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YOUNG

«ВКонтакте» выдаст стипендии авторам образовательных курсов по программированию

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

«ВКонтакте» открыл сбор заявков на VK Fellowship — стипендиальную программу для авторов образовательных курсов по программированию и информатике. Подать заявку можно до 27 марта, рассказали в пресс-службе компании. 

«ВКонтакте» выдаст стипендии авторам образовательных курсов по программированию

В конкурсе могут участвовать авторы онлайн- и офлайн-курсов. Стаж и возраст значения не имеют, но кандидат должен быть не из Москвы и Санкт-Петербурга: VK Fellowship поддерживает учителей, развивающих IT-образование именно в регионах.  

Лауреатами станут 15 преподавателей. Они получат гранты в размере 120 000 рублей, а также поучаствуют в двух выездных образовательных сессиях.

Фото на обложке: VK

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