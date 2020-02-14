TikTok объявил о наборе участников для путешествия по Европе

Платформа для создания коротких видеороликов TikTok объявила о наборе единомышленников для участия в проекте Red Bull Can You Make It?. Команде предстоит путешествовать по Европе, используя в качестве валюты только банки Red Bull. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе TikTok.

Проект Red Bull Can You Make It? проводится ежегодно. 200 студенческих команд из 60 стран отправляются в путешествие. Нужно без связи и денег добраться до точки назначения, используя в качестве валюты только банки Red Bull и обменивая их на все необходимое.

Побеждает команда, чье путешествие окажется самым захватывающим. Участникам необходимо снимать самые яркие моменты своего приключения.

TikTok уже запустил челлендж #CanYouMakeIt20. Пользователям нужно показать свои суперспособности, которые могут пригодиться в путешествии. Это может быть знание нескольких языков или способность приготовить еду в сложных условиях.

Путешествие пройдет с 21 по 28 апреля. Принять участие в челлендже можно до 17 февраля. Участникам должно быть больше 18 лет. Других требований нет.