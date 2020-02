TikTok объявил о наборе участников для путешествия по Европе

Платформа для создания коротких видеороликов TikTok объявила о наборе единомышленников для участия в проекте Red Bull Can You Make It?. Команде предстоит путешествовать по Европе, используя в качестве валюты только банки Red Bull. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе TikTok.

