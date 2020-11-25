Распределение обязанностей, тайм-менеджмент и работа в команде: подростки об учёбе в бизнес-школе и своих проектах

Мария Савотикова, менеджер по коммуникациям KinderMBA, спросила у девочек, каково постоянно работать вместе, как они распределяют обязанности между собой и в чём, по их мнению, секрет успеха.

Кира Прыкина, Кира Дорощенко и Вика Адоньева учатся в детской бизнес-школе KinderMBA уже 3 года и всё это время работают в одной команде, делая совместные проекты. Периодически к ним присоединяются другие дети.

О проектах, над которыми работают девочки

Вика: Мы начали работать втроём в 2018 году. Нашим первым проектом стал Simple Bag. Это была «умная» сумка — сумка, в которую встроены датчики. То есть человек мог через приложение посмотреть, какие вещи ему нужно взять, какие он забыл, какие лишние.

Кира П: Кира Дорощенко делала с ребятами из бизнес-школы сам проект, а потом мы в команде создавали для него приложение.

Кира Д: Затем мы придумали Beauty-ингаляторы. Это ингаляторы для детей с дизайнерским оформлением. Мы столкнулись с проблемой, что дети часто стесняются пользоваться ингаляторами, боятся, что над ними будут смеяться. И придумали, как эту проблему решить.

Вика: Вместе с нами этим проектом занимается наш друг Егор. Проект продолжает жить, сейчас мы активно над ним работаем в акселераторе K.Lab.

Кира Д: А в прошлом семестре мы изучали модуль «Банкинг» и работали над проектом от «Райффайзенбанка». Нужно было придумать новую банковскую карту. Мы предложили эко-карту, в которую помещается зерно растения. После использования её можно посадить в землю. А при покупке — выбрать растение, которое тебе нравится.

О распределении обязанностей

Кира Д: В основном у нас нет разделения обязанностей. Но если мы знаем, что какая-то часть у человека получается хорошо, допустим, дизайн, то он ей и занимается. Например, Вика классно генерирует идеи.

Кира П:

Иногда, конечно, приходится с нуля разбираться в чём-то, делать что-то впервые. Это тоже интересно, хоть и непросто.

Кира Д: Например, я взяла на себя финансовую модель, хотя сначала казалось, что не справлюсь, цифры меня пугали. А в итоге всё вышло отлично.

Вика: Обычно происходит так: мы собираемся или созваниваемся, обговариваем задачи, а потом уже идём делать каждый свою часть по одиночке. Мы смотрим на работу друг друга, это важно. Например, я делала опрос, не всё в нем понравилось, что-то пришлось переделать.

Кира П: Обычно достаточно просто попросить: можешь, пожалуйста, поправить? Или поправляет кто-то другой. Мы доверяем друг другу, но перепроверяем по нескольку раз. На всякий случай. Чтобы всё точно было сделано качественно.

О тайм-менеджменте и неожиданных вопросах

Кира П: Мы стараемся всё делать вовремя. К защите проекта у нас обычно всё готово.

Кира Д: В этом семестре мы работали онлайн, и нам очень нравилось, что можно одновременно общаться в Zoom и делать проект. Дня за два мы стали активно созваниваться, прямо очень много. Доделывали текст, презентацию.

Вика: Ещё нам помогает мама Киры Прыкиной. Она преподаватель по профессии. Перед конференцией она задает нам самые тяжёлые вопросы, их даже эксперты могут не задать. И мы в этом семестре специально просили её помочь, чтобы подготовиться.

Кира П: Это как репетиция: когда ты готов, ты чувствуешь себя спокойнее. Не надо ничего выдумывать, ты уже знаешь ответы на все вопросы. Плюс благодаря этому мы научились делать презентации, которые будут понятны всем, даже пятилетнему ребёнку.

О секрете успеха и отношении к критике

Кира П: Мне кажется, важная часть работы над проектом — его презентация. Есть ребята с классными проектами, но они их так преподносят, как будто им неинтересно, не нравится. А есть те, у кого проекты не самые лучшие, но благодаря презентации они получают первые места.

Кира Д: Нам даже текст учить не приходится, по сути. Когда весь проект делаешь сам, он легко запоминается. Я могла полностью рассказать, не зазубривая. До этого были ситуации, когда приходилось учить. Но тогда сам проект меня не увлекал.

Кира П: Бывает, нам что-то советует доработать преподаватель, тогда мы просто берём и переделываем. А если критикует кто-то из других команд, мне это кажется странным. Сами мы не критикуем, держим мнение при себе. Можем обсудить между собой, но другой команде говорить не будем. Знаем, что это может быть неприятно.

Работать одному или в команде?

Вика: Вместе лучше работать. Командная работа всегда интереснее, чем в одиночку. Одному намного тяжелее делать проект, а в команде ты мог бы разделить задачи.

Кира Д: И если, например, ты не знаешь, что делать дальше или как ответить на какой-то вопрос — у меня не раз такое было — ты можешь рассчитывать на команду. Там обязательно найдется подходящий человек.

Кира П: Вообще нужно уметь работать в команде. Есть люди, которые всегда работали одни. Они приходят к тебе в команду и по привычке продолжают так делать. Это неудобно.

Надо уметь принимать мнение другого человека, не только своё. И делать так, чтобы не было конфликтов в команде.

Чтобы всем было хорошо и всем всё нравилось. Главное — получать удовольствие от процесса, а не делать это ради кого-то или чего-то.

Кира Д: А ещё нужно уметь ответственно относиться к тому, что ты делаешь. Если человек не чувствует ответственности, команде от этого ничего хорошего не будет. Это раздражает. Или у нас была ситуация, когда мы работали в команде, и люди просто пытались делать всё сами, всю работу и заслуги присваивали себе. Они считали, что лучше всех остальных. Это не команда. Они тебя не слушают, им всё равно на твоё мнение. Должно быть ощущение, что ты можешь положиться на человека.

Вика: Я уже пятый год учусь в KinderMBA, и я всегда работаю в команде.

Кира П: А я — 5.5 лет, и тоже всегда в команде. Для меня команда — это намного лучше, чем быть одному. В одиночку не с кем поделиться своим мнением, интересами.

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