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TikTok объявил о наборе участников для путешествия по Европе

YOUNG
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Платформа для создания коротких видеороликов TikTok объявила о наборе единомышленников для участия в проекте Red Bull Can You Make It?. Команде предстоит путешествовать по Европе, используя в качестве валюты только банки Red Bull. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе TikTok.

TikTok объявил о наборе участников для путешествия по Европе

Проект Red Bull Can You Make It? проводится ежегодно. 200 студенческих команд из 60 стран отправляются в путешествие. Нужно без связи и денег добраться до точки назначения, используя в качестве валюты только банки Red Bull и обменивая их на все необходимое. 

Побеждает команда, чье путешествие окажется самым захватывающим. Участникам необходимо снимать самые яркие моменты своего приключения. 

TikTok уже запустил челлендж #CanYouMakeIt20. Пользователям нужно показать свои суперспособности, которые могут пригодиться в путешествии. Это может быть знание нескольких языков или способность приготовить еду в сложных условиях.

Путешествие пройдет с 21 по 28 апреля. Принять участие в челлендже можно до 17 февраля. Участникам должно быть больше 18 лет. Других требований нет.

@vashamarousia

Red Bull и я зовем тебя в путешествие. Хочешь с нами? По итогу будет 2 ПОБЕДИТЕЛЯ #canyoumakeit20 redbullrussia

♬ оригинальный звук - vashamarousia
Фото: Denys Prykhodov / Shutterstock.com

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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