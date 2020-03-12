МГУ признан самым влиятельным университетом России

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) занимает первое место в рейтинге влиятельности вузов России по версии агентства RAEX. В пятёрку ведущих учебных заведений страны вошли только столичные университеты.

Пресс-служба агентства сообщила, что превосходство МГУ обусловлено его высоким влиянием на формирование элит и научное сообщество. Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Однако число его выпускников, которые добились успеха в политике, науке, творчестве и бизнесе, в два раза меньше, чем у ведущего вуза страны.

В ТОП-5 также входят «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Московский физико-технический институт (МФТИ) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Лидирующие позиции московских вузов в рейтинге обусловлены концентрацией необходимых ресурсов в столице — интеллектуальных, финансовых, лоббистских и других. Региональные вузы появляются за пределами первой десятки. Например, Новосибирский государственный университет (НГУ) расположился на 12-м месте, а Уральский федеральный университет (УрФУ) — на 13-м соответственно.

Всего в список вошло 75 российских университетов, обладающих наибольшим влиянием на общество. Рейтинг построен исключительно на объективных показателях, субъективные ответы респондентов не использовались.

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