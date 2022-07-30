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В Госдуме планируют упростить процесс трудоустройства для подростков

YOUNG
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о подготовке законопроекта об упрощении трудоустройства для подростков. По словам политика, проект будет внесен в осеннюю сессию Думы.

В Госдуме планируют упростить процесс трудоустройства для подростков

В своем Telegram-канале Метелев рассказал, что совместно с членом комитета Михаилом Киселевым депутаты разработали инициативы, которые в пятницу были утверждены на финальной согласительной встрече с правительством. К ним относятся:

  • Упрощение процесса получения справки от органов опеки. Вместо сбора большого пакета документов и обязательной явки родителей для получения бумаги будет достаточно обратиться с помощью Госуслуг;
  • Утверждение перечня разрешенных профессий для подростков в возрасте от 14 до 18 лет;
  • Замена дополнительных медицинских осмотров на использование результатов диспансеризации учащихся;
  • Оптимизация нормативов по нагрузке и условиям работы подростков;
  • Программа временного трудоустройства несовершеннолетних с субсидированием родителей.

«Работа в школьном возрасте — это еще и мощнейшая профориентация, первые деньги и ответственность. Однако взять школьника на подработку сегодня сплошная головная боль: долго, сложно и множество ограничений», — написал глава «Молодежного комитета».

Политик уверен, что законопроект будет принят по итогам осенней сессии.

Фото: MPH Photos / Shutterstock

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