В Госдуме планируют упростить процесс трудоустройства для подростков

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о подготовке законопроекта об упрощении трудоустройства для подростков. По словам политика, проект будет внесен в осеннюю сессию Думы.

В своем Telegram-канале Метелев рассказал, что совместно с членом комитета Михаилом Киселевым депутаты разработали инициативы, которые в пятницу были утверждены на финальной согласительной встрече с правительством. К ним относятся:

Упрощение процесса получения справки от органов опеки. Вместо сбора большого пакета документов и обязательной явки родителей для получения бумаги будет достаточно обратиться с помощью Госуслуг;

Вместо сбора большого пакета документов и обязательной явки родителей для получения бумаги будет достаточно обратиться с помощью Госуслуг; Утверждение перечня разрешенных профессий для подростков в возрасте от 14 до 18 лет;

Замена дополнительных медицинских осмотров на использование результатов диспансеризации учащихся;

Оптимизация нормативов по нагрузке и условиям работы подростков;

Программа временного трудоустройства несовершеннолетних с субсидированием родителей.

«Работа в школьном возрасте — это еще и мощнейшая профориентация, первые деньги и ответственность. Однако взять школьника на подработку сегодня сплошная головная боль: долго, сложно и множество ограничений», — написал глава «Молодежного комитета».

Политик уверен, что законопроект будет принят по итогам осенней сессии.

Фото: MPH Photos / Shutterstock