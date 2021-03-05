«Кружковое движение» НТИ открыло приём работ на конкурс для школьников «Талант 20.35»

«Талант 20.35» — конкурс для школьников, основанный на цифровом анализе достижений ребят. Участникам надо зарегистрироваться на платформе и загрузить свои достижения до 31 мая. Победители и призёры получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в более чем 100 вузов России.

Школьников будут оценивать по семи компетенциям:

«Программирование на Python»;

«Решение комплексных инженерных задач»;

«Программная робототехника»;

«Искусственный интеллект»;

«Естественно-научное исследование»;

«Проектная деятельность»;

«Информационная безопасность».

За каждое участие в конкурсе начисляются баллы. Чем больше у вас достижений, тем больше баллов вы получите.

Конкурсы, за участие в которых система начисляет баллы: олимпиада «Кружкового движения НТИ», проектные школы, челленджи и хакатоны «Практики будущего», конкурс проектов RUKAMI, интенсив «Архипелаг 20.35» Национальной технологической инициативы, конкурсы «Большие вызовы», «Цифровой прорыв», «Дежурный по планете», «Реактор», Кубок «Преактум», онлайн-курсы, соревнования по робототехнике, вузовские олимпиады и проектные школы. Также учитывается участие в соревнованиях и активностях «Университета 20.35», «Яндекс.Лицея», «Сириуса», «Сколково», «Преактума».