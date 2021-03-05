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«Кружковое движение» НТИ открыло приём работ на конкурс для школьников «Талант 20.35»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

«Талант 20.35» — конкурс для школьников, основанный на цифровом анализе достижений ребят. Участникам надо зарегистрироваться на платформе и загрузить свои достижения до 31 мая. Победители и призёры получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в более чем 100 вузов России.

«Кружковое движение» НТИ открыло приём работ на конкурс для школьников «Талант 20.35»

Школьников будут оценивать по семи компетенциям: 

  • «Программирование на Python»; 
  • «Решение комплексных инженерных задач»; 
  • «Программная робототехника»;  
  • «Искусственный интеллект»;
  • «Естественно-научное исследование»; 
  • «Проектная деятельность»;  
  • «Информационная безопасность». 

За каждое участие в конкурсе начисляются баллы. Чем больше у вас достижений, тем больше баллов вы получите. 

Конкурсы, за участие в которых система начисляет баллы: олимпиада «Кружкового движения НТИ», проектные школы, челленджи и хакатоны «Практики будущего», конкурс проектов RUKAMI, интенсив «Архипелаг 20.35» Национальной технологической инициативы, конкурсы «Большие вызовы», «Цифровой прорыв», «Дежурный по планете», «Реактор», Кубок «Преактум», онлайн-курсы, соревнования по робототехнике, вузовские олимпиады и проектные школы. Также учитывается участие в соревнованиях и активностях «Университета 20.35», «Яндекс.Лицея», «Сириуса», «Сколково», «Преактума». 


Фото на обложке: Unsplash

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