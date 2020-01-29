«Дней, когда я просто лежу дома, у меня нет». Как совмещать три работы и учебу в университете — и все успевать

Когда я познакомилась с Дашей, мне показалось, что у нее, как у Гермионы Грейнджер из «Гарри Поттера», есть маховик времени, чтобы быть в нескольких местах одновременно. Она учится на втором курсе журналистики в Высшей школе экономики, работает официанткой в ресторане, подрабатывает фотографом в рекламном агентстве и принимает заказы на видеосъемку. На заработанные деньги — полностью себя содержит, оплачивает учебу и аренду квартиры. Все это она совмещает с увлечением экстремальными видами спорта — на мои вопросы она отвечала, когда на Эльбрусе ловила вай-фай.

«Мне очень некомфортно зависеть от кого-то»

Я полностью независима от родителей с конца первого курса, то есть уже почти год. Это мой осознанный выбор. Мне очень некомфортно, когда кто-то дает мне деньги.

Надо сказать, что родители никогда не давили на меня в этом плане. Они часто переживают по поводу моего выбора.

Мне просто кажется, что так правильнее. Разумеется, если мне внезапно потребуется дорогостоящая операция или случится еще что-то плохое, я обращусь к ним за помощью, но до тех пор я и сама отлично с собой справляюсь.

Когда совмещаешь универ и работу, главное — понимать, зачем тебе нужна эта работа. Если цель — заработать карманных денег, то логично работать на проектах или по выходным, чтобы это не мешало учебе. Если же ты вынужден содержать себя сам и целиком, важно понимать — уделяя много времени учебе, серьезных денег не получишь.

Баланс — дело индивидуальное. Надо только понять, чего ты в итоге хочешь.

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Как я планирую свое время

Свое время я организую очень спонтанно! В начале каждого месяца я выписываю дни, в которые мне обязательно надо быть в университете. Тогда я или не работаю, или работаю в вечернюю смену. Съемки уже проставляю в зависимости от оставшихся свободных дней. В целом получается так, что дней, когда я просто лежу дома, у меня нет.

Мой типичный день выглядит примерно так: с утра я иду на пары, с 17:00 выхожу на работу. Домой возвращаюсь в полночь, час—три уделяю работе с фото- и видеоматериалом. Поскольку пары обычно начинаются в обед, а живу я недалеко от центра, сплю я по шесть-семь часов в день, кроме дней перед сессией. Иногда могу прогулять пары ради проекта.

Дни без учебы я обычно посвящаю одной из работ, вечером могу выбраться потусоваться или отдохнуть дома. Время на отдых бывает, но его никогда не предугадаешь.

Вообще я отдыхаю, работая, и работаю, отдыхая. С друзьями встречаюсь в перерывах между парами и работой, в редкие дни, когда отменяются пары или рабочая смена. Могу запланировать длительные выходные, чтобы уехать куда-то на два-три дня, но это надо заранее согласовать с рестораном.

Сколько можно заработать на трех работах

Обычно в месяц я зарабатываю около 70—100 000 рублей. Но многое зависит от времени года: летом выходит гораздо больше, чем зимой.

В начале месяца я откладываю сумму на постоянные расходы: аренда квартиры, коммуналка, интернет, проезд, подписки на приложения и т.д. Я знаю, сколько приблизительно потрачу на еду. Заранее прикидываю, хочу ли я обновлять гардероб, кому должна дарить подарки, собираюсь ли куда-то уехать в этом месяце.

Каждый месяц стараюсь по возможности откладывать деньги на непредвиденные траты, например, чтобы всегда было, на что внезапно собраться и уехать в другую страну.

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Как не забывать заботиться о себе

Зачастую это действительно непросто — сохранять психическое и физическое здоровье в таком графике. Но тут важно одно — он мне подходит. Это очень индивидуальный момент, но мне нравится, когда я не успеваю: я должна чувствовать постоянную спешку, мне необходим такой ритм жизни, чтобы чувствовать себя живой.

