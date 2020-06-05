Лето для студента — возможность получить опыт, заработать, а для выпускника — начать свою карьеру. И даже карантин не может этому помешать.

Собрали для вас подборку стажировок и вакансий для специалистов без опыта в российских и зарубежных компаниях.

Работа без опыта: где ищут начинающих специалистов прямо сейчас