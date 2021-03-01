Скрининг на дому: как 23-летняя испанка создала устройство для диагностики рака молочной железы

В ноябре Джеймс Дайсон объявил результаты международного конкурса James Dyson Award для молодых изобретателей. Главный приз достался испанке Худит Хиро Бенет за создание устройства The Blue Box, которое позволяет распознавать признаки рака груди, не выходя из дома. Изобретательница рассказала о развитии проекта и участии в конкурсе, а также о том, как работает её технология и почему она может изменить традиционные подходы к диагностике.

Скрининг должен войти в повседневную жизнь

Я родилась в испанском городе Таррагона 23 года назад. Сначала изучала биомедицинскую инженерию в Университете Барселоны, а потом окончила магистратуру Калифорнийского университета в Ирвайне, где осваивала киберфизические системы.

Используя знания, полученные в процессе обучения, я решила создать неинвазивную, безболезненную и необлучающую технологию, которая позволит женщинам регулярно проходить проверку на рак молочной железы, даже если времени и денег не хватает на поход в клинику. Так появилось решение The Blue Box, которое может применяться дома без помощи специалиста. Достаточно поместить в устройство контейнер с образцом мочи, и The Blue Box сможет с точностью более 95% (1) распознать в нём метаболиты, появляющиеся уже на ранних стадиях болезни.

Электронный аналог собачьего носа

Идея The Blue Box возникла у меня в октябре 2017-го на последнем курсе обучения в Университете Барселоны. Тогда один из преподавателей рассказал нам историю собаки, способной понять по запаху изо рта, есть ли у человека рак лёгких. Узнав об этом случае, я попробовала воспроизвести систему рецепторов собаки, чтобы создать «электронный нос» для поиска маркеров рака груди. Я решила внести свой вклад в борьбу с этим заболеванием во многом потому, что такой диагноз поставили моей матери.

Результаты лечения рака груди напрямую зависят от того, насколько рано он обнаружен. Однако примерно в трети случаев о заболевании становится известно лишь на поздних стадиях, что повышает риск летального исхода. Почему так происходит? В наши дни для поиска признаков рака груди необходимо делать маммографический скрининг. Это неприятная и зачастую дорогая процедура, поэтому около 40% (2) женщин её пропускают, и их здоровье оказывается под угрозой.

Проблему может решить The Blue Box, делая скрининг простым и безболезненным. Я хочу, чтобы это устройство появилось в каждом доме, и тогда гораздо больше женщин с раком молочной железы смогут начинать лечение на ранних стадиях.

Препятствия нас не остановили

Южная Калифорния — отличное место для основания стартапа. В том числе благодаря огромному количеству отраслевых мероприятий, которые проводятся в этом регионе. В округе Ориндж, где я запустила проект The Blue Box, работает биотехнологический хаб, в котором проводится много конференций и других событий. Обычно это замечательная возможность научиться чему-то новому, но из-за пандемии коронавируса некоторые мероприятия прошли в урезанном формате или переместились в онлайн. Однако я всё равно старалась поддерживать контакты с менторами и другими стартаперами.

Но главным вызовом, с которым я столкнулась, была невозможность сказать заранее, что нас ждёт завтра. Даже если на первый взгляд казалось, что у задачи есть очевидное решение, в любой момент могли возникнуть непредвиденные задержки и препятствия.

И всё же нам удалось сравнительно быстро разобраться со всеми проблемами, к которым я поначалу не знала, как подступиться. Мы постоянно учились и всегда были готовы адаптироваться к новым условиям.

Разумеется, всё это было бы невозможно без нашей команды. Меня по-настоящему воодушевляет то, что в неё входит так много людей. Это и мы с Билли — сооснователи проекта, и Фади Курадхи — наш наставник из Калифорнийского университета в Ирвайне, и замечательная группа студентов, которые тоже нам помогают. Некоторые из них учатся на факультете биомедицинской инженерии, другие специализируются на компьютерных науках. Также мы привлекли несколько студентов-медиков из Испании, которые будут помогать нам на этапе клинических исследований и сбора образцов мочи.

На пути к запуску в продажу

Инвесторы пока не интересовались моим проектом. Возможно, ситуация изменится благодаря известности, которую я получила после победы в James Dyson Award. А тем временем мы заканчиваем создавать прототип и программное обеспечение для анализа данных, готовимся провести клинические испытания и масштабные исследования на человеке, а также планируем оформлять заявки на патенты. Мы хотим добиться максимально эффективной работы алгоритма, создать интуитивно понятную систему управления и как можно лучше учесть физиологические особенности женского организма.

Нам предстоит собрать точные научные данные о чувствительности технологии. Когда исследования покажут, на какой именно стадии The Blue Box распознаёт рак молочной железы, мы сможем получить необходимые медицинские разрешения и начать процесс запуска на рынок.

Уже сейчас видим огромный потенциал нашей технологии и верим, что она способна изменить подход к диагностике рака груди по всей планете. Надеюсь, что в ближайшие пять лет The Blue Box станет не просто компанией, а полноценным сообществом женщин, которые заботятся о своём здоровье.

Победа в конкурсе помогла воплотить идею в жизнь

Когда Джеймс Дайсон позвонил мне и сказал, что я получила международную премию James Dyson Award, я поняла: наступил переломный момент в развитии проекта. Используя призовые деньги, я смогу ускорить оформление патентов, конструкторскую и исследовательскую работу, жизненно важную на данном этапе.

Джеймс Дайсон помог мне обрести уверенность, сказав: «Я считаю, что The Blue Box — блестящая идея». Для меня это стало источником силы, вдохновения и мотивации.

Мне очень близка философия James Dyson Award. Это прекрасно, что такая большая компания после долгих лет работы на рынке всё ещё помнит свои истоки. Для меня Джеймс Дайсон — пример стойкости и упорства. В том числе потому, что сейчас он помогает молодым изобретателям воплощать мечты в жизнь.

1. Данные последних исследований

2. Фельдштайн А. К., Перрен Н. , Росалес А. Х. , Шнайдер Й., Рикс М. М. и Глазго Р. Э. Причины отказа пациентов от маммографии, выявленные во время программы напоминаний // Journal of Women's Health. — 2011. — № 20 (3). — С. 421–428.