«Учи.ру» запустила серию бесплатных онлайн-уроков и мастер-классов для школьников

Образовательная платформа «Учи.ру» организует серию занятий «Учабрь — пора учиться» для школьников 1-8 классов. В проекте поучаствуют ведущие учителя России, известные блогеры, журналисты и популяризаторы науки. Чтобы посетить урок, надо зарегистрироваться.
Школьники будут заниматься по основным предметам — математике, русскому и английскому языкам. Каждую пятницу мастер-классы ведут журналисты, блогеры или популяризаторы науки.
Помимо видеолекций ученики получат интерактивные задания для закрепления пройденного материала. Каждый урок включает презентацию и проверочную работу. Все занятия будут доступны в записи на YouTube.
Фото на обложке: Shutterstock / Motortion Films
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