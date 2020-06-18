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SuperJob составил рейтинг технических вузов по уровню зарплат выпускников

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2014-2019 годов, занятых в IT-отрасли. 

SuperJob составил рейтинг технических вузов по уровню зарплат выпускников

В пятёрку лидеров вошли вузы Москвы и Санкт-Петербурга:

  1. НИУ МФТИ — 180 000 рублей в месяц
  2. ИТМО (Санкт-Петербург) и МГТУ им. Баумана (Москва) — 160 000 рублей в месяц
  3. МГУ им. Ломоносова — 155 000 рублей в месяц
  4. НЯУ МИФИ — 150 000 рублей в месяц
  5. НИУ ВШЭ — 145 000 рублей в месяц

В рейтинг  попали университеты, выпускники которых стали Нобелевскими лауреатами и победителями крупнейших международных олимпиад.

Фото на обложке: Unsplash

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