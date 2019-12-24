«Мы забили на учебу, чтобы другие получали образование». Как студенты создали платформу, на которой школьники учат друг друга

Савва рассказал, почему лекции – устаревший формат, где связь между блокчейном и образованием, зачем перевозить стартап в Эстонию и причем тут Платоновская Академия .

Tensy – платформа, на которой пользователь может самостоятельно изучить предмет, и, если ему нужны объяснения, обратиться за помощью к другим пользователям – таким же школьникам и студентам, как и он сам. Сейчас на ней больше 700 пользователей.

По образованию Савва Антонюк – физик-ядерщик. Он учился в магистратуре в топовом питерском вузе, но разочаровался в науке и профессии – и в августе 2018 года вместе со своим другом основал технологический стартап в сфере образования.

«Надо двигаться туда, где я смогу изменить мир»

В вузе я учился по учебникам, которым 30 лет, общался с преподавателями, которые 20 лет сидят на одном месте – в обшарпанных стенах вуза. Ничего не менялось, не было движения. Вокруг меня были умные ребята, и все они не видели будущего, не знали, где применять свои знания. Я понял, что важно не создать еще одного такого же специалиста, каких много, а объединить их и создать что-то новое.

Я решил, что моя роль – интегрировать всех этих людей вместе, выстраивать систему. Тогда я забил на учебу, ушел со второго семестра магистратуры, чтобы помочь другим получать образование.

Еще больше этому поспособствовал пример моих друзей. Как-то раз они поучаствовали в большом хакатоне в сфере блокчейн и со второго раза выиграли $70 000, заняв второе место. Меня это жутко замотивировало: я увидел, что есть другая сфера, где постоянно что-то кипит, где людям нужны изменения, где есть интерес, есть люди и материальные ресурсы, чтобы эти изменения делать. Я понял – надо двигаться туда, где я смогу себя проявить и что-то изменить в мире. Так я заинтересовался IT и стал изучать эту сферу.

Савва Антонюк

Блокчейн и образование: где связь

Блокчейн позволяет строить децентрализованные системы, не зависящие от чьего-либо авторитета. Например, цена доллара зависит от авторитета Федеральной резервной системы США. Они их печатают сколько угодно и говорят, допустим, что он будет дорожать на 2% за год. С рублем то же самое. А вот например биткоин не держится ни на каком авторитете: все зависит только от того, на каких принципах и технологиях основана вся система. Я думал, как можно применить этот концепт к другим сферам: создать прозрачную систему, где изменения будут происходить сами по себе. Например, природа – именно такая система. Человек пока не научился такие создавать.

И я подумал об образовании. В современной системе образования человек сначала 11 лет ходит в школу, потом еще больше четырех лет в университет.

Лучшие годы проходят неэффективно, потому что мы общаемся с теми, кто нам не интересен, учим предметы, которые нам не нужны, а готовят нас по специальностям, которые скоро исчезнут.

Традиционное образование переживает кризис, нужны новые инструменты для обучения, совершенно другой подход.

«Образование в виде лекций устарело»

Сейчас мы получаем образование в виде лекций. Даже в интернете: на Coursera один человек рассказывает, а десятки тысяч людей слушают. И эта концепция классно работала, когда было много необразованных людей, плюс религия и государство старались формировать повестку, управлять умами людей. Ее расцвет пришелся на начало ХХ века, когда нужно было заполнять огромное количество фабрик: пару лет слушаешь лекции, получаешь диплом и все, можешь идти работать на завод.

Поэтому мы решили уйти от этой модели и создать такую систему образования, где люди будут связаны не авторитетами, а технологиями.

Чтобы ее эффективность была заложена не правилами, которые каждый год меняются, а самой структурой этой системы.

Один из вариантов – когда студенты учат других студентов. Например, в Платоновской Академии в древних Афинах обучение строилось на диалектике: одни ученики общались с другими, и в итоге они приходили к знаниям. Еще есть Ланкастерская система: старшие ученики подтягивают младших, те – еще более младших, и знание переходит из уст в уста. Так информация лучше закрепляется, потому что каждому нужно не только послушать ее, но и передать товарищу, в работу включаются уже другие отделы мозга.

Команда Tensy

Как работает Tensy

В начале XX века в СССР был методолог Александр Ривин, который создал «Дикий вуз»: в нем не было лекций, но тем не менее в одной аудитории могло обучаться одновременно до 300 человек. Они заходили в аудиторию, где на карточках были задания, небольшая теория для нахождения ответа и сам ответ. Ученики вставали в пары и один задавал вопрос, а второй должен был ответить. Если ответить не удавалось, первый задавал наводящие вопросы, чтобы второй сам нашел ответ. Затем они менялись карточками и шли в другую пару уже в новой роли.

И у нас тот же самый принцип. Любой человек может прийти на платформу и решать задания на таких карточках – сейчас в системе доступны задания для подготовки к ЕГЭ по математике.

Если у пользователя не получается решить задачу, то он сразу же обращается к тому, кто это задание уже решил. Часто это такой же школьник, может даже быть младше, или студент, или преподаватель.

Главное, что он тоже в этот момент на сайте и это задание уже успешно решил. Платформа направляет участников в отдельный чат, где есть специальный «планшет» для рисования, и один наглядно объясняет другому то, что сам недавно изучил. На платформе много пользователей, всегда найдется кто-то онлайн, поэтому урок начинается сразу.

