Эксперты VK обучат студентов аналитике и тестированию на бесплатных онлайн-курсах

VK открыла набор для студентов на бесплатные онлайн-курсы по аналитике и ручному и автоматизированному тестированию. Обучающую программу разработали эксперты экосистемы, они же будут проводить занятия. Уроки продлятся один семестр.
О начале набора на бесплатные курсы по программированию рассказали в пресс-службе VK. Подать заявку можно на сайте «VK Образование».
Занятия будут проводиться по трем специализациям: ручное, автоматизированное тестирование и аналитика. К обучению приглашают студентов магистратуры и старших курсов бакалавриата и специалитета, а также выпускники, завершившие обучение в прошлом году. Кандидатов попросят выполнить тестовое задание.
- На курсах по ручному тестированию будут тестировать различные приложения. Студенты получат возможность стать участниками сообщества VK Testers. Заявки на поступление принимаются до 21 февраля.
- На курсах по автоматизированному тестированию студентов с нуля обучат работе по этой специализации. Для поступления требуются базовые знания в области IT, Python, Git, Linux, SQL. Заявки принимаются до 14 февраля.
- На курсах по системной аналитике студенты освоят инструменты анализа и создадут собственный проект. От кандидатов на поступление требуются базовые знания SQL, понимание бизнес-процессов и принципов работы баз данных. Заявки принимаются до 17 февраля.
Курсы разработали и проведут эксперты VK. Онлайн-занятия продлятся один семестр.
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Фото на обложке: LStockStudio /
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