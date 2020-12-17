«Тинькофф» запускает оплачиваемую стажировку для студентов «Тинькофф.Старт»

«Тинькофф.Старт» — трёхмесячная программа для студентов, которые хотят освоить профессию в сфере IT-технологий. За три месяца ребята поработают с реальными задачами и проектами. Программа стартует 1 марта 2021 года. Подать заявку надо до 19 января.
Для стажировки надо выбрать одно из направлений:
- Java-разработка;
- Python-разработка;
- Аналитика;
- Риск-аналитика;
- Fronted-разработка;
- Scala-разработка;
- DevOps;
- QA;
- IOS-разработка;
- ML;
- Тестирование;
- Контент-маркетинг.
Программа длится три месяца. Студенты сами выбирают нагрузку: 20, 30 или 40 часов в неделю. Можно проходить стажировку в штаб-квартире «Тинькофф» в Москве или в офисах Центров разработки банка, если позволит эпидемиологическая обстановка.
Отбор на программу состоит из нескольких этапов. На первом этапе надо заполнить анкету на сайте и пройти онлайн-экзамены по выбранному направлению. Разработчиков попросят выполнить тест по одному из языков программирования, а аналитиков пройти тест по математике. Успешных кандидатов пригласят на онлайн-интервью с кураторами.
Участвовать могут студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Рязани, Екатеринбурга, Ижевска и Казани.
Фото на обложке: Unsplash
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