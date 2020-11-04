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«Учи.ру» запустила серию бесплатных онлайн-уроков и мастер-классов для школьников

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Образовательная платформа «Учи.ру» организует серию занятий «Учабрь — пора учиться» для школьников 1-8 классов. В проекте поучаствуют ведущие учителя России, известные блогеры, журналисты и популяризаторы науки. Чтобы посетить урок, надо зарегистрироваться. 

«Учи.ру» запустила серию бесплатных онлайн-уроков и мастер-классов для школьников

Школьники будут заниматься по основным предметам — математике, русскому и английскому языкам. Каждую пятницу мастер-классы ведут журналисты, блогеры или популяризаторы науки. 

Помимо видеолекций ученики получат интерактивные задания для закрепления пройденного материала. Каждый урок включает презентацию и проверочную работу. Все занятия будут доступны в записи на YouTube.  

Фото на обложке:  Shutterstock / Motortion Films

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