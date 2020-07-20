От идеи до производства: как студенту создать свой технологический продукт
Есть классная идея для технологического проекта? Не позволяйте неуверенности оставлять ваши планы только мечтами. А чтобы стать чуть ближе к реализации, почитайте гайд от специалистов. Его подготовила Марина Кузякина, руководитель Смоленского регионального Студенческого научного центра «Механизм», который помогает коммерциализировать научно-технические разработки молодёжи в России.
Есть идея — с чего начать?
Первым делом надо объяснить, почему этот продукт необходим. Например, та или иная технология сократит время уборки урожая, поможет определить в домашних условиях давление без тонометра, улучшит экологическую обстановку в регионе и так далее.
Затем — определить цель и задачи продукта: убирать помидоры, огурцы, укладывать в тары.
После этого — проанализировать рынок, изучить конкурентов и на основе полученных результатов создать модель будущего продукта, например, робота по сборке урожая.
Как понять, что идея востребована и коммерчески пригодна
Есть два пути:
- чтобы определить востребованность идеи, надо обратится к узкопрофильному специалисту;
- чтобы понять, если ли у идеи экономический потенциал, нужна консультация инвестора.
Какой узкопрофильный специалист подойдёт
Узкопрофильный специалист — это тот, кто работает в области вашего продукта. Например, если ваш продукт — это экологическое биотопливо, то перед тем, как кого-то искать, надо выстроить весь технологический процесс, то есть разработать модель этого самого производства экологического биотоплива.
Среди специалистов, к которым вы можете обратится, будут и микробиоли, и альгологи, и специалисты по производству биотоплива, и многие другие.
Если, допустим, ваш продукт — это робот по сбору урожая, то специалистами могут быть инженеры-робототехники или представители сельского хозяйства.
Как обратится к инвестору для оценки продукта
Сначала надо разработать бизнес-модель своей идеи — анализ рынка, анализ конкурентов, финансовая модель, обоснованность создания продукта, затраты и так далее. Тогда у инвестора будет чёткое представление о продукте, и он сможет его оценить.
Но помни, что оценка инвестора — это не окончательное заключение. Положительной оценке могут препятствовать некоторые факторы: неправильно составленная бизнес-модель или нечеткое представление идеи.
В таком случае надо не отчаиваться, а, наоборот, сесть и перепроверить, попросить указать на ошибки, а затем доработать.
Что делать дальше?
Пора собирать команду. Для этого важно опираться на технологическую модель продукта.
К примеру, если вы хотите создать устройство для кардиологии, то вам будет необходим программист, инженер-электронщик, дизайнер устройства, разработчик мобильных приложений.
Когда будет собрана команда и разработано техническое задание, появится представление, сколько будет необходимо затрат на разработку такого устройства.
После составления сметы, вы либо подаёте заявку на грант, либо всей командой вкладываетесь в покупку необходимых деталей.
Готов прототип устройства — следующий шаг
Нужно его протестировать по заявленным в техническом задании требованиям. Затем посмотреть мероприятия, в которых вы можете принять участие со своим продуктом. Это могут быть выставки, конференции, фестивали, форумы или конкурсы.
После определяется лидер команды (команда может поехать вместе с лидером), который примет участие в мероприятии. Задача лидера — представить продукт, рассказать о его особенностях, затратах, обосновать его лучшие сторон перед конкурентами.
Мероприятия дают возможность найти экспертов (наставников), заказчиков или партнеров, одним словом — тех людей, которые готовы будут помочь в реализации продукта.
Прототип показал эффективность и появился заказ на продук, и теперь первое, что нужно сделать, — это проявить интерес к потенциальному заказчику и задать ему вопросы. Например, может ли он оказать поддержку проекту, взять финансовые расходы и т.д. Обязательно запишите его контакты и договоритесь о встрече.
Если заказчик проявил интерес и готов с вами сотрудничать, вам нужно обговорить вопросы сотрудничества:
- как будет происходить работа и на каких условиях;
- какие перед вами будут стоять задачи;
- какие сроки запуска продукта и т.д.
И последний шаг — запатентовать свой продукт и только потом запускать его в тестовое производство.
Фото на обложке: Shutterstock / Besjunior
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