«Люди будут сами создавать контент»

В Tensy работают тоже студенты. Нас 3 сооснователя: я, Сергей Айхель и Алексей Полоз. Я занимаюсь стратегией и работой с партнерами. Алексей – отличный разработчик, в одиночку написал первую версию платформы. Сергей занимается операционкой и направлением образовательного контента. Также, ключевым игроком в нашей команде является второй разработчик, Михаил (Mike) Петров.

Кроме того, сейчас у нас есть целая команда модераторов, все они создают уникальный образовательный контент по типу описанных выше карточек. Но в какой-то момент создание такого рода контента перейдет в руки сообщества, а модераторы будут только проверять его качество. Так что мы закладываем сюда механизм роста: ученик платит учителю, и часть от суммы идет автору карточки, по которой происходило обучение. Поэтому в какой-то момент, когда через платформу будет проходить достаточно большое количество денег, люди сами будут создавать контент, это будет интересно и выгодно для них.

Мы запустились в августе 2018 года, первые пользователи появились в январе 2019. С ноября был активный приток пользователей: рост за два месяца – 135%.

Алексей Полоз (главный разработчик), Михаил Петров (главный фронтенд разработчик), Сергей Айхель (операционный директор)

Конкурентные преимущества

Средняя стоимость человека/час ниже, чем на курсах или у репетитора, потому что квалификация у обучающих ниже.

Кроме того, система позволяет зарабатывать и после этого тратить деньги на свои занятия. Кстати, это то преимущество, с которым мы можем выходить в развивающиеся страны, где люди не могут позволить себе индивидуальные занятия из-за слишком высокой цены. Например, пользователь берет 10 уроков, дает 11 уроков – и зарабатывает. По крайней мере в ноль точно выйдет.

При регистрации на платформе пользователь получает депозит, которого хватает на два урока. Далее он может пополнять свой счет,получать внутреннюю валюту и тратить ее на обучение у других. Сейчас стоимость занятия – пятиминутной консультации – 49 рублей. При этом другой пользователь зарабатывает 44 рубля, то есть комиссия платформы составляет около 10%

Плюс люди общаются на одном языке. Не работает «проклятие знаний», когда учитель не понимает, почему подопечным приходится все объяснять по сто раз.

Сейчас мы проверяем разные гипотезы, чтобы масштабироваться. Например, мы выяснили, что в России люди не готовы заниматься через видеочат: он нужен в одном из десяти случаев. Намного важнее доска для рисования на уроках и текстовый чат.

«Хакатоны позволяли не париться из-за денег»

У нас не было стартового капитала. Более того, мы больше года работали без капитала: выигрывали деньги в хакатонах – их было порядка 10, в Швейцарии, Эстонии, на Мальте. Это помогало особо не париться. Конечно, этих денег не хватало, чтобы тестировать маркетинговые гипотезы, платить зарплату людям. Но хватало на работу над самим проектом.

Недавно мы нашли инвесторов, с которыми договорились, чтобы они нас спонсировали помесячно. Мы не хотим много брать, потому что потом мы на раунде больше отдадим, а инвесторам выгоднее сейчас в нас побольше вложить. Плюс они помогают и с маркетингом, и с разработкой.

Как отдыхают предприниматели

У меня сейчас период смены фокуса, потому что до этого я буквально целый год работал взахлеб. То есть я мог 70 часов в неделю работать. Но важно учесть принцип Парето: 20% усилий дают 80% результата, и это надо чувствовать.

Любые хобби, дополнительные занятия – чтение книг, встречи с родителями – улучшают эффективность. Я начинаю это чувствовать и понимаю, что работать 24/7 не надо – будет только хуже.

Если ты любишь что-то делать, надо на это обязательно время отпускать.

Я играю в го – в настольную стратегическую игру. Она, кстати, хорошо помогает представить вещи, которые сложно описать. Еще занимаюсь волейболом и катаюсь на сноуборде.

«Деньги начали появляться, когда я перестал работать»

В вузе я был репетитором, преподавал ЕГЭ в экстернате, а еще развивал образовательную площадку – удаленное подключение к уроку. Для меня тогда деньги переводились в месяцы, которые я могу не работать. Я думал, что поработаю полгода, а потом буду развивать какое-то свое дело. Но получилось так, что в это время денег не было вообще, а как только я перестал работать – начали появляться. Возможно просто совпало, что с тех пор мы начали выигрывать а хакатонах.

Может быть, дело в том, что ты понимаешь, что нет источников дохода, начинаешь ограничивать себя в вещах, которые, может, и не нужны сами по себе: всякие кафешки, бесполезные вещи.

О бизнесе в Эстонии

Недавно нам одобрили статус стартапа в Эстонии. У нас там много друзей, которые будут помогать с ведением бизнеса, делать всей команде стартап-визы. Это даст возможность работать в любой стране в Европе.

Наша глобальная цель – это с помощью тех ресурсов, которые мы получим в Европе, выйти на развивающиеся страны. Это регионы на Ближнем Востоке, Африка, Южная Америка.

Там невысокий уровень дохода, а наша система позволяет практически без денег получить доступ к индивидуальным урокам. Плюс там высокая плотность населения, многие знают английский, люди хотят учиться.

Офис в Европе - это трамплин для выхода на развивающиеся рынки. Плюс в России законодательство не такое гибкое, как в Эстонии, и налогообложение менее комфортное. А еще русским компаниям не доверяют: санкции подрывают уровень надежности. В рейтинге Ease of doing business Эстония в топе.

Фото предоставлены героем материала