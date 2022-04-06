Universal University приглашает на дни открытых дверей в апреле

Университет креативных индустрий Universal University приглашает студентов, выпускников и молодых специалистов познакомиться с программами российского дополнительного профессионального образования. Школьников и родителей ждет презентация и мастер-классы проекта Uteens.

В рамках мероприятия пройдут встречи с преподавателями и кураторами, консультации по поступлению на разные программы университета, а также открытые мастер-классы и экскурсии по кампусу в центре дизайна Artplay.

Календарь мероприятий:

15 апреля — Uteens для школьников 10–12, 13–15 лет;

16 апреля — архитектурная школа «МАРШ»;

17 апреля — Moscow Music School;

17 апреля — Moscow Food Academy;

21 апреля — Moscow School of Contemporary Art;

23 апреля — Британская высшая школа дизайна;

23 апреля — Московская школа кино;

24 апреля — школа игровой разработки Scream School.

Ежегодно в Universal University обучаются более 7 тыс. студентов. В составе преподавателей — почти 1 тыс. успешных российских и зарубежных практиков из индустрии. Подробнее — на сайте.

Фото на обложке: Milan Ilic Photographer / Shutterstock