Qiwi провела исследование и выяснила, сколько работают подростки, сколько зарабатывают и как относятся к самозанятости. Результатами опроса компания поделилась с Rusbase.

Четверть работающих подростков зарабатывают больше 20 тысяч рублей в месяц — опрос