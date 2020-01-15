Российских школьников приглашают в летний космический лагерь SOLAR в США

США и Россия организуют программу обмена по космическому обучению SOLAR для американских и российских школьников. Подростки 15-17 лет, успешно прошедшие конкурсный отбор, смогут отправиться на шесть недель в летний космический лагерь в США. Заявки принимаются до 23 февраля 2020 года.

Программа для школьников, увлеченных наукой и космосом, пройдет с 1 июля по 7 августа 2020 года. Участники из России посетят ключевые космические организации США, изучат историю освоения космоса, познакомятся с космическими исследованиями. Американские школьники пройдут программу в России.

Для участия в конкурсе надо заполнить анкету, выполнить задания в PowerPoint, приложить два рекомендательных письма от учителей с переводом на английский язык и подписанное одним из родителей разрешение на обработку персональных данных. Часть расходов на поездку оплачивает Посольство США в России.

Требования к участникам конкурса:

Гражданство РФ

Возраст: 15–17 лет к 23 февраля 2020 года

Свободный английский

Хорошие или отличные оценки в школе

Возможность уехать на программу обмена на шесть недель в июле-августе 2020 года

Наличие загранпаспорта и нотариально заверенного согласия от родителей или опекунов на поездки за границу

К конкурсу не допускаются школьники с двойным гражданством, находившиеся на территории США больше трех месяцев за последние три года и те, чьи родственники проживают в США

Программа приурочена к 45-летнему юбилею стыковки космических кораблей СССР и США «Союз» — «Апполон» 17 июля 1975 года.

Фото на обложке: Shutterstock / Alones