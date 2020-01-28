Уборка, концерты, олимпиады: как подростки зарабатывают карманные деньги

Я узнала у своих друзей и знакомых из школы, как подростки ищут работу, какие справки и документы могут понадобиться и сколько можно заработать в таком возрасте.

По закону, устроиться на работу и подписать трудовой договор ты можешь с 16 лет. С 14 — только с письменного разрешения твоих родителей или опекунов.

Уверена, ни одному подростку не хочется вечно просить карманные деньги у родителей. На кино и новые наушники можно раздобыть и самостоятельно.

Работа для тех, кого не пугает физический труд

Весной перед летними каникулами в некоторых школах ученикам раздают списки мест, где они могут работать с 14 лет. Чаще всего это государственные учреждения, например, ЖЭК.

Туда устроился пятнадцатилетний Данил. Перед началом работы ему надо было собрать медицинские справки из поликлиники и справку из школы. Подросткам нельзя работать больше четырех часов в день, поэтому именно столько Данил тратил на работу.

Задачи у него были непростые: убирать мусор, собирать щебенку, подметать асфальт от пыли. Работать приходилось утром, поэтому после уборки у Данила почти весь день был свободен.

Зарплата в таких организациях зависит от бюджета региона. В Мордовии, где мы живем, Данилу заплатили 4500 рублей за три недели работы по пять дней в неделю.

Но остаться на этой работе Данил не захотел. Не каждому понравится просыпаться в 7:00 в летние каникулы, чтобы убираться на улице. Но если тебе нужна пара тысяч рублей, то это неплохой вариант.

Работа для творческих

Есть вариант подработки, который подойдет талантливым подросткам, профессионально занимающихся пением, танцами или игрой на музыкальных инструментах.

Лияна поет всю свою жизнь, участвовала во многих городских и российских конкурсах, даже в «Голосе». Когда ей было 16 лет, знакомый диджей предложил ей петь по вечерам в ресторане. Лияна согласилась, но перед началом работы ее родителям надо было подписать согласие.

Она выступает строго до 22:00, в среднем концерт длится два часа. График у нее ненормированный, примерно 2-3 выступления в неделю, но учебе они не мешают. Репертуар она подбирает сама. Прайс на услуги у каждого певца индивидуален, эта информация конфиденциальна. Но если у тебя есть талант и желание, их достойно оценят.

Работа для тех, кто хочет отдохнуть

Детский летний лагерь — классное место для отдыха. Там же можно и поработать. Чтобы стать вожатым, надо иметь опыт работы с детьми и, конечно, быть совершеннолетним. Но и до этого возраста туда можно попасть: стежеров-помощников берут с 16 лет.

Для этого надо пройти специальные курсы в школах вожатых. После годового курса участнику предстоит сдать экзамен, а после может приступать к работе. Если ты любишь детей и хочешь принять участие в их воспитании, это вариант для тебя.

Оплата зависит от спонсирования лагеря: находится ли этот лагерь близко к городу, на территории у моря или в другой стране.

Например, в Мордовии зарплата вожатых не превышает 10 тысяч рублей.

Только помни, что это очень ответственная работа.

Работа для веселых и артистичных

После 9 класса, когда Кате было 16 лет, она долго не могла найти работу. В интернете подходящих вакансий не было, в школе тоже ничего не предлагали. Ее знакомый хореограф рассказал, что в одну компанию ищут аниматоров.

Чтобы получить такую работу, надо было пройти кастинг. Он оказался очень сложным для человека, не привыкшего выступать на публике. Еще работодатели обращали внимание на то, как кандидат ведет соцсети: часто ли постит истории и фото в инстаграм. Катя успешно со всем справилась.

Сначала у нее была двухмесячная стажировка, после которой с ней подписали договор. За первые выступления Катя получала 300 рублей, но со временем ей повысили оплату до 500 рублей.

Если ты артистичный, любишь детей и находишь с ними общий язык, то такая работа тебе подойдет.

Бонус: как заработать на учебе

Каждый старшеклассник знает, что поступить в вуз можно в том числе и с хорошими результатами на олимпиадах. А вот что за них можно получить деньги, помнят не все.

Конечно, сумма зависит от региона. В Мордовии награда призеров составила 20 000 рублей. Для победителей из Москвы она может быть огромной — 500 000 рублей. Правда, чтобы пройти на заключительный этап, нужно стать призером или победителем еще трех: школьного, муниципального и регионального. Здорово, когда кроме знаний можно получить и деньги.

Фото на обложке: Shutterstock / LaineN