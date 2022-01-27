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VK запустила программу оплачиваемой стажировки по 30 IT-направлениям

YOUNG
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK запустила программу оплачиваемой стажировки для студентов и выпускников вузов. Всего в программе 30 направлений в сфере IT, в том числе разработка, аналитика, тестирование и информационная безопасность.

VK запустила программу оплачиваемой стажировки по 30 IT-направлениям

Об открытии набора на оплачиваемую стажировку сообщили в пресс-службе VK.

Программа включает 30 IT-направлений, в частности, бэкенд, фронтенд и мобильную разработку, аналитику, тестирование, машинное обучение, информационную безопасность. Стажеры получат теоретическую базу от экспертов VK и будут решать практические задачи, с которыми специалисты экосистемы сталкиваются ежедневно.

В программе ждут студентов и выпускников вузов с дипломом, полученным не ранее 2020 года. Стажировка пройдет в гибридном формате – очном и удаленном, продлится от 2 до 3 месяцев (в зависимости от выбранного направления) и будет занимать полный рабочий день.

По окончании стажировки участники получат сертификаты и возможность стать частью команды проектов экосистемы VK. Подать заявку можно до 25 февраля на сайте программы. Отбирать стажеров будут по итогам выполнения тестового задания и результатов собеседования.

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Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock

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