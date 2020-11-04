«Учи.ру» запустила серию бесплатных онлайн-уроков и мастер-классов для школьников

Образовательная платформа «Учи.ру» организует серию занятий «Учабрь — пора учиться» для школьников 1-8 классов. В проекте поучаствуют ведущие учителя России, известные блогеры, журналисты и популяризаторы науки. Чтобы посетить урок, надо зарегистрироваться.

Школьники будут заниматься по основным предметам — математике, русскому и английскому языкам. Каждую пятницу мастер-классы ведут журналисты, блогеры или популяризаторы науки.

Помимо видеолекций ученики получат интерактивные задания для закрепления пройденного материала. Каждый урок включает презентацию и проверочную работу. Все занятия будут доступны в записи на YouTube.

Фото на обложке: Shutterstock / Motortion Films