Зарплата до 160 тыс. рублей в месяц: составлен топ самых высокооплачиваемых подработок для студентов

Специалисты сервисов «Работа.ру» и «Подработка» составили топ самых высокооплачиваемых предложений о работе для студентов. За основу взяли собственную базу вакансий – помощник по ремонту бытовой техники может рассчитывать на зарплату до 160 тыс. рублей в месяц.
«Работу.ру» и «Подработка» составили список самых высокооплачиваемых предложений о работу для студентов. Топ сформирован на основе собственной базы данных вакансий сервисов.
- Армировщик в Набережных Челнах без опыта работы. От соискателя требуют быть исполнительным и аккуратным, предлагает ему официальное трудоустройств, возможность предоставления жилья для иногородних. Зарплата – от 40 до 45 тыс. рублей;
- Заменщик рекламы в Волгограде. Нужно менять рекламные плакаты, монтировать рекламные конструкции. Зарплата – от 20 до 50 тыс. рублей;
- Администратор детского аттракциона в Москве. Нужно управлять детским паровозиком и работать с кассой. предлагают еженедельные выплаты и бесплатные билеты на аттракционы для членов семьи. Зарплата – от 65 до 80 тыс. рублей;
- Укладчик кормов для животных (работа вахтовым методом). Предлагают проживание в квартирах или коттеджах (до шести человек в комнате) и авансы раз в неделю. Зарплата – 85 тыс. рублей;
- Помощник по ремонту бытовой техники. Нужно проводить диагностику и ремонт холодильников. Предлагают ежедневные выплаты, зарплата – от 98 до 160 тыс. рублей.
Фото на обложке: sirtravelalot /
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