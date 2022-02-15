В ЮУрГУ открывают стартап-студию по инициативе выпускника Y Combinator

В Южно-Уральском государственном университете запускают стартап-студию для молодых предпринимателей, желающих превратить свою задумку в реальный бизнес. Вдохновителем и инициатором проекта стал выпускник университета Александр Стрункин, основатель компании Deako, финалист акселератора Y Combinator. Первый запуск студии пройдет совместно с московской венчурной компанией Startech.vc.

Главная цель стартап-студии ЮУрГУ — дать студентам площадку для бизнес-реализации прямо в родном вузе. В первый запуск приглашают команды, проекты которых связаны с программным обеспечением.

В течение двух месяцев для участников проведут воркшопы и мастер-классы, также им окажут экспертную поддержку и откроют доступ к масштабному нетворкингу. По итогам демо-дня проекты смогут найти инвестиционную поддержку.

«За последние 17 лет я запустил четыре собственных стартапа и выступал на вспомогательных ролях инвестора, советника и других в более чем 50 проектах. Сейчас, анализируя свой опыт, я понимаю, скольких ошибок можно было избежать, сэкономив тем самым время и ресурсы.

Индустрия стартапов повзрослела, инструменты стали понятнее, количество капитала на рынке увеличилось, а мы, начинавшие почти 20 лет назад, обрели колоссальный опыт и с радостью поделимся им со всеми участниками курса.

У студентов ЮУрГУ в условиях глобального рынка есть огромное преимущество при запуске стартапа, которым необходимо воспользоваться: затраты в Челябинске меньше, чем в большинстве точек мира, а значит, за счет выделенных ресурсов можно протестировать больше идей или двигаться быстрее, расширяя команду», — сказал Александр Стрункин.

Набор в стартап-студию ЮУрГУ уже начался и продлится до 6 марта. Подать заявку могут студенты и сотрудники ЮУрГУ на официальном сайте.