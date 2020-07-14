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«Тинькофф Образование» организует соревнование для школьников, студентов и выпускников вузов
YOUNG
Мария Передок
Начался приём заявок на «Математическую регату» от «Тинькофф Образования». Это соревнование для школьников, студентов и выпускников вузов, которые увлекаются математикой и любят решать задачи на скорость. Подать заявку надо до 17 июля включительно.
Мероприятие пройдёт онлайн в два этапа — 18 и 25 июля. В команде должно быть от трёх до пяти участников.
«Тинькофф Образование» организует соревнование для школьников, студентов и выпускников вузовМария Передок
Соревнование состоит из двух этапов:
- Математическая регата. 18 июля команды в течение двух часов будут решать математические задачи разной сложности. Чем меньше попыток на решение задачи вы используете, тем больше баллов получите. Лучшие команды переходят на следующий уровень.
- Домино. 25 июля команды сами выбирают сложность задачи при помощи кубиков из домино. На решение каждой задачи отведено 30 минут. После этого между командами пройдут поединки, где участники будут решать задачи на время.
Команда-победитель получит главный приз — 50 000 рублей. Ребята, занявшие второе и третье места или дошедшие до этапа Домино — фирменный мерч от «Тинькофф Образования».
Фото на обложке: Unsplash
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