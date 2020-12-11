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Использовать солнечную энергию, перерабатывать батарейки и следить за здоровьем через приложения — какие стартапы делают подростки

YOUNG
Игорь Трахов
Игорь Трахов

Руководитель направления «Дополнительное школьное образование» онлайн-школы «Фоксфорд»

Мария Передок

Онлайн-школа «Фоксфорд» и Технопарк «Сколково» запустили Всероссийский конкурс «От идеи к стартапу», в котором уже приняли участие 200 учеников средних и старших классов. Ребята мечтают изменить мир к лучшему — для этого придётся задействовать альтернативные виды энергии, систематически утилизировать вредные отходы и активно использовать цифровые технологии.

В этом обзоре Игорь Трахов, руководитель направления «Дополнительное школьное образование» онлайн-школы «Фоксфорд», рассказывает о ярких идеях первого этапа конкурса. Второй проходит прямо сейчас.

Использовать солнечную энергию, перерабатывать батарейки и следить за здоровьем через приложения — какие стартапы делают подростки

Участники, занявшие призовые места, получили гранты на обучение на онлайн-курсе по предпринимательству для учеников 7–11 классов «Фоксфорда» и «Сколково» «Стартап-Формула». 

Из 200 идей 48 (24%) посвящено технологиям, 30 (15%) — образованию, 23 (11,5%) — экологии, 17 (8,5%) — ритейлу, по 15 (7,5%) — здоровью и социуму, по 10 (5%) — компьютерным играм и ресторанному рынку. 

Собрали самые смелые идеи в категории экологии, технологий, образования и здоровья.


Экология

«БатЭко»

Проблема: отработанные батарейки не используют повторно, а выбрасывают вместе с обычным мусором, нанося вред окружающей среде. 

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Идея: Михаил Дрожжин, ученик шестого класса, придумал «БатЭко» — панель с отсеками, куда можно установить использованную батарейку, чтобы другие люди заряжали мобильные телефоны полученной энергией. Сделать это так же просто, как вставить новую батарейку в пульт от телевизора. Панели можно устанавливать в аэропортах, торговых центрах, на вокзалах и в других общественных местах. 

Технологии

«Солнечный обогреватель»

Проблема: использовать альтернативный вид энергии, чтобы заменить им нефть и газ, поскольку они конечны. 

Идея: восьмиклассник Александр Трибунский назвал проект «Солнечным обогревателем». По задумке прибор работает так: солнечные лучи фокусируются на ёмкости с теплоносителем — им могут выступать, например, масло или вода, так как они хорошо поглощают солнечную энергию. 

В отличие от солнечных батарей обогреватель не будет переводить энергию в электричество, а сразу преобразует её в тепловую. Тепловую энергию намного удобнее копить и хранить в резервуарах и использовать в теплоносителях в тёмное время суток. Такой прибор сможет полностью обогреть коттедж даже зимой. 

Ещё один проект Александра — устройство отслеживания солнца, которое позволяет получить максимум от солнечной энергии, надо в определённое время направлять солнечный обогреватель на солнце. 


Образование

Программа «В одно нажатие» 

Проблема: на оформление рефератов уходит слишком много времени, а недочёты вроде пропущенных знаков препинания или неподходящих полей остаются. 

Идея: Олег Мазняк, ученик восьмого класса, стремится освободить как можно больше времени для творчества, поэтому хочет создать программу «В одно нажатие». По задумке автору реферата нужно ввести данные: размер полей и шрифтов, параметры абзацев, форматирование подзаголовков, и нажать всего одну кнопку «Оформить». Программа распознает текст, таблицы, списки, сноски, подзаголовки и оформит их по заданным требованиям. При этом она уберёт лишние знаки препинания и подчеркнёт места, где требуется доработка автора. 

Своей идеей Олег хочет помочь и учителям, которые смогут в одно нажатие проверять оформление работ. 


Приложение для поиска школ, детских садов, кружков и секций 

Проблема: родители тратят много времени на поиск подходящих учебных заведений и кружков дополнительного образования. 

Идея: десятиклассник Даниил Рябцев предлагает создать специальное приложение, которое учитывает разные критерии отбора школ, детских садов, творческих кружков и спортивных секций. Например, местоположение, стоимость занятий, уровень преподавателей, комфортабельные условия. Дополнительная опция в приложении — поиск по интересам. Если мама ищет школу для первоклассника, ей просто надо вбить запрос, а приложение выдаст лучшие результаты. 


Здоровье

Персональное питание

Проблема: не хватает времени следить за питанием из-за работы и других дел. 

Идея: Владислав Николаев и несколько его одноклассников хотят создать приложение для планирования правильного питания. Программа будет учитывать суточную норму потребления каждого нутриента, вкусовые предпочтения, медицинские показания и противопоказания, бюджет и временные затраты на приготовление каждого блюда. Программа сможет получать эти данные из других приложений, составлять персональный план питания и предлагать рецепт к каждому блюду. 


«Ложка здоровья» 

Проблема: хочется укреплять иммунитет, не принимая мультивитамины. 

Идея: семиклассница Юлия Михеева назвала проект «Ложкой здоровья». Это сбалансированная смесь из пророщенных семян, например, льна, пшеницы, чиа. Такую смесь можно замораживать, упаковывать и продавать в супермаркетах. Все желающие смогут покупать полезную смесь и добавлять в разные блюда для завтрака, например, каши и омлеты. Так человек будет потреблять комплекс необходимых витаминов и микроэлементов. 

Проращивать семена Юлия планирует на гидропонике — специальном способе выращивания без почвы. Для него нужна чистая вода и система обогащения кислородом. Гидропоника в некоторых случаях помогает выращивать семена быстрее, чем традиционным способом. 


«Доктор-напоминалка» 

Проблема: многим людям нужно принимать таблетки по часам, но они часто забывают это делать. 

Идея: Алексей Домащенко, ученик девятого класса, предлагает создать приложение «Доктор-напоминалка». Оно по графику напоминет, что человеку необходимо выпить таблетки. Например, одни нужно принимать перед едой, другие — после, третьи — вообще раз в сутки. Приложение сможет отправлять голосовые напоминания, чем облегчит жизнь и пожилых, и молодых людей. 


Выводы 

Школьники в 2020 году полагаются на цифровые технологии, которые их окружают, и хотят вести экологичный образ жизни. Поэтому уже сейчас они задумываются об альтернативных видах энергии, переработке вредных отходов и правильном питании. Современные дети планируют создавать полезные сервисы, чтобы помогать окружающим. А значит, в будущем мы будем жить в постоянном поиске и реализации новых идей. 


Фото на обложке: Unsplash

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