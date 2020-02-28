«ВКонтакте» выдаст стипендии авторам образовательных курсов по программированию
«ВКонтакте» открыл сбор заявков на VK Fellowship — стипендиальную программу для авторов образовательных курсов по программированию и информатике. Подать заявку можно до 27 марта, рассказали в пресс-службе компании.
В конкурсе могут участвовать авторы онлайн- и офлайн-курсов. Стаж и возраст значения не имеют, но кандидат должен быть не из Москвы и Санкт-Петербурга: VK Fellowship поддерживает учителей, развивающих IT-образование именно в регионах.
Лауреатами станут 15 преподавателей. Они получат гранты в размере 120 000 рублей, а также поучаствуют в двух выездных образовательных сессиях.
Фото на обложке: VK
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