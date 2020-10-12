Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Студенты собрали робота, который поможет фермерам

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Группа студентов из НИТУ МИСиС разработала многофункционального робота Siberian Tiger для сельскохозяйственных работ. Робот проводит мониторинг состояния растений, следит за их поливом, количеством сорняков в растениях, предсказывает время сбора урожая. 

Студенты собрали робота, который поможет фермерам

Новый автономный робот может передвигаться во всех направлениях за счёт четырёх колёс, расположенных на вертикальных осях. Устройство работает без подзарядки до 16 часов. Этому способствуют солнечная батарея, генератор и большой литий-ионный аккумулятор. Робот умеет преодолевать неровные поверхности. 

В него встроены специальные камеры, которые записывают обнаруженные проблемы на сельскохозяйственных участках, а результаты отправляются в специальный бот. 

На сегодняшний день есть уменьшенный прототип робота, который студенты испытывали на опытных полях Тимирязевской академии. Большую версию протестируют в конце октября 2020 года. Команда проекта планирует создать промышленную версию разработки и в будущем запустить её в серийное производство. 

Про то, как роботы помогают фермерам формировать урожай, можно прочесть здесь.

Фото на обложке: пресс-служба НИТУ МИСиС

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 октября 2020

Акселератов инвестиционного фонда и ISLA для предпринимателей и трекеров Тюменской области

13 октября 2020

Codenrock testing weekend

15 октября 2020

Пятьдесят лучших инновационных идей

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма