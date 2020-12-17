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«Тинькофф» запускает оплачиваемую стажировку для студентов «Тинькофф.Старт»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

«Тинькофф.Старт» — трёхмесячная программа для студентов, которые хотят освоить профессию в сфере IT-технологий. За три месяца ребята поработают с реальными задачами и проектами. Программа стартует 1 марта 2021 года. Подать заявку надо до 19 января. 

«Тинькофф» запускает оплачиваемую стажировку для студентов «Тинькофф.Старт»

Для стажировки надо выбрать одно из направлений:

  • Java-разработка;
  • Python-разработка;
  • Аналитика;
  • Риск-аналитика;
  • Fronted-разработка;
  • Scala-разработка;
  • DevOps;
  • QA;
  • IOS-разработка;
  • ML;
  • Тестирование;
  • Контент-маркетинг. 

Программа длится три месяца. Студенты сами выбирают нагрузку: 20, 30 или 40 часов в неделю. Можно проходить стажировку в штаб-квартире «Тинькофф» в Москве или в офисах Центров разработки банка, если позволит эпидемиологическая обстановка. 

Отбор на программу состоит из нескольких этапов. На первом этапе надо заполнить анкету на сайте и пройти онлайн-экзамены по выбранному направлению. Разработчиков попросят выполнить тест по одному из языков программирования, а аналитиков пройти тест по математике. Успешных кандидатов пригласят на онлайн-интервью с кураторами. 

Участвовать могут студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Рязани, Екатеринбурга, Ижевска и Казани. 

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Фото на обложке: Unsplash

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