VK бесплатно обучит студентов и выпускников вузов трем цифровым профессиям

VK открыла набор на бесплатные курсы для студентов и выпускников вузов. На интенсивных курсах, которые продлятся три месяца, их участников обучат digital-маркетингу, IT-рекрутменту и коммуникациям в IT-сфере.
О старте набора в программу Digital Camp сообщили в пресс-службе VK.
Для студентов и выпускников подготовили обучающую программу по трем направлениям:
- Digital-маркетинг. Участники курсов узнают, как монетизировать и продвигать мобильные приложения, научатся создавать маркетинговые стратегии, изучат специфику рынков интернет-рекламы.
- IT-рекрутмент. Студентам расскажут о специфике работы в сфере IT, научат составлять профиль кандидата и описания вакансий, а также анализировать эффективность каналов привлечения кандидатов.
- Маркетинг, коммуникации и креатив в IT. Специалисты VK обучат участников курса работе с инструментами маркетинга, применению техники генерации идей, выстраиванию коммуникации со СМИ.
Чтобы попасть на бесплатные уроки, нужно пройти тестовое задание. Интенсивные курсы продлятся три месяца и будут проходить в гибридном формате – их можно совмещать с учебой. Те, кто себя зарекомендуют, смогут попасть на работу в VK.
Заявки на курсы принимаются до 28 февраля.
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Фото на обложке: Maor_Winetrob /
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