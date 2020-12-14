«У детей есть уникальное преимущество — они не знают, что реализовать сложно, а что нет»: почему дети отличные предприниматели

Наталья узнала у менторов школы, что у молодых предпринимателей получается лучше, чем у взрослых, какие ошибки они допускают, почему предпринимательское образование необходимо и как детям искать инвестиции под свои проекты.

Предпринимателем может стать каждый, а учить предпринимательству нужно из его мирового центра — Кремниевой долины, считает Наталья Черкашина, соосновательница школы для подростков-предпринимателей SV.Camp . 21 января в школе запускается новая расширенная программа.

Менторы:

Николай Давыдов, сооснователь компании Cherry Labs;

Ульви Рашид, директор по инвестициям Mindrock Capital и вице-президент сообщества Университета Карнеги-Меллона в Калифорнии;

Сергей Дороничев, руководитель направления виртуальной и дополненной реальности инновационного центра в Пало-Альто.

В чем преимущество подростков-предпринимателей перед взрослыми?

Николай Давыдов:

Преимуществ у детей-предпринимателей гигантское количество. Во-первых, у них нет огромного числа предрассудков, эдаких породистых тараканов, популяции которых успели поселить и взрастить в своей голове взрослые. Например, дети не видят проблем в коммерциализации. Дети меньше боятся экспериментировать, в своих первых проектах они более ориентированы на процесс, чем на результат, что позволяет лучше и быстрее учиться, а ведь создание бизнеса — это непрерывный процесс обучения. И, пожалуй, главное — дети лучше коммуницируют. Взрослые часто даже базовые вещи не могут рассказать убедительно. Честно, я не знаю, с чем это связано, но я вижу, что современные дети общаются и презентуют намного лучше своих взрослых коллег. Это очень приятно видеть.

Ульви Рашид:

Дети не боятся задавать вопросы, падать, быстро учатся, сдруживаются и сплачиваются как команда. Главное, на их стороне удача. Мне нравится определение, что удача — это когда возможность встречает подготовку. У детей будет больше возможностей, потому что больше времени впереди. Для подготовки сегодня детям доступны ресурсы, которых не было в моем детстве. Мне, например, регулярно пишут взрослые и спрашивают, когда мы собираемся запустить SV.Camp для взрослых. Как говорил Пикассо, все дети — художники, главное, чтобы они не забывали про это, вырастая.

Сергей Дороничев:

У детей есть уникальное преимущество — они не знают, что реализовать сложно, а что нет. Поэтому они могут быть настоящими визионерами. Посмотрите на Илона Маска, он мечтал осваивать космос и летать на другие планеты с самого детства. А спустя 30 лет построил SpaceX и воплощает мечту в реальность, открывая перед человечеством совершенно новые возможности.

Какие ошибки допускают чаще дети, создавая свои стартапы?

Николай Давыдов:

Ошибки детей похожи на ошибки взрослых, поэтому их сложно выделить в отдельную категорию. Например чрезмерное усложнение гипотезы вместо упрощения. Часто предприниматели так верят в свою идею, что не могут от неё отказаться, даже когда ясно видят, что её недостаточно для построения бизнеса, который затем можно масштабировать. И вместо работы над идеей начинают её усложнять, добавлять к ней какие-то детали и дополнительные фишки, чем, на самом деле, ещё сильнее снижают масштабируемость.

Ульви Рашид:

Я вижу, что дети допускают те же три основные ошибки, что и взрослые. Я дал каждой из них название.

«У меня есть идея!» Дети привязываются к одному решению проблемы, а не изучают идею (проблему) как следует, чтобы рассмотреть разные варианты решения. Это первая и очень дорогая ошибка.

Дети привязываются к одному решению проблемы, а не изучают идею (проблему) как следует, чтобы рассмотреть разные варианты решения. Это первая и очень дорогая ошибка. «Я нерепрезентативен». Вторую ошибку дети делают, изучая проблему. Я её называю в честь известной рекламы «Яндекса» — «Я нерепрезентативен». Дети думают, что их проблема существует везде и у всех. Мы даём детям методы выявления наиболее острых проблем их целевой аудитории и её готовности платить.

Вторую ошибку дети делают, изучая проблему. Я её называю в честь известной рекламы «Яндекса» — «Я нерепрезентативен». Дети думают, что их проблема существует везде и у всех. Мы даём детям методы выявления наиболее острых проблем их целевой аудитории и её готовности платить. «У меня нет конкурентов». Дети ошибочно считают конкурентами компании, которые производят похожее решение. Хотя успешные фаундеры знают, что конкурент — это то, как твой клиент решает проблему, включая ничегонеделание. У очень ограниченного количества вещей нет конкурентов. Например, у кислорода. В Кремниевой долине есть целая методика анализа конкурентов, начиная с анализа кладбища стартапов и заканчивая общением с фаундерами конкурирующих решений для понимания их продуктов. Здесь важно понимать, куда в целом движется рынок и конкуренты.

