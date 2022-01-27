VK запустила программу оплачиваемой стажировки по 30 IT-направлениям

VK запустила программу оплачиваемой стажировки для студентов и выпускников вузов. Всего в программе 30 направлений в сфере IT, в том числе разработка, аналитика, тестирование и информационная безопасность.
Об открытии набора на оплачиваемую стажировку сообщили в пресс-службе VK.
Программа включает 30 IT-направлений, в частности, бэкенд, фронтенд и мобильную разработку, аналитику, тестирование, машинное обучение, информационную безопасность. Стажеры получат теоретическую базу от экспертов VK и будут решать практические задачи, с которыми специалисты экосистемы сталкиваются ежедневно.
В программе ждут студентов и выпускников вузов с дипломом, полученным не ранее 2020 года. Стажировка пройдет в гибридном формате – очном и удаленном, продлится от 2 до 3 месяцев (в зависимости от выбранного направления) и будет занимать полный рабочий день.
По окончании стажировки участники получат сертификаты и возможность стать частью команды проектов экосистемы VK. Подать заявку можно до 25 февраля на сайте программы. Отбирать стажеров будут по итогам выполнения тестового задания и результатов собеседования.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Mistervlad /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бумаги VK и Ozon стали основными претендентами на исключение из MSCI Russia
- 2 «ВКонтакте» и «Госуслуги» включили в список социально значимых ресурсов
- 3 Слив в соцсетях: как избежать «вирусного» распространения нежелательного контента
- 4 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
- 5 Эксперты VK обучат студентов аналитике и тестированию на бесплатных онлайн-курсах
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2022
30 января 2022
31 января 2022