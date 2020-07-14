Начался приём заявок на «Математическую регату» от «Тинькофф Образования». Это соревнование для школьников, студентов и выпускников вузов, которые увлекаются математикой и любят решать задачи на скорость. Подать заявку надо до 17 июля включительно.

Мероприятие пройдёт онлайн в два этапа — 18 и 25 июля. В команде должно быть от трёх до пяти участников.

«Тинькофф Образование» организует соревнование для школьников, студентов и выпускников вузов