Сергей Дороничев:

Жизненный опыт многих ребят не всегда позволяет им реалистично оценить ресурсы и время, необходимые для реализации их идеи. Но инвесторам надо чётко знать, как продукт будет сделан, какие риски могут возникнуть.

Почему детям нужны знания, которые даются в предпринимательской школе?

Николай Давыдов:

Детям просто неоткуда узнать, как работают предпринимательство и инновации, и понять, интересно ли бы им было заниматься этим в будущем. Лично мне очень повезло, и я в 9 классе узнал, что такое бизнес-план и зачем он нужен. Я читал много художественной литературы про американские корпорации, проникся темой и захотел больше об этом узнать. Я начал изучать экономику потому, что она была мне интересна, а не потому, что все шли либо на юристов, либо на экономистов.

Я не думаю, что полагаться на такую случайность — правильная стратегия.

В школьный период лучше всего перепробовать много разных занятий, в том числе попытаться понять, что такое предпринимательство, попробовать сделать что-то самому и самому составить представление о том, хочется ли в этом разбираться дальше.

В какой-то мере это неплохой метод профориентации, которой тоже незаслуженно уделяется очень мало времени в современном образовании.

Ульви Рашид:

В нашей школе мы не ругаем за ошибки, а наоборот — приветствуем их, потому что на чужих ошибках все равно не прочувствуешь то, что прочувствуешь на своих. Ещё мы учим детей мыслить категориями глобального рынка, потому что лучше создавать что-то сразу с прицелом на мировой рынок, чем на локальный, а потом переделывать.

Наши менторы дают знания, выстраданные бессонными годами предпринимателями, инвесторами и их окружением. Это те советы, которые они дали бы сами себе, если бы была машина времени. Но стандартного совета нет, так как все истории успеха очень личные.

Если система образования даёт обширные теоретические знания, мало применимые здесь и сейчас, то мы в первую очередь слушаем детей и далее даём структурированный ответ на интересующий вопрос. Дети могут после урока сразу делать следующие шаги по своему проекту и договариваться с партнёрами.

И, что немаловажно, мы учим детей общаться с внешним миром на равных.

Сергей Дороничев:

В России вообще нет такого понятия, как бизнес-образование для детей. В обычных школах этому не учат, поэтому такие знания дети могут получать только от своего окружения — родителей, родственников, старших друзей

Как детям искать инвестиции?

Николай Давыдов:

Проверять гипотезы лучше не привлекая инвестиций. Инвесторам не важен возраст, они будут заинтересованы, если удаётся показать результаты проверки гипотез и они будут позитивными. Например, если вам удалось собрать минимальный прототип, и он показал сверхбыстрый рост базы пользователей.

История знает много примеров, когда дети запускали суперуспешные истории, за которыми охотились инвесторы. Например, мэтр венчурных инвестиций Юрий Борисович Мильнер какое-то время пытался проинвестировать в Chatroulette, стартап, основанный 17-летним Андреем Терновским, но молодой предприниматель так и не назвал свою цену.

Ульви Рашид:

Нужно быть ментально готовыми к тому, что очень многое можно сделать и без денег. Наиболее успешные основатели становятся прибыльными, с первого дня вручную обслуживая своих клиентов и строя системы на ходу.

Если инвестиции-таки нужны, решите для себя, готовы ли вы заниматься этим бизнесом следующие 5 – 10 лет в случае успеха. Инвесторы очень любят, когда продуманы риски и на всё есть план либо умение его придумать и воплотить.

Будьте амбициозны, ставьте глобальные цели, собирайте лучших людей вокруг, подтвердите наличие острой проблемы у ваших клиентов и, не ленясь, каждый день работайте над стартапом.

Ведь если то, что вы делаете, нужно, появится конкуренция. И главным фактором вашего преимущества будет скорость. В таких людей инвесторы верят и вкладывают.

Сергей Дороничев:

Здесь дети не сильно отличаются от большинства взрослых, поскольку успешно искать инвестиции умеет далеко не каждый. В этом процессе важно множество факторов, но главное — помнить, что инвесторы смотрят в первую очередь на то, сможет ли ваш стартап вырасти и принести им прибыль. Поэтому выбор идеи, её качественная реализация, а также видение того, как ваш продукт будет развиваться в будущем — это самое главное.

Ошибки совершают все. Успеха же добиваются те, кто может встать, отряхнуться, выучить урок и двигаться дальше. Именно таким вещам и учат истории менторов нашей школы.

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