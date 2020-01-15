Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Российских школьников приглашают в летний космический лагерь SOLAR в США

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

США и Россия организуют программу обмена по космическому обучению SOLAR для американских и российских школьников. Подростки 15-17 лет, успешно прошедшие конкурсный отбор, смогут отправиться на шесть недель в летний космический лагерь в США. Заявки принимаются до 23 февраля 2020 года. 

Российских школьников приглашают в летний космический лагерь SOLAR в США

Программа для школьников, увлеченных наукой и космосом, пройдет с 1 июля по 7 августа 2020 года. Участники из России посетят ключевые космические организации США, изучат историю освоения космоса, познакомятся с космическими исследованиями. Американские школьники пройдут программу в России. 

Для участия в конкурсе надо заполнить анкету, выполнить задания в PowerPoint, приложить два рекомендательных письма от учителей с переводом на английский язык и подписанное одним из родителей разрешение на обработку персональных данных. Часть расходов на поездку оплачивает Посольство США в России. 

Требования к участникам конкурса: 

  • Гражданство РФ
  • Возраст: 15–17 лет к 23 февраля 2020 года
  • Свободный английский 
  • Хорошие или отличные оценки в школе
  • Возможность уехать на программу обмена на шесть недель в июле-августе 2020 года
  • Наличие загранпаспорта и нотариально заверенного согласия от родителей или опекунов на поездки за границу 
  • К конкурсу не допускаются школьники с двойным гражданством, находившиеся на территории США больше трех месяцев за последние три года и те, чьи родственники проживают в США

Программа приурочена к 45-летнему юбилею стыковки космических кораблей СССР и США «Союз» — «Апполон» 17 июля 1975 года.

Хочешь писать на темы предпринимательства, образования и технологий? Стать автором Rusbase Young может каждый. Узнать как

Фото на обложке: Shutterstock / Alones

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

19 января 2020

Олимпиада по программированию

28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

21 января 2020

Лидерство в управлении изменениями

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

19 января 2020

Олимпиада по программированию

28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

17.01.2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

21.01.2020

Лидерство в управлении изменениями

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

20 января — 27 июня 2020

Сколково Практикум

20 января — 27 мая 2020

«Энергия HR». Программа развития HR и бизнес руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