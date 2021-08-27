Цифровые школьные учебники начали продавать по подписке

Цифровые школьные учебники продадут по подписке. База будет содержать все популярные издания по 40 учебным предметам. Получить такие учебники можно, подключив специальный детский тариф.
О нововведении сообщили в пресс-службе МТС. База учебников будет доступна тем, кто подключил «Нетариф Junior».
«В преддверие нового учебного года мы добавили в существующую подписку доступ к электронными версиями школьных учебников, тем самым объединив в одном продукте еще больше возможностей для качественного и комфортного обучения», – сообщили в компании.
Пользоваться учебниками можно со смартфона или планшета в приложении «МТС Библиотека».
Помимо бесплатных учебников, в подписку включены, в частности, книги, музыка и мультфильмы.
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