«Тинькофф» запускает оплачиваемую стажировку для студентов «Тинькофф.Старт»

«Тинькофф.Старт» — трёхмесячная программа для студентов, которые хотят освоить профессию в сфере IT-технологий. За три месяца ребята поработают с реальными задачами и проектами. Программа стартует 1 марта 2021 года. Подать заявку надо до 19 января.

Для стажировки надо выбрать одно из направлений:

Java-разработка;

Python-разработка;

Аналитика;

Риск-аналитика;

Fronted-разработка;

Scala-разработка;

DevOps;

QA;

IOS-разработка;

ML;

Тестирование;

Контент-маркетинг.

Программа длится три месяца. Студенты сами выбирают нагрузку: 20, 30 или 40 часов в неделю. Можно проходить стажировку в штаб-квартире «Тинькофф» в Москве или в офисах Центров разработки банка, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Отбор на программу состоит из нескольких этапов. На первом этапе надо заполнить анкету на сайте и пройти онлайн-экзамены по выбранному направлению. Разработчиков попросят выполнить тест по одному из языков программирования, а аналитиков пройти тест по математике. Успешных кандидатов пригласят на онлайн-интервью с кураторами.

Участвовать могут студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Рязани, Екатеринбурга, Ижевска и Казани.

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