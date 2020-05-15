5 причин, почему вам стоит отправить своего сотрудника учиться

Благодаря новым технологиям появляются новые профессии, а вместе с ними меняются и старые. Например, технологии в рекламе и изучении рынка помогают маркетологам точнее определять аудиторию и эффективнее тратить бюджет на продвижение товара. А специальные программы и сервисы помогают бухгалтеру сводить баланс, и вот уже появляется вакансия бухгалтера на аутсорсе, которые работает из дома на несколько фирм.

Но чтобы выполнять эту работу, специалисту нужно быть в курсе трендов, уметь пользоваться онлайн-сервисами, а значит постоянно повышать квалификацию. Выигрывают от этого и работник, и компания, потому что вложения в человеческий капитал превращается в инвестиции в продукт.

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