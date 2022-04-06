Universal University приглашает на дни открытых дверей в апреле

Университет креативных индустрий Universal University приглашает студентов, выпускников и молодых специалистов познакомиться с программами российского дополнительного профессионального образования. Школьников и родителей ждет презентация и мастер-классы проекта Uteens.
В рамках мероприятия пройдут встречи с преподавателями и кураторами, консультации по поступлению на разные программы университета, а также открытые мастер-классы и экскурсии по кампусу в центре дизайна Artplay.
Календарь мероприятий:
- 15 апреля — Uteens для школьников 10–12, 13–15 лет;
- 16 апреля — архитектурная школа «МАРШ»;
- 17 апреля — Moscow Music School;
- 17 апреля — Moscow Food Academy;
- 21 апреля — Moscow School of Contemporary Art;
- 23 апреля — Британская высшая школа дизайна;
- 23 апреля — Московская школа кино;
- 24 апреля — школа игровой разработки Scream School.
Ежегодно в Universal University обучаются более 7 тыс. студентов. В составе преподавателей — почти 1 тыс. успешных российских и зарубежных практиков из индустрии. Подробнее — на сайте.
Фото на обложке: Milan Ilic Photographer /
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