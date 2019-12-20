«В какой-то школе серфинга тебя уже заждались». Как провести каникулы на берегу океана почти бесплатно

Она рассказала, как провела несколько недель на берегу океана, подтянула язык, научилась кататься на серфе и еще успевала заниматься своими делами.

После второго курса Алина, студентка факультета рекламы и PR ВШЭ, думала над тем, как провести лето. Ей хотелось чего-то необычного, запоминающегося и в то же время полезного. И она отправилась на стажировку в школу серфинга Atlantic Coast Surf School в Португалии.

Что я делала в школе серфинга

В школе мне надо было работать четыре-пять дней в неделю по пять-шесть часов: рассказывать гостям про школу, записывать на уроки и помогать с арендой оборудования для серфинга.

В течение этого времени надо находиться на своем месте, но есть возможность изучать что-то, сидя прямо на берегу океана. Порой времени для этого может быть действительно много, особенно в пасмурную или холодную погоду.

Можно смело брать с собой книги или другие материалы и работать с ними, пока есть возможность.

Билеты до Португалии и визу я купила сама, а проживание и уроки серфинга мне оплатила школа. Питание в Португалии, кстати, не слишком затратное, но деньги на него надо отложить. Как и на достопримечательности: в выходные я могла самостоятельно или с новыми знакомыми исследовать близлежащие города.

Мне скинули маршрут до самой школы, где меня встретили и показали, что и каким образом устроено. Мы жили в коттедже, где иногда снимали номера туристы. Там было несколько ванных комнат и кухня, где можно было что-то приготовить. На велосипеде до пляжа – около десяти минут, причем их можно было брать совершенно бесплатно. Неплохие условия, учитывая, что единственная твоя обязанность – быть вовремя на рабочем месте и помогать туристам.

Самое интересное – это, конечно, возможность заняться серфингом. Причем в месяц больше десяти тренировок. Это заряд энергии на очень долгое время.

Как искать школы для стажировки

Школ серфинга, которые ждут стажеров, очень много в Португалии и Испании, Марокко, Франции, Германии и на Бали.

Я искала их через поисковые системы, а после с помощью Google Maps находила их на карте в Португалии или Испании, переходила на их сайты и добывала контактную информацию. У многих школ есть аккаунты в социальных сетях (самые распространенные – Instagram и Facebook), где выкладывают новости, анонсы и другие полезные посты, в том числе и о наборе стажеров и требований к ним.

Если у школы нет объявления о наборе стажеров, это не значит, что писать бесполезно. Очень часто руководители или работники готовы взять помощников и всему их научить.

Как выбрать стажировку

Практически у всех школ два периода для стажировок – зимние и летние каникулы. Точная информация всегда есть в соцсетях или можно написать руководителям. Заявки на летний принимают где-то с конца января по февраль, но не позднее середины весны (максимум – начало мая). На зимние можно подаваться с конца лета. Если начать писать позднее, то все свободные места закончатся.

Подать заявку совсем не сложно. У некоторых крупных школ есть специальные формы, где ты делишься контактной информацией и оформляешь заявку, но часто они платные. Зато всегда можно связаться с работниками по электронной почте или с помощью мессенджеров.

Надо быть готовым к тому, что чем позже ты пишешь в школы, тем больше сообщений придется отправить. Отвечают далеко не все – меньше половины, — но те, кто реагируют, очень охотно и дружелюбно общаются с потенциальными работниками. Пойдут на контакт, а если не смогут предложить место, то посоветуют другие варианты или просто пожелают удачи.

Нет ощущения, будто они делают тебе одолжение или ты им совсем не нужен.

Требование для заграничной стажировки – знание английского языка. Преимуществом будет знание, например, португальского или немецкого, потому что центры для занятий серфингом полны туристов из разных стран. Еще потребуется написать мотивационное письмо на английском и пройти небольшое собеседование, на котором ты можешь подробнее рассказать о себе и задать интересующие вопросы.

Что написать в мотивационном письме

Здесь нет совершенно ничего особенного или сложного. Будет здорово, если сможешь написать что-то конкретно о той школе, в которую ты подаешься. Ответственно отнесись к описанию собственной мотивации, расскажи, какими навыками обладаешь, где учишься.

Помни, что мотивационное письмо – не резюме и уж тем более не CV, которое требуется от кандидатов на высокие должности. В письме важен именно эмоциональный посыл – то, что побудило тебя пройти стажировку в этом месте.

Стажировка в школе серфинга – определенно неплохой способ провести каникулы. Мало того, что это приносит пользу за счет длительной языковой практики, так это еще и море новых впечатлений и знакомств. Если давно хотелось прокатиться по океанским волнам и продуктивно провести время, знай – в какой-то школе серфинга тебя уже заждались.