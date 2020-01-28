Исследование: насколько важна экологичность продукта для разных поколений

Платформа First Insight провела опрос среди представителей разных поколений и узнала, что влияет на их выбор бренда или продукта. Оказалось, что поколение Z часто смотрит на экологичность бренда, а бэби-бумеров этот фактор почти не заботит.

62% представителей поколения Z и миллениалов предпочитают экологичные бренды, что касается поколения X и «тихого поколения» (родившиеся между 1928 и 1945 годом), то экологичность бренда интересна только 54% и 44% их представителей. При этом только 39% опрошенных бэби-бумеров отдают предпочтение экологичным брендам, что еще раз подчеркивает пропасть между их поколением и более молодыми.

Также опрос показал, что поколение Z готово платить больше за экологичные продукты (об этом заявили 73% опрошенных). Среди миллениалов такое желание выразили 68%, а у представители поколения X и бэби-бумеров желающих было 55% и 42% соответственно. Что касается тихого поколения, то в нем заплатить больше была готова половина опрошенных. При этом большинство представителей поколения Z (54%) готовы переплатить на 10% и больше при покупке экологичного продукта, у миллениалов таких было 50%, у поколения X — 34%, у бэби-бумеров — 23% и 36% у тихого поколения.

Многие участники опроса надеются, что бренды и ритейлеры станут более экологичными — такое пожелание изъявили 73% представителей поколения Z, 78% миллениалов, 84% поколения X, 73% бэби-бумеров и 68% представителей тихого поколения.

Другие интересные находки опроса:

Все больше представителей каждого поколения покупает товары на вторичном рынке: у поколения Z это 59%, поколения X — 63%, миллениалов — 64%, тихого поколения — 62% и у бэби-бумеров — 52%.

Большинство представителей молодых поколений (59% у поколения Z и 57% миллениалов) готово купить продукты из переработанных материалов. Поколение X и бэби-бумеры меньше заинтересованы в таких продуктов — их хотят купить только 47% и 38% соответственно. Любопытно, что тихому поколению продукты из переработанного сырья интереснее, чем бэби-бумерам, свое желание их приобрести выразило 52% представителей этого поколения.

Большая часть поколения Z (65%) считает очень важным дарить и получать экологичные подарки. Большинство миллениалов (55%) с ними согласны. А вот старшие поколения (Х — 48%, бэби-бумеры — 36%, тихое поколение — 44%) не слишком заинтересованы в экологичности подарков.

56% представителей поколения Z с большой вероятностью вернут/обменяют подарок, если он не является экологичным. Также сделали бы 44% миллениалов, 30% представителей поколения X и 19% бэби-бумеров. 35% представителей тихого поколения сказали, что тоже бы вернули или обменяли такой подарок.

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