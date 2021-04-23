Universal University открывает бакалавриат в сфере креативных индустрий

Университет Universal University запускает международный бакалавриат в сфере кино, игр и музыки. Обучение начнётся осенью 2021 года. Программа длится четыре года. день открытых дверей состоится 29 мая.

Программы обучения соответствуют международным стандартам. Сначала обучение проходит на русском языке, постепенно студенты переходят на английский язык и защищают на нём дипломный проект.

Первый год бакалавры проходят обязательный курс Foundation, который помогает перестроиться и погрузиться в глобальный контекст индустрий развлечений. Следующие три года студенты обучаются одной из семи специализаций.

Доступные направления:

концепт-арт;

технический художник;

геймдизайн и продюсирование;

программирование для игровой разработки;

кино- и тв-продакшн;

2D-анимация;

3D-анимация;

визуальные эффекты.

По окончании выпускники получат диплом университета Хартфордшира (Великобритания).

Фото на обложке: пресс-служба Universal University