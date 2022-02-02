VK бесплатно обучит студентов и выпускников вузов трем цифровым профессиям

VK открыла набор на бесплатные курсы для студентов и выпускников вузов. На интенсивных курсах, которые продлятся три месяца, их участников обучат digital-маркетингу, IT-рекрутменту и коммуникациям в IT-сфере.

О старте набора в программу Digital Camp сообщили в пресс-службе VK.

Для студентов и выпускников подготовили обучающую программу по трем направлениям:

Digital-маркетинг. Участники курсов узнают, как монетизировать и продвигать мобильные приложения, научатся создавать маркетинговые стратегии, изучат специфику рынков интернет-рекламы. IT-рекрутмент. Студентам расскажут о специфике работы в сфере IT, научат составлять профиль кандидата и описания вакансий, а также анализировать эффективность каналов привлечения кандидатов. Маркетинг, коммуникации и креатив в IT. Специалисты VK обучат участников курса работе с инструментами маркетинга, применению техники генерации идей, выстраиванию коммуникации со СМИ.

Чтобы попасть на бесплатные уроки, нужно пройти тестовое задание. Интенсивные курсы продлятся три месяца и будут проходить в гибридном формате – их можно совмещать с учебой. Те, кто себя зарекомендуют, смогут попасть на работу в VK.

Заявки на курсы принимаются до 28 февраля.

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