Студенты ИТМО запустили «умную» линейку одежды и изделий с функцией подогрева

Стартап студентов из ИТМО WARMR разработал одежду и изделия с подогревом при помощи печатной электроники — метода нанесения функциональных полимеров на текстиль. Это придаёт тканям электрические свойства. В первую произведённую партию вошли чехлы для сидений велосипедов, ручки для самокатов и детских колясок, рассказали в пресс-службе ИТМО.

Сейчас стартап выпускает изделия с подогревом. В дальнейшем планируется сделать «умную» одежду, в ткань которой интегрируется солнечная батарея, сенсорика и люминесценция. Это позволит при помощи куртки или любой другой вещи заряжать электронные девайсы, наносить светящиеся рисунки, которые сами меняют цвет. Встроенные электронные схемы никак не повлияют на уход за одеждой — её можно стирать, как обычную вещь.

WARMR развивается и за рубежом, привлекает внимание зарубежных инвесторов, участвует в международных конкурсах. Стартап стал призёров соревнований в Австралии и Китае. Авторы говорят, что в дальнейшем планируют долгосрочное международное сотрудничество.

Подробнее про «умную» одежду читайте здесь.