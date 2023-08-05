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Зарплата до 160 тыс. рублей в месяц: составлен топ самых высокооплачиваемых подработок для студентов

YOUNG
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Специалисты сервисов «Работа.ру» и «Подработка» составили топ самых высокооплачиваемых предложений о работе для студентов. За основу взяли собственную базу вакансий – помощник по ремонту бытовой техники может рассчитывать на зарплату до 160 тыс. рублей в месяц.

Зарплата до 160 тыс. рублей в месяц: составлен топ самых высокооплачиваемых подработок для студентов

«Работу.ру» и «Подработка» составили список самых высокооплачиваемых предложений о работу для студентов. Топ сформирован на основе собственной базы данных вакансий сервисов.

  1. Армировщик в Набережных Челнах без опыта работы. От соискателя требуют быть исполнительным и аккуратным, предлагает ему официальное трудоустройств, возможность предоставления жилья для иногородних. Зарплата – от 40 до 45 тыс. рублей;
  2. Заменщик рекламы в Волгограде. Нужно менять рекламные плакаты, монтировать рекламные конструкции. Зарплата – от 20 до 50 тыс. рублей;
  3. Администратор детского аттракциона в Москве. Нужно управлять детским паровозиком и работать с кассой. предлагают еженедельные выплаты и бесплатные билеты на аттракционы для членов семьи. Зарплата – от 65 до 80 тыс. рублей;
  4. Укладчик кормов для животных (работа вахтовым методом). Предлагают проживание в квартирах или коттеджах (до шести человек в комнате) и авансы раз в неделю. Зарплата – 85 тыс. рублей;
  5. Помощник по ремонту бытовой техники. Нужно проводить диагностику и ремонт холодильников. Предлагают ежедневные выплаты, зарплата – от 98 до 160 тыс. рублей.

Фото на обложке: sirtravelalot / Shutterstock

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