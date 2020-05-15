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5 причин, почему вам стоит отправить своего сотрудника учиться

YOUNG
Евгений Лебедев
Евгений Лебедев

CMO «Яндекс.Практикума»

Анна Меликян

Благодаря новым технологиям появляются новые профессии, а вместе с ними меняются и старые. Например, технологии в рекламе и изучении рынка помогают маркетологам точнее определять аудиторию и эффективнее тратить бюджет на продвижение товара. А специальные программы и сервисы помогают бухгалтеру сводить баланс, и вот уже появляется вакансия бухгалтера на аутсорсе, которые работает из дома на несколько фирм. 

Но чтобы выполнять эту работу, специалисту нужно быть в курсе трендов, уметь пользоваться онлайн-сервисами, а значит постоянно повышать квалификацию. Выигрывают от этого и работник, и компания, потому что вложения в человеческий капитал превращается в инвестиции в продукт. 

Расскажу, почему вам не стоит забывать об обучении персонала.

5 причин, почему вам стоит отправить своего сотрудника учиться

Зачем вашим сотрудникам учиться

Некоторым кажется, что им не хватит времени на учебу. Поэтому работодателю надо поддерживать в сотрудниках это желание. Надо понимать, что социальные лифты работают очень быстро — можно пройти курсы и получить новую специальностью не за несколько лет, а за несколько месяцев. 

Почему это полезно:

  • развивать своего сотрудника куда выгоднее, чем брать человека со стороны. Компания получает работника, «заточенного» именно под ее бизнес, уже знающего корпоративную культуру, лояльного и мотивированного на результат;
  • это неплохая нематериальной мотивация; 
  • учиться на курсах куда дешевле и быстрее, чем получать высшее образование;
  • на курсах дают максимум практических навыков, учат самым передовым подходам, а вот университеты часто концентрируются на теории и не успевают за прогрессом; 
  • работник сможет сразу применять полученные знания в работе. 

Примеры


Журналист, изучивший язык программирования Python, может делать качественную аналитику для текстов. Маркетолог, прошедший курс по  data science, — применять методы анализа больших данных, чтобы изучать поведения покупателей. Экономист, освоивший SQL, сможет работать с хранилищами данных, а затем стать специалистом в области консалтинга. 

Помимо этого, конечно, надо развивать другие важные в работе навыки, например, умение общаться и работать в команде. Так что, помимо профессиональных курсов, стоит проводить тимбилдинги для прокачки умения презентовать команду, продукт или самого себя. 

Какие есть возможности для переквалификации

Переквалификация может проходить в разных форматах. Ее можно адаптировать к потребностям компании и запросом людей. Среди типов переквалификации можно выделить: 

Словарь Rusbase: Чем различаются машинное и глубокое обучение
  • краткосрочную, 
  • долгосрочную, 
  • непрерывную, 
  • индивидуальную,
  • групповую. 

Краткосрочная переквалификация или обучение займет пару дней и подойдет тем, чья профессия не требует повторного длительного обучения. Например, учителям. Короткий курс позволит сотруднику узнать максимум информации о функционале и особенностях его использования.


Если сотруднику надо выучить что-то с нуля, то нужна долгосрочная работа — на несколько недель или месяцев. Это может повысить навык обращения с новой программой, которая упрощает работу. 

Групповая переквалификация нужна тем, кто хочет повысить уровень soft skills. Это подойдет компаниям, которые хотят обучить новым навыкам сразу целый отдел и получить от людей мгновенную обратную связь. Но такую переподготовку чаще всего нужно проходить в специальном центре, а это требует дополнительных временных затрат. Часто для курсов приходится освобождать сотрудников от работы или наоборот занимать учебой их законный выходной. 

В отличие от групповых индивидуальные курсы обычно доступны онлайн, проходить их можно в любое время, слушая лекции и выполняя задания, которые потом оценивает куратор. 

Еще один способ обучения персонала — это семинары и тренинги. Обычно они проходят офлайн, предполагают ограниченное число участников, индивидуальный подход к каждому и тщательную проработку теории на практике. Их преимущества — сплочение коллектива, неформальная обстановка и возможность детально проработать возникающие вопросы с каждым участником тренинга. Семинары и тренинги — это своеобразный тимбилдинг, который также помогает укрепить корпоративный дух и связи в коллективе. Они подойдут для тех команд, которым нужен коучинг, позволяющий найти новые подходы к решению проблем и улучшению бизнес-процессов.

Сейчас технологические компании начинают сами разрабатывать курсы по переподготовке для своих сотрудников. Так делает и «Яндекс». Это позволяет «заточить» программу обучения под нужды конкретной компании, получив на выходе эксклюзивный образовательный продукт. 

Рекомендации

Вот что я советую тем, кто хочет повысить квалификацию своих сотрудников: 

  • Проанализируйте каждую структурную единицу своего бизнеса, найдите самые слабые — и начинайте с них. Предложите сотрудникам выбрать подходящую им образовательную программу, а затем пройти обучение.
  • Самостоятельно изучите предложения на рынке по переквалификации сотрудников: образовательные программы, курсы, семинары. Выберите тот, который будет полезен именно вашему бизнесу.
  • Проводите корпоративные совещания, на которых спрашивайте сотрудников, каких знаний им не хватает, какие навыки они хотели бы улучшить, чтобы работать эффективнее. Так вы сможете выбрать верное направление для переквалификации.
  • Просите сотрудников делиться новыми знаниями на собраниях и планерках. Запрашивайте у них отчеты о прохождении программы. 
  • Ставьте сотрудникам соответсвтующие задачи, требующие прокачки их новых навыков и знаний — тогда это будет закрепляться и работать.

Фото на обложке: Shutterstock / GalacticDreamer

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