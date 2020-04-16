Удаленка для новичков: что делать, когда тебя первый раз взяли на работу по интернету

Мария Зайцева, генеральный продюсер BlackLight , рассказывает об основных правилах, которые облегчат адаптацию к удаленке и помогут избежать досадных ошибок.

Может показаться: да чего тут сложного, сидишь себе дома, никто не следит, чем ты занят. На деле оказывается, что надо постоянно быть онлайн, вовремя реагировать на сообщения в чатах, быть готовым к видеосвязи и часами не отходить от компьютера.

Скажем прямо: искать новую работу сейчас — задача не из легких. Тем более, если ты молодой специалист, и опыта мало. Но вакансии для джуниоров все же остались. Только работать придется на удаленке.

Узнай, как все работает

Во сколько нужно подключаться? Нужно ли быть на связи всегда? Есть ли обеденный перерыв? Проводятся ли планерки или собрания? А коллегам в нерабочее время задавать рабочие вопросы можно?

Все это стоит сразу узнать у руководителя или эйчара. Иначе можно попасть в глупую ситуацию, когда ты ешь пиццу в пижаме, а тут в Zoom звонит твой начальник.





Расскажи коллегам о себе

С этими людьми ты будешь общаться каждый день, так что стоит написать о себе пару предложений, даже если тебя об этом не попросил HR-менеджер. Можно упомянуть предыдущий опыт и свои увлечения. Важно помочь коллегам запомнить тебя.

Смешные ники — это круто, но хотя бы на первое время укажи в описании профиля мессенджера настоящие имя и фамилию.

Выбери для всех мессенджеров одно фото в хорошем качестве. Лучше, если там хорошо будет видно лицо. И, конечно, стоит воздержаться от слишком личных фотографий: снимок с дикой вечеринки не подойдет.





Пойми, как поддерживать связь

Тебя наверняка добавят в кучу чатов и настроят корпоративную почту. А потом начнут писать в личку и звонить, чтобы что-то спросить. Узнай у коллег, как им удобнее получать апдейты.

Кто-то принципиально использует для работы только email, оставляя мессенджеры для личного общения. А кто-то будет менять каналы по настроению.





Разберись, кто за что отвечает

Это сильно сэкономит время. С конкретным вопросом ты сможешь пойти к конкретному человеку. Попроси кого-то из коллег в свободное время рассказать, чем занимается каждый из тех людей, с кем ты будешь пересекаться.





Улови стиль общения

Мемы, видео из TikTok и стикеры в чате или сдержанные сообщения без смайлов — в каждом коллективе стиль общения свой. Чтобы его уловить, обычно достаточно просмотреть переписку за последние несколько дней в Telegram. А потом просто придерживайся общего тона.





Внимательно слушай

Это вообще золотой совет для начинающего специалиста. Во время общих обсуждений будь внимателен и записывай инсайты. Ты сможешь узнать много о своей профессии, о корпоративной этике, о распределении обязанностей и о том, как в компании решаются задачи.





Задавай вопросы

А это золотой совет номер два. Если непонятно ТЗ, бриф выглядит спорным, возникла проблема с клиентом — геройствовать и решать все в одиночку не надо. Ты — часть коллектива.

В любой непонятной ситуации задавай коллегам вопросы. Это не стыдно и не должно раздражать адекватных сотрудников. Лучше спросить, чем отмолчаться и наделать ошибок, которые потом придется разгребать всей командой.





Перечитывай свои сообщения

Ты бы сам понял, какая мысль в нем заложена? Смог бы ответить на собственный вопрос, если бы владел информацией? Мысль структурирована и добавить нечего? Если да — отправляй.

И никогда, никогда не пиши вот так.

Людей, неспособных вместить мысль в одно сообщение, многие недолюбливают. Как и тех, кто пишет сообщения типа «Привет», «Ты занят?», или «Можешь помочь?» и замолкает в ожидании ответа, не объясняя, в чем дело. Уважай чужое время.





Проси фидбэк

Не жди, что руководитель придет с обратной связью сам — скорее всего, он забудет это сделать. Сейчас ему приходится сложно, потому что нужно организовать работу всей команды на удаленке. И чтобы не гадать, все ли ты делаешь правильно, спроси об этом сам.

Только не будь навязчивым и не дергай начальника каждый день, иначе будешь выглядеть неуверенным.





Не пропадай

Не будь тем сотрудником, который исчез из всех чатов и не отвечает на звонки часами. Даже если на самом деле ты все это время корпел над проектом, коллектив будет думать, что ты уснул или заигрался в PS. Если надо отлучиться — предупреди коллег.





Не звони без предупреждения

Фраза «Можно тебе позвонить?» — это новая социальная норма. Нет ничего хуже, чем быть тем, кто звонком прервал обед, игру с ребенком или личные дела.

Если ситуация не экстренная — предупреди о звонке. Если речь о видеосвязи, тут вообще стоит заранее согласовать время созвона.





Не подписывайся на коллег в соцсетях

По крайней мере, повремени с этим немного. Сначала узнай своих коллег и стиль их общения получше. Возможно, они сочтут интерес к своему инстаграму вторжением в личное пространство.



Скорее всего, работа на удаленке останется популярной и после окончания пандемии. Потому сотрудник, который умеет сам организовывать свое время, будет востребован как никогда.

Извлекай бонусы для себя из сложившейся ситуации. Да, общения при такой форме работы может не хватать, но за время самоизоляции можно успеть подружиться с кем-то из новых коллег, чтобы потом встретиться офлайн за чашечкой кофе.

Фото на обложке и в тексте: Unsplash