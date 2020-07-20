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От идеи до производства: как студенту создать свой технологический продукт

YOUNG
Марина Кузякина
Марина Кузякина

Руководитель Смоленского регионального Студенческого научног...

Анна Меликян

Есть классная идея для технологического проекта? Не позволяйте неуверенности оставлять ваши планы только мечтами. А чтобы стать чуть ближе к реализации, почитайте гайд от специалистов. Его подготовила Марина Кузякина, руководитель Смоленского регионального Студенческого научного центра «Механизм», который помогает коммерциализировать научно-технические разработки молодёжи в России.

От идеи до производства: как студенту создать свой технологический продукт

Есть идея — с чего начать?

Первым делом надо объяснить, почему этот продукт необходим. Например, та или иная технология сократит время уборки урожая, поможет определить в домашних условиях давление без тонометра, улучшит экологическую обстановку в регионе и так далее. 

Затем — определить цель и задачи продукта: убирать помидоры, огурцы, укладывать в тары. 

После этого — проанализировать рынок, изучить конкурентов и на основе полученных результатов создать модель будущего продукта, например, робота по сборке урожая. 

Как понять, что идея востребована и коммерчески пригодна

Есть два пути: 

  1. чтобы определить востребованность идеи, надо обратится к узкопрофильному специалисту; 
  2. чтобы понять, если ли у идеи экономический потенциал, нужна консультация инвестора. 

Какой узкопрофильный специалист подойдёт

Узкопрофильный специалист — это тот, кто работает в области вашего продукта. Например, если ваш продукт — это экологическое биотопливо, то перед тем, как кого-то искать, надо выстроить весь технологический процесс, то есть разработать модель этого самого производства экологического биотоплива. 

Среди специалистов, к которым вы можете обратится, будут и микробиоли, и альгологи, и специалисты по производству биотоплива, и многие другие. 

Если, допустим, ваш продукт — это робот по сбору урожая, то специалистами могут быть инженеры-робототехники или представители сельского хозяйства. 

Как обратится к инвестору для оценки продукта 

Сначала надо разработать бизнес-модель своей идеи — анализ рынка, анализ конкурентов, финансовая модель, обоснованность создания продукта, затраты и так далее. Тогда у инвестора будет чёткое представление о  продукте, и он сможет его оценить. 

Но помни, что оценка инвестора — это не окончательное заключение. Положительной оценке могут препятствовать некоторые факторы: неправильно составленная бизнес-модель или нечеткое представление идеи. 

В таком случае надо не отчаиваться, а, наоборот, сесть и перепроверить, попросить указать на ошибки, а затем доработать. 

Что делать дальше? 

Пора собирать команду. Для этого важно опираться на технологическую модель продукта. 

К примеру, если вы хотите создать устройство для кардиологии, то вам будет необходим программист, инженер-электронщик, дизайнер устройства, разработчик мобильных приложений. 

Когда будет собрана команда и разработано техническое задание, появится представление, сколько будет необходимо затрат на разработку такого устройства. 

После составления сметы, вы либо подаёте заявку на грант, либо всей командой вкладываетесь в покупку необходимых деталей. 

Готов прототип устройства — следующий шаг

Нужно его протестировать по заявленным в техническом задании требованиям. Затем посмотреть мероприятия, в которых вы можете принять участие со своим продуктом. Это могут быть выставки, конференции, фестивали, форумы или конкурсы. 

После определяется лидер команды (команда может поехать вместе с лидером), который примет участие в мероприятии. Задача лидера — представить продукт, рассказать о его особенностях, затратах, обосновать его лучшие сторон перед конкурентами. 

Мероприятия дают возможность найти экспертов (наставников), заказчиков или партнеров, одним словом — тех людей, которые готовы будут помочь в реализации продукта. 

Прототип показал эффективность и появился заказ на продук, и теперь первое, что нужно сделать, — это проявить интерес к потенциальному заказчику и задать ему вопросы. Например, может ли он оказать поддержку  проекту, взять финансовые расходы и т.д. Обязательно запишите его контакты и договоритесь о встрече. 

Если заказчик проявил интерес и готов с вами сотрудничать, вам нужно обговорить вопросы сотрудничества: 

  • как будет происходить работа и на каких условиях;
  • какие перед вами будут стоять задачи;
  • какие сроки запуска продукта и т.д.

И последний шаг — запатентовать свой продукт и только потом запускать его в тестовое производство. 

Фото на обложке: Shutterstock / Besjunior

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