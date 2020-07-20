От идеи до производства: как студенту создать свой технологический продукт

Есть классная идея для технологического проекта? Не позволяйте неуверенности оставлять ваши планы только мечтами. А чтобы стать чуть ближе к реализации, почитайте гайд от специалистов. Его подготовила Марина Кузякина, руководитель Смоленского регионального Студенческого научного центра «Механизм» , который помогает коммерциализировать научно-технические разработки молодёжи в России.

Есть идея — с чего начать?

Первым делом надо объяснить, почему этот продукт необходим. Например, та или иная технология сократит время уборки урожая, поможет определить в домашних условиях давление без тонометра, улучшит экологическую обстановку в регионе и так далее.

Затем — определить цель и задачи продукта: убирать помидоры, огурцы, укладывать в тары.

После этого — проанализировать рынок, изучить конкурентов и на основе полученных результатов создать модель будущего продукта, например, робота по сборке урожая.

Как понять, что идея востребована и коммерчески пригодна

Есть два пути:

чтобы определить востребованность идеи, надо обратится к узкопрофильному специалисту; чтобы понять, если ли у идеи экономический потенциал, нужна консультация инвестора.

Какой узкопрофильный специалист подойдёт

Узкопрофильный специалист — это тот, кто работает в области вашего продукта. Например, если ваш продукт — это экологическое биотопливо, то перед тем, как кого-то искать, надо выстроить весь технологический процесс, то есть разработать модель этого самого производства экологического биотоплива.

Среди специалистов, к которым вы можете обратится, будут и микробиоли, и альгологи, и специалисты по производству биотоплива, и многие другие.

Если, допустим, ваш продукт — это робот по сбору урожая, то специалистами могут быть инженеры-робототехники или представители сельского хозяйства.

Как обратится к инвестору для оценки продукта

Сначала надо разработать бизнес-модель своей идеи — анализ рынка, анализ конкурентов, финансовая модель, обоснованность создания продукта, затраты и так далее. Тогда у инвестора будет чёткое представление о продукте, и он сможет его оценить.

Но помни, что оценка инвестора — это не окончательное заключение. Положительной оценке могут препятствовать некоторые факторы: неправильно составленная бизнес-модель или нечеткое представление идеи.

В таком случае надо не отчаиваться, а, наоборот, сесть и перепроверить, попросить указать на ошибки, а затем доработать.

Что делать дальше?

Пора собирать команду. Для этого важно опираться на технологическую модель продукта.

К примеру, если вы хотите создать устройство для кардиологии, то вам будет необходим программист, инженер-электронщик, дизайнер устройства, разработчик мобильных приложений.

Когда будет собрана команда и разработано техническое задание, появится представление, сколько будет необходимо затрат на разработку такого устройства.

После составления сметы, вы либо подаёте заявку на грант, либо всей командой вкладываетесь в покупку необходимых деталей.

Готов прототип устройства — следующий шаг

Нужно его протестировать по заявленным в техническом задании требованиям. Затем посмотреть мероприятия, в которых вы можете принять участие со своим продуктом. Это могут быть выставки, конференции, фестивали, форумы или конкурсы.

После определяется лидер команды (команда может поехать вместе с лидером), который примет участие в мероприятии. Задача лидера — представить продукт, рассказать о его особенностях, затратах, обосновать его лучшие сторон перед конкурентами.

Мероприятия дают возможность найти экспертов (наставников), заказчиков или партнеров, одним словом — тех людей, которые готовы будут помочь в реализации продукта.

Прототип показал эффективность и появился заказ на продук, и теперь первое, что нужно сделать, — это проявить интерес к потенциальному заказчику и задать ему вопросы. Например, может ли он оказать поддержку проекту, взять финансовые расходы и т.д. Обязательно запишите его контакты и договоритесь о встрече.

Если заказчик проявил интерес и готов с вами сотрудничать, вам нужно обговорить вопросы сотрудничества:

как будет происходить работа и на каких условиях;

какие перед вами будут стоять задачи;

какие сроки запуска продукта и т.д.

И последний шаг — запатентовать свой продукт и только потом запускать его в тестовое производство.

Фото на обложке: Shutterstock / Besjunior