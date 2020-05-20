Поступить в зарубежный вуз в 2020 году — это вообще реально?

И если поступление в российские вузы изначально проще спланировать, то будет ли шанс у выпускников поступить в зарубежный вуз? Узнаем у эксперта по образованию за рубежом и создателя платформы Aplic Инны Богдановой.

Коронавирус и самоизоляция не просто ударили по бизнесу и финансовому состоянию людей, а ещё и внесли неопределенность в жизни школьников и студентов. Сроки экзаменов постоянно переносятся или они вовсе отменяются, преподаватели на ходу учатся работать с онлайн-платформами — но больше всего вопросов вызывает поступление.

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Хочу уехать учиться в Канаду в этом году. Стоит ли вообще пытаться?

На самом деле никаких сложностей поступления нет, кроме тех, что связаны с закрытыми границами. Если все хорошо и границы откроют к июню и возобновится выдача виз, то никаких изменений в учебном процессе в этом году не будет.

В мае все провинции Канады начинают постепенно снимать внушительную часть ограничений. Начинают работать даже некоторые отели.

Все это дает надежду, что к началу учебного года 2020 все восстановится. Максимум, что может произойти — учёба начнётся онлайн, но большинство вузов против такого формата обучения.

На процесс поступления ситуация с короновирусом никак не повлияла, так как он уже давно идёт онлайн.

Например, на нашей платформе студент может подать пакет документов в несколько канадских вузов буквально в один клик, предварительно загрузив все документы в свой студенческий профиль.

Единственное, те, кто откладывал до последнего сдачу экзаменов сейчас находятся в сложной ситуации.

30 апреля IELTS сообщил, что запускает онлайн вариант экзамена для помощи студентам, которые поступают за рубеж. GMAT также запустил онлайн версию, многие вузы (в основном частные), стали временно принимать Duolingo Test.

Зачем стоит ехать учиться в Канаду

Студенты едут в Канаду за практически направленным образованием, доступом к старту международной карьеры и возможностью получить гражданство.

Канада — мировой лидер студенческой иммиграции, там этот процесс самый быстрый и удобный в мире. Поэтому при выборе специальности лучше всего ориентироваться на североамериканский рынок труда и его тренды, так как большинство крупных американских корпораций имеют вторые штаб-квартиры в Канаде.

Также основой глобальной экономической стратегии Канады является программа пяти суперкластеров, на которые «поделена» Канада.

Эта стратегия по сути может являться дорожной картой для выбора профессии, если есть планы на международную карьеру — в Канаде и США.

Востребовано и активно финансируются развитие направлений, связанных с интеллектуальным трудом:

HealthTech,

CleanTech,

AgriTech,

STEM,

IT.

Отдельно стоит сказать о киноиндустрии. Около 70% голливудских фильмов снимается и производятся в Канаде. Например, все три части «Людей Х» снимали в Торонто, три из четырех фильмов саги «Сумерки» снимали в Ванкувере, а ещё «Выживший», «Начало», «Дэдпул» и многие другие. Поэтому для тех, кто мечтают о Голливуде, самый быстрый — путь через обучение в Канаде!

Как не потерять время на самоизоляции и подготовиться к экзаменам самостоятельно

Поступление в иностранный вуз требует серьёзной подготовки. Тут важны и высокие баллы экзаменов, и собранные документы, и рекомендации, а ещё творческое портфолио и ваши личные качества.

В большинстве случаев для поступления на бакалавриат достаточно аттестата, результатов языкового экзамена и Personal Statement of Purpose (мотивационное письмо).

90% программ преподается на английском языке, кроме университетов в провинции Квебек, где программы читаются также на французском. Поэтому о высоком уровне английского следует позаботиться заранее.

Кандидатам необходимо сдать один из стандартизированных тестов на знание английского языка — IELTS или TOEFL.

IELTS довольно простой экзамен и достаточно нескольких недель, чтобы подготовиться к формату при должном владении английским языком. TOEFL также форматный экзамен и достаточно 3-4 недель для подготовки. Если же уровень владения английским оставляет желать лучшего, то прежде чем готовиться к экзамену стоит подтянуть уровень — это также можно сделать онлайн.

Я считаю, что подготовка к экзаменам в условиях самоизоляции — идеальный вариант. Можно выделить много времени и ни на что не отвлекаться. Есть множество ресурсов для онлайн подготовки к экзаменам, а также разные YouTube каналы.

Также важно и крайне желательно найти проверенного профессионала-преподавателя.

Особое внимание стоит уделить именно языку. Многие зарубежные языковые школы сейчас запустили собственные онлайн-курсы со своими преподавателями. Это хорошая альтернатива.

У пользователей нашей платформы также есть опция воспользоваться нашим ресурсом и менторами платформы для подготовки к экзаменам и документов на поступление в зарубежные ВУЗы и получение стипендий за рубежом за дополнительную плату.