Специалисты сервисов «Работа.ру» и «Подработка» составили топ самых высокооплачиваемых предложений о работе для студентов. За основу взяли собственную базу вакансий – помощник по ремонту бытовой техники может рассчитывать на зарплату до 160 тыс. рублей в месяц.

Зарплата до 160 тыс. рублей в месяц: составлен топ самых высокооплачиваемых подработок для студентов