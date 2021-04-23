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Universal University открывает бакалавриат в сфере креативных индустрий

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор раздела YOUNG

Мария Передок

Университет Universal University запускает международный бакалавриат в сфере кино, игр и музыки. Обучение начнётся осенью 2021 года. Программа длится четыре года. день открытых дверей состоится 29 мая. 

Universal University открывает бакалавриат в сфере креативных индустрий

Программы обучения соответствуют международным стандартам. Сначала обучение проходит на русском языке, постепенно студенты переходят на английский язык и защищают на нём дипломный проект. 

Первый год бакалавры проходят обязательный курс Foundation, который помогает перестроиться и погрузиться в глобальный контекст индустрий развлечений. Следующие три года студенты обучаются одной из семи специализаций. 

Доступные направления: 

  • концепт-арт;
  • технический художник; 
  • геймдизайн и продюсирование;
  • программирование для игровой разработки;
  • кино- и тв-продакшн;
  • 2D-анимация;
  • 3D-анимация;
  • визуальные эффекты.

По окончании выпускники получат диплом университета Хартфордшира (Великобритания).


Фото на обложке: пресс-служба Universal University

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