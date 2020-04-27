Университет Universal University обучит школьников креативным профессиям

Университет креативных индустрий Universal University запустил проект UTeens. В нём подростки обучатся digital-дизайну, компьютерной графике, бизнесу и различным профессиям будущего. Годовые программы стартуют осенью 2020 года.

Проект UTeens даст возможность школьникам попробовать себя в креативных профессиях. Занятия будут проходить по следующим направлениям: компьютерная графика и анимация, дизайн, иллюстрация, digital-дизайн, мода, промышленный дизайн, архитектура, съёмка кино и актёрское мастерство, развитие бизнес-навыков.

Все занятия проводятся на площадках Московской школы кино, Архитектурной школы МАРШ, Британской высшей школе дизайна и Школе игровой разработки Scream School. Занятия ведут эксперты в своей области — дизайнеры, художники, архитекторы, фотографы и режиссёры.

Во время годовой программы ученики получат доступ к профессиональному оборудованию, фотостудиям, кинозалу и мастерским.