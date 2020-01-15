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YOUNG

18-летняя блогерша Эмма Чемберлейн назвала термин «инфлюенсер» отвратительным

YOUNG
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Вероника Елкина

Эмма Чемберлейн, одна из самых популярных блогеров среди поколения Z, не любит, когда ее называют инфлюенсером. 18-летняя девушка хотела бы, чтобы подписчики видели в ней прежде всего друга и творческую личность.

18-летняя блогерша Эмма Чемберлейн назвала термин «инфлюенсер» отвратительным

Чемберлейн назвал термин «инфлюенсер» отвратительным в недавнем интервью с Даной Шварц для Cosmopolitan. Девушку поместили на обложку февральского номера журнала, это стало ее первым подобным опытом.

«Если кто-то называет меня инфлюенсером, то тем самым он утверждает, что моя работа — оказывать влияние, но я не думаю, что это так. Я предпочитаю развлекать и быть другом. Я не хочу влиять», — сказала Чемберлейн.

Даже если девушка не хочет называться инфлюенсером, она несомненно им является. Чемберлейн известна своим несерьезным влогом и искренними роликами, которыми она делится с более чем 8,5 млн подписчиков на YouTube. Всего ее видео собрали почти миллиард просмотров. И часть денег Чемберлейн зарабатывает, используя свою популярность для продвижения продуктов и брендов.

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✨ @calvinklein @sandycandykim #IRL #MYCALVINS

Публикация от ☆ emma chamberlain ☆ (@emmachamberlain)

Необычный и живой характер 18-летней девушки превратил ее в человека, которого преследуют толпы подростков, потому что видят в ней кого-то, способного общаться так же, как и они.

«Я смеюсь над YouTube-блогерами, и при этом я одна из них. Я думаю об этом так: ″Почему бы не сыграть в это? Если ты не можешь одолеть их, присоединись к ним″. Смотрите мои видео — а если вы ненавидите их, идите смотреть новости или что-то в этом роде, я не знаю. Повеселитесь, мне все равно», — добавила Чемберлейн.

Влияние Чемберлейн также было признано мейнстримной культурой. В 2019 году она дважды участвовала в Неделе моды в Париже, и в одну из этих поездок проводила время с супермоделью Карли Клосс в парижской пекарне. Девушке приписывают и роль в повышении популярности эстетики VSCO girl, которая захватила поколение Z и TikTok летом 2019 года. Сейчас Чемберлейн ведет подкаст под названием Stupid Genius («Тупой гений»), ее включили в рейтинг журнала Time под названием Time 100 Next, в который входят восходящие звезды.

Совсем недавно Чемберлейн запустила собственную кофейную компанию Chamberlain Coffee, которая продает кофе в пакетиках для быстрого заваривания, по аналогии с чаем в пакетиках. Кофе от Чемберлейн недешев — один пакетик стоит $10.

Источник.

Фото на обложке: Эрик Рэй Дэвидсон для Cosmopolitan

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