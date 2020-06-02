Учи.ру подарит бесплатный доступ к платформе детям из малоимущих семей

С 1 июня образовательная платформа Учи.ру запустила проект в поддержку многодетных малоимущих семей. Детям с 1 по 11 классы предоставят неограниченный доступ для занятий по школьным предметам, программированию и развивающим играм, сообщает пресс-служба платформы.

Зарегистрироваться и подать заявку можно до 31 июля 2020 года.

Доступ к учебным материалам открывается на один год с момента регистрации. Перед тем, как начать пользоваться порталом, необходимо отправить письмо с удостоверением многодетной семьи и справки о признании семьи малоимущей. Дополнительно указывается id ребёнка, полученный им при регистрации на платформе.