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VK запустила мини-приложение для помощи школьникам в IT-профориентации

YOUNG
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK запустила мини-приложение для помощи школьникам в IT-профориентации. В нем школьники могут подробно познакомиться с различными профессиями, узнать их специфику и получить рекомендации для их получения.

VK запустила мини-приложение для помощи школьникам в IT-профориентации

Приложение получило название «Тест-драйв IT-профессий», оно работает на базе VK Mini Apps.

В пресс-службе VK рассказали, что приложение ориентировано на школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Они смогут получить помощь в дальнейшей профессиональной ориентации в сфере IT.

Приложение работает в формате симулятора. Пользователь попадает на «рабочее место», где ему доступны сведения о конкретной профессии, задания, с выполнением которых о профессии можно узнать больше, а также рекомендации, как получить ту или иную профессию в IT.

В соцсети уточнили, что пока в приложении доступны шесть профессий: дизайнер интерфейсов, модератор контента, менеджер проектов, специалист по кибербезопасности, ИТ-рекрутер и дата-аналитик. В сентябре в приложении появится еще десять профессий.

Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock

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