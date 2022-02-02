Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
YOUNG

VK бесплатно обучит студентов и выпускников вузов трем цифровым профессиям

YOUNG
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK открыла набор на бесплатные курсы для студентов и выпускников вузов. На интенсивных курсах, которые продлятся три месяца, их участников обучат digital-маркетингу, IT-рекрутменту и коммуникациям в IT-сфере.

VK бесплатно обучит студентов и выпускников вузов трем цифровым профессиям

О старте набора в программу Digital Camp сообщили в пресс-службе VK.

Для студентов и выпускников подготовили обучающую программу по трем направлениям:

  1. Digital-маркетинг. Участники курсов узнают, как монетизировать и продвигать мобильные приложения, научатся создавать маркетинговые стратегии, изучат специфику рынков интернет-рекламы.
  2. IT-рекрутмент. Студентам расскажут о специфике работы в сфере IT, научат составлять профиль кандидата и описания вакансий, а также анализировать эффективность каналов привлечения кандидатов.
  3. Маркетинг, коммуникации и креатив в IT. Специалисты VK обучат участников курса работе с инструментами маркетинга, применению техники генерации идей, выстраиванию коммуникации со СМИ.

Чтобы попасть на бесплатные уроки, нужно пройти тестовое задание. Интенсивные курсы продлятся три месяца и будут проходить в гибридном формате – их можно совмещать с учебой. Те, кто себя зарекомендуют, смогут попасть на работу в VK.

Заявки на курсы принимаются до 28 февраля.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Maor_Winetrob / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 VK запустила программу оплачиваемой стажировки по 30 IT-направлениям
  2. 2 Слив в соцсетях: как избежать «вирусного» распространения нежелательного контента
  3. 3 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
  4. 4 Эксперты VK обучат студентов аналитике и тестированию на бесплатных онлайн-курсах
  5. 5 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование

ВОЗМОЖНОСТИ

03 февраля 2022

BlockchainHack

07 февраля 2022

The Global AI Challenge

07 февраля 2022

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