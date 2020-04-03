«Если ты вдруг не в зоне комфорта, не надо всё сразу бросать». Советы двадцатилетним от партнера креативного агентства

Сегодня её героиня — Таня Нудельман, партнёр креативного агентства DEPARTÁMENT, основатель коммуникационной практики. Она рассказала, о чем мечтала в 20 лет (спойлер: работать!), каким должен быть идеальный сотрудник и что такое счастье в бизнесе.

Rusbase Young публикует расшифровку интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. В нём успешные предприниматели и профессионалы могут поделиться опытом с двадцатилетними, а те в свою очередь отправить им свое резюме.

Как не работать 24/7

У меня очень большой опыт в бизнесе — больше уже 20 лет. Пять лет назад, когда я вернулась из Израиля и начала создавать свою коммуникационную практику в агентстве, условие было такое — я больше не размениваю бизнес 24/7 на свою личную жизнь и на свою семью.

Поэтому я изначально брала в команду только самых сильных людей. Я строила агентство с нуля на супер-профессионалах, потому что я не готова была в тот момент никого учить.

Мне нужно было создать костяк из очень сильных людей, каждый из которых должен был быть на десяточку. Это не значит, что он умеет всё, это значит, что у него настолько большой потенциал, что его чуть-чуть подтолкни — и он выстрелит по полной программе.

Какой он — работник «на десяточку»

Это человек, который, во-первых, не боится ошибаться. Он приходит сразу с такой позицией: «Я, может быть, чего-то не знаю, но я всему готов научиться». Это человек, который соблюдает базовые правила, которые написаны в каждой книжке. Он приходит вовремя на собеседование, напишет письмо, отзвонится по итогам. Он готовится к твоему собеседованию, он не просто пришёл, не зная куда, посмотреть, что тут происходит.

Если клиент мне не звонит и меня не беспокоит, значит, он счастлив, у него всё хорошо. Счастливы мои клиенты — счастливы мои сотрудники.

Сегодня молодым ребятам не хватает терпения. Все думают: «Не получилось, вышел, перезагрузился, пошёл дальше». А так, чтобы долго сыграть, чтобы перетерпеть что-то, подождать, чему-то научиться, не прыгать с одного места на другое — это редкость.

Если ты вдруг не в зоне комфорта, то не надо бросать всё, выключать компьютер. Я по себе знаю, что перегорание случается через очень долгое время.

В моём коммуникационном бизнесе мы играем в долгую, нам нужно запастись временем. Поэтому ребята отключают телефоны, уезжая в отпуск. Я настаиваю, чтобы они не подходили к телефону в выходные.

Для меня самое главное, чтобы человек был не токсичный. Если я чувствую, что он будет с кем-то ссориться, что-то выяснять, спорить, то сразу отказываю. Я сразу объясняю на собеседовании, что у нас zero tolerance к токсичности.

Любимый вопрос на собеседовании

Помимо стандартных вопросов я спрашиваю, чем человек увлекается, откуда он приехал, где он учился. Иногда этот вопрос вызывает у людей легкий ступор, хотя мне, например, всегда нравится, когда человек не из Москвы. Я знаю, сколько у него драйва и энергии, силы, амбиции победить, закрепиться здесь.

У меня папа военный, мы всю жизнь ездили по всем странам и городам, поэтому я москвичка с 18 лет, если так можно сказать. Выросла я не в Москве. И я знаю, что это всегда классно, когда человек приезжает в большой город — он не будет лениться.

Но и москвича тоже очень важно в себе вырабатывать. Я всегда так себе говорю, своему сыну: «Если ты будешь лениться, то всегда найдётся парень из Рязани, который не будет лениться: и у него будет перед тобой фора».

Как построить карьеру в креативной индустрии

Работник вырастает настолько, насколько может. Креативный бизнес так устроен, что ты при желании всегда можешь стать партнёром. Всё зависит от того, насколько ты готов брать на себя ответственность.

Когда агентство хочет стать очень большим, набрать как можно больше крутых клиентов,нужны люди, которые всё это будут подхватывать, брать на себя, вести. Но у меня другая позиция: я не хочу вырастать больше, чем в 15 членов команды и 10 клиентов, и не хочу превращаться в крупное агентство. Для меня качество важнее количества.

Один известный инвестор сказал: «В маленьком и большом бизнесе ты тратишь абсолютно одинаковое количество усилий, особенно в начале».

Чем Татьяна хотела заниматься в 20 лет

Я в 20 лет очень хотела работать. Я пошла работать в газету «Ведомости» без зарплаты. Это, кстати, тоже вопрос к молодым: готовы ли вы работать без зарплаты? Пойдете ли в «Яндекс» мыть полы или хотите сразу зайти в большие двери на какую-то должность. Я в свои двадцать готова была хоть секретарем, хоть в колл-центре работать.

Я закончила юридический факультет Рязанского педагогического университета, и это было бесполезное для меня образование. Может, в какой-то степени что-то важное я оттуда взяла, но больше всего мне там нравился КВН. С МГУ, конечно, не сравнится.

У меня внутри есть такой собственный камертон. Я, если хочу где-то работать и где-то быть, то только с лучшими — это мой главный принцип по жизни. И если я что-то начинаю делать, это должно быть либо лучшее, либо никакое. Поэтому, конечно, после своего этого Рязанского педагогического хотела работать только в «большой пятёрке» — без вариантов. Я разослала резюме в большую пятёрку юридических гигантов. И мне почему-то отовсюду пришли супервежливые письма: «Уважаемая Татьяна, на данный момент мы не можем вас принять». Я была очень удивлена, вообще не поняла, как такое произошло.

Как понять, что ты хочешь, в 20 лет

Я для себя выделила несколько моментов, которые важно определить для того, чтобы дальше двигаться.

Первое — понять, чем ты хочешь заниматься, что тебя драйвит, в каком ты направлении хочешь идти.

Второе — понять, на что ты готов. И когда ты уже определил своё направление, понять, насколько ты там готов начинать всё с нуля и чем ты там хочешь заниматься. И всё!

А потом уже стучаться в эти двери, искать компанию своей мечты, смотреть такие видео, как ты, Яна, делаешь, чтобы понять, куда идти, к кому идти, чтобы понять, что там за люди, кто будет твой начальник.

Самое худшее и глупое, что сегодня можно сделать, обладая таким количеством информации, — это идти вслепую. Потому что ты сегодня можешь подготовиться к собеседованию на тысячу процентов. Уже не надо выбирать себе компанию по справочнику yellow page, как это было в 90-е: ты смотришь про эту компанию видео, ты можешь прочитать книгу, которую написал основатель компании. Все открыто.

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