Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Работа без опыта: где ищут начинающих специалистов прямо сейчас

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Лето для студента — возможность получить опыт, заработать, а для выпускника — начать свою карьеру. И даже карантин не может этому помешать. 

Собрали для вас подборку стажировок и вакансий для специалистов без опыта в российских и зарубежных компаниях.

Работа без опыта: где ищут начинающих специалистов прямо сейчас

«ВКонтакте» 

Удалённая стажировка 

Срок: с 13 июля по 12 сентября

Заявки принимают до 14 июня

Стажёров во «ВКонтакте» ищут сразу несколько команд: 

  • команда потребления контента и рекомендаций, Core ML;
  • команда прикладных исследований;
  • команда потребления контента и рекомендаций, Backend;
  • команда рекламы и бизнес-продуктов, Performance Advertising;
  • команда backend-инфраструктуры;
  • департамент дизайна.

Надо выполнить тестовое задание, чтобы пройти конкурс, а после окончания есть вероятность остаться в компании.


«Лаборатория Касперского»

Стажировки в Москве

В технологической компании открыты стажировки для студентов вузов, которые готовы работать 30-35 часов в неделю, знают английский и имеют базовые знания в своей области. 

Есть шесть вакансий:

  • Стажер в департамент Global Sales
  • Стажер в департамент поддержки продуктов и услуг
  • Стажер в отдел разработки технической документации
  • Стажер департамента Research & Development
  • Стажер-аналитик
  • Дизайнер-стажер в департамент маркетинга

ВТБ

Программа «IT юниор» 

Приём заявок: до 23 июня

Шестимесячная стажировка для выпускников бакалавриата и специалитета, студентов и выпускников магистратур математических, технических и естественно-научных специальностей 2017-2021 годов. Начнётся в сентябре, есть несколько направлений: 

  • системная аналитика;
  • разработка - Java, Java Script, мобильная разработка; 
  • администрирование и поддержка баз данных и ПО; 
  • сопровождение ИТ-инфраструктуры, облачных сервисов и высоконагруженных систем;
  • тестирование; 
  • бизнес- аналитика; 
  • DevOps.

«Яндекс» 

Стажировки после карантина в Москве

Увы, набор на летние стажировки в «Яндексе» в этом году закрыт, онлайн они проводиться не будут, но уже сейчас можно подавать резюме, пройти интервью, а выйти на работу в конце лета или осенью. 

Вот кого ищут: 

  • Стажер-разработчик Android в Маркет (Deep Dive)
  • Стажер-разработчик С++ в Маркет (Deep Dive)
  • Стажер-разработчик iOS в Маркет (Deep Dive)
  • Стажер-разработчик интерфейсов в Маркет (Deep Dive)
  • Стажер-разработчик Java в Маркет (Deep Dive)

Tinkoff

Вакансии для специалистов без опыта в Москве 

  • Специалист операционного планирования и аналитики продаж
  • Специалист сектора операционной эффективности ресурсов
  • Аналитик (Кредитные риски)

Стажировки в Екатеринбурге

  • Scala-разработчик
  • DevOps-инженер

ByteDance (TikTok)

Стажировки в московском офисе 

В TikTok можно не только снимать видео и попадать в рек. В головной офис ищут стажёров, которые будут развивать бизнес. Надо знать английский, русский и неплохо, если ещё и китайский язык. 

  • Стажёр в отдел контент-менеджмента
  • Ассистент маркетингового отдела 
  • Ассистент по работе с партнёрами

VisionLabs

Младший инженер

Начинающему специалисту предлагают разрабатывать систему распознавания лиц, опыт работы не требуется.


Рекламное агентство WildJam

Кого ищут

  • Джуниор-менеджер для работы с блогерами
  • Джуниор-менеджер на рекламные проекты
  • Лейбл-менеджер на музыкальное направление
  • Менеджер по документообороту

Для работы надо увлекаться блогингом и любить перерабатывать. 


«Мегафон» 

Стажировки для разработчиков в Нижнем Новгороде.


Procter & Gamble

Стажировки в основном в продажах, но есть и в IT.

Фото на обложке: Shutterstock / fizkes

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июня 2020

United Investors

08 июня 2020

Стартап-кафе PRO: Fintech

11 июня 2020

Московский Акселератор

14 июня 2020

WineTech

14 июня 2020

DataMonetize

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма