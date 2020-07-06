Два аналитика, финансист и слайдмейкер: как преуспеть на кейс-чемпионатах

Кейс-чемпионаты — хороший вариант для студентов, которые хотят поработать над реальными бизнес-задачами компаний. А после такого состязания можно получить приглашение на стажировку или работу.

Что такое кейс-чемпионат и как он помогает найти работу

Кейс-чемпионаты сегодня — это возможность для студентов научиться решать реальные бизнес-задач, зарекомендовать себя как хорошего аналитика, менеджера или финансиста и получить приглашение на стажировку или работу в российскую или международную компанию.

Первые кейс-чемпионаты проводились в университетах Северной Америки еще в конце XIX века. Постепенно метод получил популярность и в других странах, его подхватили крупные международные корпорации, которые используют кейс-чемпионат как универсальный инструмент:

для привлечения талантов,

продвижения HR-бренда компании,

решения актуальных задач компании внешними усилиями талантливой молодежи,

продвижения инициатив компаний (акселераторы, новые программы стажировок).

Кейс-чемпионаты моделируют реальные условия работы в команде, поэтому можно оценить и индивидуальные качества участников, и их способность работать над проектом в команде. По результатам кейс-чемпионата компании приглашают студентов на стажировки или даже предлагают трудоустройство.

Как университет помогает подготовиться

Ежегодно десятки студентов ВШМ принимают участия в кейс-чемпионатах от разных компаний и занимают призовые места. Для информационной поддержки студентов мы создали Кейс-клуб — это карьерный проект, который объединяет самых целеустремленных и активных студентов. Члены клуба вместе учатся решать кейсы и разбираться, что необходимо для успешного прохождения отбора и участия в чемпионате.

Еще у студентов есть возможности работать над консалтинговыми проектами, разрабатывать собственные решения. ВШМ поддерживает тесные контакты с компаниями BIG-3 (BCG, McKinsey, Bain & Company), BIG-4 (EY, KPMG, PwC, Deloitte). В бизнес-школу приезжают эксперты, которые проводят сессии по подготовке и решению кейсов.

Как собрать команду и выстроить эффективно работу

Хорошая команда в кейс-чемпионате — один из главных секретов успеха. Участникам предстоит провести много времени вместе для подготовки и разработки идеи. Поэтому важно, создать внутри команды доверительные отношения и быть замотивироваными на качественную работу.

Полина Сыроваткина, студентка первого курса ВШМ СПбГУ программы Master in Management, финалистка Business Diving 2020 и победитель BCG Idea Challenge 2020, считает, что кроме удачно сформированной команды, один из залогов успеха — грамотное распределение ролей и задач. Эффективность работы повышается, когда в составе есть два аналитика, финансист и слайдмейкер.

Что помогает выиграть

Чтобы одержать победу, надо учесть несколько моментов:

Полностью ответьте на поставленный вопрос кейса, разберитесь в задании, проработайте все тонкости.

Задайте себе промежуточные вопросы: «Это реально?», «Это решает проблему клиента?», «Хватает ли бюджета на реализацию?» и т. д. — это позволит избежать ошибок и даст возможность переработать решение до презентации.

Проявите максимум креатива, привнесите что-то необычное в ваше решение, что поможет отличить вашу команду среди других участников.

Даниил Якушев, студент первого курса ВШМ СПбГУ программы Master in Management, финалист Business Diving 2020, 3 место BCG IdeaChallenge 2020, рассказывает: «Главное — участвуйте до конца, разбирайте детально каждую задачу, не бойтесь спрашивать, что от вас хотят, и, конечно, получайте удовольствие от процесса, так как большая польза кейс-чемпионатов – это расширение кругозора и глубокое понимание бизнеса».

Участники кейс-чемпионатов отмечают, что нет универсального решения, каждое задание имеет свои особенности. «На разных кейс-чемпионатах — разные ключи к победе. Важно погрузиться в кейс и постараться подготовить «работающее решение». Когда мы участвовали в BCG Idea Challenge, мы действительно хотели помочь клиенту, предложить ему что-то классное и подходящее. Победа была приятным бонусом. Вообще, для меня возможность поработать с умными, целеустремленными ребятами, которых я встретила в ВШМ, не менее важная награда, чем победа и fast track», — рассказывает Полина.

Каждый кейс-чемпионат — это приключение: командные созвоны, брейнторшмы, поезда, самолеты, другие города, новые знания, победы, знакомства и море эмоций. А также, это возможность проявить себя и получить приглашение в международную или российскую компанию.

Советы от победителей кейс-чемпионатов:

Определите для себя, зачем вам кейс-чемпионат. Соберите команду единомышленников, с которыми будет комфортно работать. Распределите задачи и устанавливайте промежуточные дедлайны. Делайте промежуточные задачи по одному, а затем «сводите» решение вместе. Не стоит делать презентацию в самом начале кейс-чемпионата. Ее нужно создавать, когда решение уже практически готово, не нужно пытаться сделать ее «на пустом месте». Очные встречи помогут эффективней работать в команде и проводить брейн-штормы. Задайте себе промежуточные вопросы, чтобы понять действительно ли ваше предложение сможет решить поставленную задачу. Структурируйте проблему – не для выноса на слайд, а для себя. Решение должно быть логичным и выстроенным поэтапно. Вынося график на слайд – спросите себя «Какую ценность он несет, подтверждает ли он наши слова?». Если у вас есть ментор, готовьтесь ко встречам к нему, записывайте вопросы, чтобы детально разобраться. Главный совет — верьте в себя! Нерешаемых задач не существует.

Фото на обложке: Shutterstock / Monkey Business Images