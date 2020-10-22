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Четверть работающих подростков зарабатывают больше 20 тысяч рублей в месяц — опрос
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Анна Оленькова
Qiwi провела исследование и выяснила, сколько работают подростки, сколько зарабатывают и как относятся к самозанятости. Результатами опроса компания поделилась с Rusbase.
Четверть работающих подростков зарабатывают больше 20 тысяч рублей в месяц — опросАнна Оленькова
За последний год среди молодых людей в возрасте 16-17 лет работали 42%, половина из них трудилась офлайн.
Кем работают подростки:
- 30% были грузчиками, клинерами, разнорабочими,
- 23% фрилансерами.
Сколько зарабатывают:
- 39% получали до 10 тысяч рублей в месяц,
- 27% — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей в месяц,
- 24% — больше 20 тысяч рублей в месяц.
Сколько тратят времени на работу:
- у 54% опрошенных на работу уходило до 20 часов в неделю,
- у 35% — больше 20 часов.
Как относятся к самозанятости:
- Слышали о специальном налоговом режиме для самозанятых 58% опрошенных в возрасте от 16 до 17 лет. Среди 14-15-летних таких 52%, среди 18-22-летних — 69%.
- 60% молодых людей во всех возрастных группах не знают, что могут стать самозанятыми с 16 лет.
- 69% подростков 16-17 лет не имеют статуса самозанятого и не планируют его получать в ближайшие полгода. Основные причины: не видят смысла (37%), работают и без статуса самозанятого (11%).
- Среди подростков 14-15 лет не планируют получать статус самозанятого 68%. Причины те же: не видят смысла (26%) и работают без статуса самозанятого (13%).
- 27% опрошенных в возрасте 16-17 лет планируют официально стать самозанятыми в следующие шесть месяцев. В числе преимуществ называют возможность совмещать статус самозанятого с учебой или другой работой (34%), возможность работать легально (14%). 12% считают статус самозанятого более простым способ оформления по сравнению с ИП. 10% нравится возможность оформлять чеки в приложении и низкие налоги.
- Сейчас статус самозанятого есть у 4% подростков 16-17 лет.
В опросе приняли участие 1 399 человек по всей России в возрасте от 14 до 22 лет.
Фото: NeonShot / Shutterstock
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