Чем меньше у меня времени, тем у меня его в итоге больше. Поэтому в целом я не особо страдаю, а когда чувствую, что начинаю — беру внеплановые выходные.

Всегда следует помнить о себе и своем состоянии. Ведь если ты доведешь себя до крайности, то не справишься ни с учебой, ни с работой. Когда я чувствую, что действительно устала, то есть перестаю получать удовольствие от происходящего, я беру себе экстренные выходные — отпрашиваюсь с работы и с учебы и уезжаю сменить обстановку. Недавно так уехала на три дня в горы. Всего три дня, но поездка привела мой ум в порядок.

«Иногда приходится жертвовать результатами учебы»

В приоритете для меня всегда учеба, но часто мне приходится жертвовать ее результатами в пользу работы, потому что от денег, которые я зарабатываю, целиком зависит мое проживание.

Моя успеваемость в универе гораздо лучше, чем я рассчитывала изначально. У меня уже второй год есть прискорбная традиция: я закрываю все предметы на 8-10 баллов по десятибалльной шкале, кроме одного дополнительного, за который получаю действительно низкий балл — 6. Безусловно, это только моя вина: я часто бываю не очень собранной, мне не хватает усидчивости. Я знаю, что могу лучше, но не всегда хочу прикладывать для этого усилия: во-первых, потому что не вижу смысла в отличных баллах за все предметы курса, а во-вторых, потому что при моем графике легко быстро прийти в негодность, если уделять всему слишком много внимания.

У меня есть показательная история. Я выбрала в качестве майнора (предмета по выбору) в этом году «Религии мира» — мне действительно интересна мировая культура. Семинаров по нему нет, только по две лекции каждую среду. В конце второй лекции — тест по материалу дня. Оценка складывается из результатов всех тестов. Это очень просто, ведь их можно еще и переписывать бесконечное количество раз. Я хорошо знаю материал, а поэтому решила позволить себе расслабиться.

В итоге я настолько расслабилась, что каждую среду забивала работой, а к концу месяца написала два-три теста из 15. Глупо? Чрезвычайно. Я пошла на экзамен, который сдала на 10 без особой подготовки, но, понятное дело, формула оценки есть формула оценки — вне зависимости от моих знаний. Мне поставили итоговую 6, что, естественно, сильно подпортило мне рейтинг при прочих «отлично». Вот так глупо самонадеянность нас губит.

С другой стороны, мой график научил меня быстро справляться с учебными заданиями. Я кучу раз писала эссе в такси по пути от дома до работы или не спала до шести утра, готовя статью и иллюстрации в студенческую газету, чтобы выехать в 8 на съемки в другой город.

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«Я жалею, что упускаю дух студенчества»

Естественно, при таком образе жизни приходится чем-то жертвовать. Не буду рассказывать банальности про периодический недосып. На самом деле, единственное, о чем я в действительности жалею, это что я упускаю дух студенчества. Я очень мало времени провожу со своими одногруппниками, почти совсем не принимаю участия в студенческих проектах. Это очень важный этап жизни, который, к сожалению, проходит мимо меня, и я не знаю как его компенсировать с таким графиком. У всего есть своя цена. К счастью, я получаю другие впечатления и приобретаю новые знакомства.

Что такое успех

Я чувствую себя успешным человеком: я удовлетворена своей жизнью, постепенно достигаю поставленных целей, приношу пользу окружающим, вокруг меня есть люди, которыми я дорожу. Один из принципов успеха я однажды сформулировала так: ты должен всегда иметь возможность позволить себе не заниматься тем, чего тебе делать не хочется.

Конечно, периодически нам всем приходится делать что-то против воли. Важно понимать, видишь ли ты конкретную причину, по которой это происходит. Если нет цели, то это повод задуматься, на что ты тратишь свою жизнь.

Мне кажется, что ощущение успеха — чувство, требующее индивидуальной калибровки. Человеку важно понимать, ради чего он трудится. Мне кажется, успешен тот человек, который понимает, что его энергия направлена правильно. Как известно, свобода в служении.

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