздо продуктивнее провести день.

Всем советую сделать все домашние дела рано утром, чтобы не отвлекаться на них в течение дня, и стараться хоть иногда сменять обстановку — это позволяет держать себя в тонусе.

Смешно, но я начала разговаривать с ноутбуком. Кажется, еще немного, и можно будет ставить рядом «Марусю», тогда будет еще веселее.

Работа есть работа, хоть и из дома, но порой очень не хватает обычного общения, прогулки по офису, смены обстановки. В офисе за день ты успеваешь пройтись как минимум до переговорки, кухни, столовой… Но от карантина тоже есть свои плюсы — можно начать работу пораньше.

И сейчас каждое событие на работе, будь то поломка или успех, воспринимается положительно и более эмоционально, что тоже добавляет красок в жизнь на карантине.

Как ни странно, на карантине свободного времени больше не стало, но появилась возможность уделять больше времени родным. Еще, наконец, дошли руки до дел, которые раньше откладывались на потом. Плюс много разных сервисов открыли бесплатный доступ на месяц, так что можно смотреть кино и слушать музыку — только вот интернет-провайдер не всегда способен справиться с такой нагрузкой.

Вообще, видя официальные цифры других стран понимаешь, как здорово что у тебя есть возможность работать удаленно и не подвергать себя и родных опасности. И с каждым днем все больше начинаешь чувствовать, что вносишь свой вклад, хоть и небольшой, в борьбу с вирусом.

Денис Стасьев, 21 год, Московский физико-технический институт (МФТИ), стажер в команде главной Mail.ru

В домашней обстановке легче сосредоточиться, поэтому часть заданий можно выполнять быстрее.

Сложнее всего происходит коммуникация между коллегами, несмотря на высокий уровень развития видеоконференций, они ещё не могут заменить живое общение. Также тяжело грамотно организовать свои занятия спортом из дома, но я стараюсь уделять ему время, как и общению с друзьями.

Думаю для большинства студентов такая обстановка вполне привычна, есть несколько базовых принципов для её организации. Необходимо организовать своё домашнее рабочее место — мини-офис на время карантина. Также стоит чётко спланировать время на занятия и работу, но и не забывать делать перерывы, так как полностью сидячий образ жизни не очень полезен.

Изначально было непонятно, как можно полностью перевести свою жизнь на удалёнку, но сейчас, проработав уже почти три недели из дома, ощущения меняются. В дистанционной работе есть много преимуществ, например, не надо тратить пару часов в день на дорогу до офиса.

Владимир Норакидзе, 24 года, НИЯУ МИФИ, стажер в команде Почты Mail.ru

Если честно, мне стало менее удобно общаться с командой, но сейчас такие технологии, что можно быстро привыкнуть и не чувствовать этого дискомфорта. Например, всякие мессенджеры, дискорд, скайп: сидишь, микрофон выключил и работаешь. Если у кого-то к кому-то есть вопрос, то он просто включает микрофон и спрашивает. Сам процесс построен примерно так же, как и в офисе.

Гораздо заметнее был результат на учебе. Я сужу по тем парам, что у меня были, но, как мне кажется, МИФИ быстро адаптировался к ситуации. Да, были небольшие неудобства, но в целом прошло успешно.

Помимо учебы у меня еще есть научная работа, которая требует времени. Благо, специфика моей задачи близка к задаче компании, и поэтому мне не надо ездить отдельно в институт, чтобы ее выполнять. Поэтому я сейчас целыми днями сижу дома.

Я примерно в таком режиме проработал половину магистратуры, поэтому привыкать долго не пришлось. Но у удаленки есть большой минус — очень много отвлекающих факторов. Есть огромный соблазн включить фильм/сериал, но надо его перебороть. Позволяю себе только музыку и все. Также приходится самому готовить, но, думаю, я с этим как-то я справлюсь.

Ещё получается подольше поспать — это плюс. Но советую не засыпаться, чтобы не сбивать режим и не чувствовать, что день стал короче.

Если работа и твоя задача тебя мотивирует, то и заниматься будет проще.

К самой эпидемии отношусь спокойно, хотя и хочется, конечно, чтобы это закончилось как можно скорее. Я очень мало выхожу из дома, только в магазин за необходимым. В свободное время читаю, смотрю фильмы. Но у меня его немного, поскольку, как я уже говорил, у меня ещё научная работа и пары. Но не считаю это минусом: зато мне не приходится долго думать, как бороться со скукой.

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