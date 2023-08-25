Большинство студентов в учебе использует ChatGPT — исследование

65% российских студенов знают о нейросетях и используют их в учебе, в основном для написания и редактирования текста. Самые популярные среди учащихся вузов — ChatGPT, Midjourney и российские Kandinsky. Об этом говорится в исследовании аналитиков направления «Высшее образование» Skillfactory, с результатами ознакомился RB.RU.

Половина студентов регулярно используют нейросети для учебных целей, а 28% пользовались ими только 1-2 раза. 45% с их помощью пишут или редактируют рефераты и сочинения, еще 44% пишут программный код, 29% — переводят иностранные тексты, 28% — создают иллюстрации к своим работам, 25% — обрабатывают фото и изображения.

Еще четверть с помощью нейросетей решают сложные математические задачи. 17% используют нейросети для создания красивых презентаций. При этом каждый седьмой студент выбирает нейросети для написания запросов в базы данных SQL. По данным аналитиков, 12% пользуются нейросетями в качестве шпаргалки на зачетах и экзаменах. Каждый десятый студент с помощью нейросетей создает сайты.

Большинство студентов говорят, что нейросети очень помогают им в учебном процессе и экономят время. Многие из них планируют пользоваться нейросетями и после окончания вуза для решения рабочих задач.

Опрос проводился среди 1272 студентов российских вузов в городах-миллионниках. 57% опрошенных — парни, 43% — девушки.

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