18-летняя блогерша Эмма Чемберлейн назвала термин «инфлюенсер» отвратительным

Эмма Чемберлейн, одна из самых популярных блогеров среди поколения Z, не любит, когда ее называют инфлюенсером. 18-летняя девушка хотела бы, чтобы подписчики видели в ней прежде всего друга и творческую личность.

Чемберлейн назвал термин «инфлюенсер» отвратительным в недавнем интервью с Даной Шварц для Cosmopolitan. Девушку поместили на обложку февральского номера журнала, это стало ее первым подобным опытом.

«Если кто-то называет меня инфлюенсером, то тем самым он утверждает, что моя работа — оказывать влияние, но я не думаю, что это так. Я предпочитаю развлекать и быть другом. Я не хочу влиять», — сказала Чемберлейн.

Даже если девушка не хочет называться инфлюенсером, она несомненно им является. Чемберлейн известна своим несерьезным влогом и искренними роликами, которыми она делится с более чем 8,5 млн подписчиков на YouTube. Всего ее видео собрали почти миллиард просмотров. И часть денег Чемберлейн зарабатывает, используя свою популярность для продвижения продуктов и брендов.

Необычный и живой характер 18-летней девушки превратил ее в человека, которого преследуют толпы подростков, потому что видят в ней кого-то, способного общаться так же, как и они.

«Я смеюсь над YouTube-блогерами, и при этом я одна из них. Я думаю об этом так: ″Почему бы не сыграть в это? Если ты не можешь одолеть их, присоединись к ним″. Смотрите мои видео — а если вы ненавидите их, идите смотреть новости или что-то в этом роде, я не знаю. Повеселитесь, мне все равно», — добавила Чемберлейн.

Влияние Чемберлейн также было признано мейнстримной культурой. В 2019 году она дважды участвовала в Неделе моды в Париже, и в одну из этих поездок проводила время с супермоделью Карли Клосс в парижской пекарне. Девушке приписывают и роль в повышении популярности эстетики VSCO girl, которая захватила поколение Z и TikTok летом 2019 года. Сейчас Чемберлейн ведет подкаст под названием Stupid Genius («Тупой гений»), ее включили в рейтинг журнала Time под названием Time 100 Next, в который входят восходящие звезды.

Совсем недавно Чемберлейн запустила собственную кофейную компанию Chamberlain Coffee, которая продает кофе в пакетиках для быстрого заваривания, по аналогии с чаем в пакетиках. Кофе от Чемберлейн недешев — один пакетик стоит $10.

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Фото на обложке: Эрик Рэй Дэвидсон для Cosmopolitan