«Урок цифры» пройдёт с 23 ноября по 13 декабря 2020 года. Школьники узнают, как работать с нейронными сетями и как их использовать для коммуникации с людьми. В ходе занятий ребята смогут создать свою нейронную сеть. В этом им помогут организаторы урока из Mail.ru Group. Участвовать могут все желающие.

Образовательный проект «Урок цифры» научит школьников работать с нейронными сетями