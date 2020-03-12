Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

МГУ признан самым влиятельным университетом России

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) занимает первое место в рейтинге влиятельности вузов России по версии агентства RAEX. В пятёрку ведущих учебных заведений страны вошли только столичные университеты.

МГУ признан самым влиятельным университетом России

Пресс-служба агентства сообщила, что превосходство МГУ обусловлено его высоким влиянием на формирование элит и научное сообщество. Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Однако число его выпускников, которые добились успеха в политике, науке, творчестве и бизнесе, в два раза меньше, чем у ведущего вуза страны. 

В ТОП-5 также входят «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Московский физико-технический институт (МФТИ) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). 

Лидирующие позиции московских вузов в рейтинге обусловлены концентрацией необходимых ресурсов в столице — интеллектуальных, финансовых, лоббистских и других. Региональные вузы появляются за пределами первой десятки. Например, Новосибирский государственный университет (НГУ) расположился на 12-м месте, а Уральский федеральный университет (УрФУ) — на 13-м соответственно. 

Всего в список вошло 75 российских университетов, обладающих наибольшим влиянием на общество. Рейтинг построен  исключительно на объективных показателях, субъективные ответы респондентов не использовались.

Выбирайте интересные курсы и образовательные программы в разделе EDU на Rusbase.

Фото на обложке: Shutterstock / Dmitrii Postnov

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

11 марта — 13 мая 2020

Performance-маркетинг для бизнеса

13 марта — 5 апреля 2020

Независимый директор

16 — 20 марта 2020

Школа инвестиций ФРИИ

19 марта — 28 мая 2020

Профессия продакт-менеджер

19 — 26 марта 2020

DIGITAL HR

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