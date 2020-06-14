Международная школа digital-профессий для подростков Tumo запускает летний онлайн-лагерь . Об этом Rusbase рассказали представители школы.

Занятия рассчитаны на подростков от 12 до 18 лет. Организаторы лагеря предлагают студентам три направления: анимация, кино и музыка.

на направлении «Анимация» студенты изучат основные принципы создания нескольких видов анимации и самостоятельно снимут анимационный фильм;

на воркшопе «Кино» участники лагеря узнают о процессе кинопроизводства — от разработки идеи до пост-продакшена. Еще они снимут фильм в жанре псевдодокументального кино;

На воркшопе «Музыка» студенты познакомятся с основами написания музыки и работы с электронными инструментами, а затем сочинят и запишут песню.

В программу входит 12 часов теоретического материала, 20 часов самостоятельной работы и 10 часов взаимодействия с коучем. С кураторами и коучами можно общаться в телеграм-чате или Google-классе.

В конце смены студенты проведут онлайн-презентацию проектов. Лучшие проекты будут опубликованы на сайте TUMO.

Одновременно в группах будут обучаться до 25 человек. Продолжительность смены — три недели. Стоимость смены на любом из направлений — 4 900 рублей.

15 июня пройдут три бесплатных пробных урока по разным направлениям. Попасть на них можно по предварительной регистрации.

Фото: fizkes / Shutterstock