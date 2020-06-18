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SuperJob составил рейтинг технических вузов по уровню зарплат выпускников
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Мария Передок
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2014-2019 годов, занятых в IT-отрасли.
SuperJob составил рейтинг технических вузов по уровню зарплат выпускниковМария Передок
В пятёрку лидеров вошли вузы Москвы и Санкт-Петербурга:
- НИУ МФТИ — 180 000 рублей в месяц
- ИТМО (Санкт-Петербург) и МГТУ им. Баумана (Москва) — 160 000 рублей в месяц
- МГУ им. Ломоносова — 155 000 рублей в месяц
- НЯУ МИФИ — 150 000 рублей в месяц
- НИУ ВШЭ — 145 000 рублей в месяц
В рейтинг попали университеты, выпускники которых стали Нобелевскими лауреатами и победителями крупнейших международных олимпиад.
Фото на обложке: Unsplash
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