Работа без опыта: где ищут начинающих специалистов прямо сейчас
Лето для студента — возможность получить опыт, заработать, а для выпускника — начать свою карьеру. И даже карантин не может этому помешать.
Собрали для вас подборку стажировок и вакансий для специалистов без опыта в российских и зарубежных компаниях.
«ВКонтакте»
Срок: с 13 июля по 12 сентября
Заявки принимают до 14 июня
Стажёров во «ВКонтакте» ищут сразу несколько команд:
- команда потребления контента и рекомендаций, Core ML;
- команда прикладных исследований;
- команда потребления контента и рекомендаций, Backend;
- команда рекламы и бизнес-продуктов, Performance Advertising;
- команда backend-инфраструктуры;
- департамент дизайна.
Надо выполнить тестовое задание, чтобы пройти конкурс, а после окончания есть вероятность остаться в компании.
«Лаборатория Касперского»
В технологической компании открыты стажировки для студентов вузов, которые готовы работать 30-35 часов в неделю, знают английский и имеют базовые знания в своей области.
Есть шесть вакансий:
- Стажер в департамент Global Sales
- Стажер в департамент поддержки продуктов и услуг
- Стажер в отдел разработки технической документации
- Стажер департамента Research & Development
- Стажер-аналитик
- Дизайнер-стажер в департамент маркетинга
ВТБ
Программа «IT юниор»
Приём заявок: до 23 июня
Шестимесячная стажировка для выпускников бакалавриата и специалитета, студентов и выпускников магистратур математических, технических и естественно-научных специальностей 2017-2021 годов. Начнётся в сентябре, есть несколько направлений:
- системная аналитика;
- разработка - Java, Java Script, мобильная разработка;
- администрирование и поддержка баз данных и ПО;
- сопровождение ИТ-инфраструктуры, облачных сервисов и высоконагруженных систем;
- тестирование;
- бизнес- аналитика;
- DevOps.
«Яндекс»
Стажировки после карантина в Москве
Увы, набор на летние стажировки в «Яндексе» в этом году закрыт, онлайн они проводиться не будут, но уже сейчас можно подавать резюме, пройти интервью, а выйти на работу в конце лета или осенью.
Вот кого ищут:
- Стажер-разработчик Android в Маркет (Deep Dive)
- Стажер-разработчик С++ в Маркет (Deep Dive)
- Стажер-разработчик iOS в Маркет (Deep Dive)
- Стажер-разработчик интерфейсов в Маркет (Deep Dive)
- Стажер-разработчик Java в Маркет (Deep Dive)
Tinkoff
Вакансии для специалистов без опыта в Москве
- Специалист операционного планирования и аналитики продаж
- Специалист сектора операционной эффективности ресурсов
- Аналитик (Кредитные риски)
- Scala-разработчик
- DevOps-инженер
ByteDance (TikTok)
В TikTok можно не только снимать видео и попадать в рек. В головной офис ищут стажёров, которые будут развивать бизнес. Надо знать английский, русский и неплохо, если ещё и китайский язык.
- Стажёр в отдел контент-менеджмента
- Ассистент маркетингового отдела
- Ассистент по работе с партнёрами
VisionLabs
Начинающему специалисту предлагают разрабатывать систему распознавания лиц, опыт работы не требуется.
Рекламное агентство WildJam
Кого ищут:
- Джуниор-менеджер для работы с блогерами
- Джуниор-менеджер на рекламные проекты
- Лейбл-менеджер на музыкальное направление
- Менеджер по документообороту
Для работы надо увлекаться блогингом и любить перерабатывать.
«Мегафон»
Стажировки для разработчиков в Нижнем Новгороде.
Procter & Gamble
Стажировки в основном в продажах, но есть и в IT.
Фото на обложке: Shutterstock / fizkes
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