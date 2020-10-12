Студенты собрали робота, который поможет фермерам

Группа студентов из НИТУ МИСиС разработала многофункционального робота Siberian Tiger для сельскохозяйственных работ. Робот проводит мониторинг состояния растений, следит за их поливом, количеством сорняков в растениях, предсказывает время сбора урожая.

Новый автономный робот может передвигаться во всех направлениях за счёт четырёх колёс, расположенных на вертикальных осях. Устройство работает без подзарядки до 16 часов. Этому способствуют солнечная батарея, генератор и большой литий-ионный аккумулятор. Робот умеет преодолевать неровные поверхности.

В него встроены специальные камеры, которые записывают обнаруженные проблемы на сельскохозяйственных участках, а результаты отправляются в специальный бот.

На сегодняшний день есть уменьшенный прототип робота, который студенты испытывали на опытных полях Тимирязевской академии. Большую версию протестируют в конце октября 2020 года. Команда проекта планирует создать промышленную версию разработки и в будущем запустить её в серийное производство.

Про то, как роботы помогают фермерам формировать урожай, можно прочесть здесь.

Фото на обложке: пресс-служба НИТУ МИСиС