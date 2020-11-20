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Образовательный проект «Урок цифры» научит школьников работать с нейронными сетями

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

«Урок цифры» пройдёт с 23 ноября по 13 декабря 2020 года. Школьники узнают, как работать с нейронными сетями и как их использовать для коммуникации с людьми. В ходе занятий ребята смогут создать свою нейронную сеть. В этом им помогут организаторы урока из  Mail.ru Group. Участвовать могут все желающие.

Образовательный проект «Урок цифры» научит школьников работать с нейронными сетями

Занятия пройдут в формате видеолекций, профориентационного теста и онлайн-тренажёра. Все уроки проходят в дистанционном режиме. 

Для учеников 1-4 классов освоят обучение нейросети и попробуют сделать алгоритм рекомендации для друзей в соцсети. Ребята с 5 по 9 классы научат нейросеть распознавать лица для примерки масок дополненной реальности, подбирать новости по интересам пользователей. Старшеклассники разработают собственное мини-приложение: от анализа и исследования до тестирования и релиза.

Экспертами проекта выступают представители Сбербанка, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», фирмы «1C» и Mail.ru Group. 

Фото на обложке: Unsplash 

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