Карьера в программировании — чего можно достичь в профессии

Георгий Андрончик, software architect в Almus , компании, которая создает инновационные продукты и разноплановые проекты в области IT, рассказал, какие есть пути карьерного развития у программиста, и показал на примерах, чего можно достичь в этой области.

Программирование — хороший вариант для старта, ведь профессия будет востребована еще долгое время, хотя возможно и потерпит некоторую трансформацию. Прежде чем ступить на этот путь, хорошо бы иметь представление, как может развиваться ваша карьера в данной области.

Программирование решает вопросы бизнеса, который организован, управляется и обслуживается людьми. Менеджмент, бизнес и технологии — вот три главных составляющих вашей карьеры. От их соотношения и будет зависеть, к чему вы в итоге придете.

Технологии + Менеджмент

Первая ступень из программиста в менеджеры — Team Lead. Это человек, который пишет код, администрирует и является своего рода фронтменом команды. Он больше общается с проджект- и продакт-менеджером, чаще занимается оценкой задач. В некоторых бизнес-процессах он может ставить задачи, в некоторых — выступает еще и как главный инженер.

В более современных компаниях он, скорее, медиатор между командой и средним уровнем менеджмента, выполняет представительские функции.

Если менеджмент пришелся по вкусу, дальнейшее развитие для тимлида — CTO, он же технический директор. Этот человек уже не пишет код, а ответственен за технологическую сторону бизнеса и хорошо понимает, как технологии решают его задачи.

Главная задача CTO — обеспечить выполнение технических бизнес-требований. Также он принимает участие в стратегии компании. CTO много работает с людьми, но также должен держать руку на пульсе в технологическом мире.

Больше технологий

Если менеджмент не по нраву, и хочется заниматься больше технологиями, первый шаг становления — Tech Lead или Principal Engineer. Это самый сильный с технической точки зрения человек в команде. Его задача — помочь команде писать качественный, поддерживаемый код, и писать код самому.

Следующим шагом можно либо стать экспертом в какой-то узкой технологии, либо двигаться в сторону архитектора.

Узкий специалист может выступать гарантом того, что в решении конкретных задач точно все будет хорошо.

Архитектор отвечает за архитектуру системы или подсистемы в целом. Он может писать код (на уровне контрактор) или дизайнить систему на уровне UML-схем. Его задача — сделать архитектуру, которая будет соответствовать текущим бизнес-задачам и возможностям, обеспечить масштабирование системы при развитии бизнеса.

Как понять, в какой области развиваться:

В первые пару лет укрепитесь в выбранном технологическом стеке. Далее, если у вас есть желание, берите на себя больше ответственности за конечный результат и заявите о желании стать Team Lead. В целом, чтобы занять какую-либо роль в компании, начинайте понемногу выполнять обязанности этой роли. Так будет проще убедить руководство, что вы подходите для данной позиции.

Например, заняв роль Team Lead, вы сможете понять, нравится ли вам менеджмент. Также попробуйте разобраться в других технологиях, чтобы узнать, хочется ли вам расширять кругозор в технологиях. Как определитесь, прокачивайтесь в выбранном направлении. Кроме этого, погружайтесь в специфику бизнеса, разберитесь, как он работает, какие роли есть в компании и кто что делает. Это вам понадобится, чтобы стать топ-менеджером либо начать свое дело.

Свой бизнес

В целом технический бэкграунд добавляет системности мышлению, что помогает выстраивать рабочие процессы и команды. По моему мнению, в бизнесе самое главное — договариваться с людьми, для этого потребуется развить эмпатию.

Любой бизнес — это оказание услуг. Можно оказывать эти услуги напрямую (консалтинг), можно нанять других людей (аутсорсинг, аутстаффинг), а можно создать продукт, который будет закрывать потребность потребителя. Давайте проговорим возможные варианты.

Консалтинг

Консультанта нанимают как эксперта в какой-то области, чтобы он помог в решении вопроса клиента. Он должен донести до клиента, как ему достичь желаемого результата, и при необходимости сопроводить его. Становясь консультантом в какой-либо сфере, необходимо удостовериться, что за выбранную экспертизу люди готовы платить (так нужно делать не только в консалтинге, но и любом другом бизнесе). При выборе сферы для консультирования старайтесь, чтобы она максимально влияла на финансовые показатели или устойчивость бизнеса.

Аутсорсинг или аутстаффинг

Аутсорсинг — вы решаете конкретную задачу клиента, например, разрабатываете сайт. Аутстаффинг — вы просто «сдаете в аренду» своих сотрудников, продаете их время.

Тут есть явное преимущество перед индивидуальным консалтингом: вы можете масштабировать бизнес, нанимая других людей. Но масштабироваться с помощью людей не тоже самое, что масштабировать продукт. Во-первых, люди много ошибаются. Во-вторых, они часто не выполняют взятых на себя обязательств. В-третьих — болеют. И самое главное —и вы не можете набрать сколько угодно людей, когда это вам потребуется, и уволить их, когда они не нужны.

Свой продукт

В IT разработка продукта — наиболее конкурентная среда, потому что IT-продукт очень просто масштабировать. Разработка продукта (если рынок большой и платежеспособный) — очень рискованное дело, но профит из этого больше, чем из других видов бизнеса.

В большинстве случаев вы не скоро увидите горы денег. Чтобы у продукта был шанс на успех, надо найти product market fit (в каком виде и какому рынку нужен ваш продукт), привлечь инвестиции на разработку и маркетинг.

Так и какую же роль можно выполнять в подобного рода бизнесе? Можно закрывать техническую сторону вопроса (как тот же самый CTO) либо возглавить компанию в качестве CEO. Тут будет больше менеджмента и меньше технологий, но IT-скиллы могут сильно помочь, если заниматься b2b или техническими продуктами.

Советы начинающим

Прокачивайте свой личный бренд — это поможет стать консультантом, находить заказы для вашей компании и хороших партнеров.

Формируйте свое окружение — вступайте в бизнес-комьюнити, ходите на конференции. Это будет создавать вам больше возможностей, люди помогут в решении задач, которые вы не сможете решить сами.

Если вас привлекает программирование, смело становитесь на путь инженера. Выберите стек, поработайте с ним пару лет, станьте лидом, попробуйте другие технологии, определитесь, в каком направлении развиваться.

Далее фокусируйтесь на выбранном направлении и погружайтесь в бизнес-контекст. Не забывайте посещать ивенты и участвовать в тематических комьюнити и обрастать окружением единомышленников.

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