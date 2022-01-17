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Эксперты VK обучат студентов аналитике и тестированию на бесплатных онлайн-курсах

YOUNG
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK открыла набор для студентов на бесплатные онлайн-курсы по аналитике и ручному и автоматизированному тестированию. Обучающую программу разработали эксперты экосистемы, они же будут проводить занятия. Уроки продлятся один семестр.

Эксперты VK обучат студентов аналитике и тестированию на бесплатных онлайн-курсах

О начале набора на бесплатные курсы по программированию рассказали в пресс-службе VK. Подать заявку можно на сайте «VK Образование».  

Занятия будут проводиться по трем специализациям: ручное, автоматизированное тестирование и аналитика. К обучению приглашают студентов магистратуры и старших курсов бакалавриата и специалитета, а также выпускники, завершившие обучение в прошлом году. Кандидатов попросят выполнить тестовое задание.

  1. На курсах по ручному тестированию будут тестировать различные приложения. Студенты получат возможность стать участниками сообщества VK Testers. Заявки на поступление принимаются до 21 февраля.
  2. На курсах по автоматизированному тестированию студентов с нуля обучат работе по этой специализации. Для поступления требуются базовые знания в области IT, Python, Git, Linux, SQL. Заявки принимаются до 14 февраля.
  3. На курсах по системной аналитике студенты освоят инструменты анализа и создадут собственный проект. От кандидатов на поступление требуются базовые знания SQL, понимание бизнес-процессов и принципов работы баз данных. Заявки принимаются до 17 февраля.

Курсы разработали и проведут эксперты VK. Онлайн-занятия продлятся один семестр.

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Фото на обложке: LStockStudio / Shutterstock

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