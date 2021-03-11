«Не стыдно чего-то не знать, стыдно не хотеть разобраться»: как войти в IT без бэкграунда

В IT постоянно появляются новые технологии и профессии, растет потребность в soft skills и особых компетенциях, которые не предполагают технических знаний и умений. Найти что-то свое здесь может любой, независимо от бэкграунда, образования и интересов. Екатерина Горина, PR-специалист компании «Инфомаксимум», пообщалась со специалистами из разных областей в IT и спросила, как они пришли в профессию и почему выбрали такую сферу.

Кто такие айтишники? Согласно стереотипному мнению, категория людей (в идеале программистов), обожающих растянутые свитера, читающих на ночь техническую документацию и не верящих, что есть проблемы, которые не может решить код. На самом деле, это не так.

«IT — это возможность творить вне рамок формальностей»

Виталий Гудулин, руководитель отдела проектирования и дизайна Инфомаксимум

Я не думал, что моя жизнь будет связана с IT. Закончил экономико-правовую гимназию, считал себя чистым гуманитарием, поэтому поступление на профильный факультет казалось логичным. Розовые очки слетели быстро: вокруг учебы было много шума, но мало толка. Специальность экономическая безопасность была новой, преподаватели не могли сказать, кем мы выйдем и чем именно будем ценны как специалисты. Будущее казалось размытым.

Слово «Инфомаксимум» появилось в жизни случайно: на пятом курсе пары вел преподаватель, который рассказал, что есть одни очень интересные ребята-айтишники, которые активно растут и ищут новых сотрудников. Мы с одногруппниками решили попробовать себя, преподаватель договорился о собеседовании. Нас встретила команда во главе с генеральным директором. Рассказали о компании, технологиях, продуктах и идеях.

Я загорелся, хотя был далек от программирования. Тема IT всегда была где-то рядом: много чего изучал, пробовал экспериментировать с сайтами и социальными сетями. От «Инфомаксимум» у меня не было определенных ожиданий, скорее желание окунуться в что-то новое.

Мы много общались относительно того, кем я вижу себя в компании. Итогом стало предложение стать помощником проектного менеджера. Первое время разбирал новую область, ее внутреннюю кухню. Дел хватало: я не знал стека технологий, не был знаком с разработкой, не сталкивался с постановкой задач для программистов, дизайнеров и других специалистов.

Приходил рано, уходил поздно, фильтровал огромное количество всевозможной информации, изучал опыт других компаний, не стеснялся выражать мнение, предлагать идеи. Очень пригодились soft skills, полученные в студенчестве. Постепенно усложнялись задачи, появилось больше ответственности и работы в поле. Я чувствовал, что расту и могу делать лучше. Сейчас сопровождаю запуск новых направлений, продуктов компании, занимаюсь глобальным планированием и оптимизацией работы направления разработки и проектирования.

Советы сомневающимся:

IT — это легкость, свобода и возможность творить вне рамок формальностей, это разноплановые задачи, где каждый день не похож на предыдущий. Я убежден, что если человек захочет, то справится с чем угодно, и совсем неважно, технарь он или гуманитарий.

Книги, которые стоит прочитать по проектному управлению:

М. Кон «Agile: Оценка и планирование проектов»;

Д. Хигни «Основы проектного менеджмента. Классическое руководство»;

Д. Кнапп, Б. Ковитц, Д. Зерацки «Спринт: Как разработать и протестировать новый продукт всего за пять дней»;

Д. Максвелл «Работа в команде. Что необходимо знать каждому лидеру»;

Т. Демарко, Т. Листер «Балдеющие от адреналина и зомбированные шаблонами. Паттерны поведения проектных команд».

Готовыми специалистами эта литература вас не сделает, но с ее помощью можно получить теоретические азы управления проектами, понять, что должен делать проджект-менеджер, узнать, что скрывается за непонятными терминами Agile и Scrum.

Из других полезных ресурсов советую телеграм-каналы:

Atlassian Community Moscow — бесценная вещь для тех, кто работает с продуктами Atlassian или хочет узнать, что это такое;

Боль Тимлида — чат сообщества тимлидов;

Project Management Club — все об управлении проектами.

«Мне нравится свобода»

Александр Иноземцев, младший разработчик Центра программных решений «Инфосистемы Джет»

Мне потребовалось 8 лет, чтобы стать тем, кем хотел. Учился на экономиста, специальность — «Мировая экономика», однако всегда тянуло к технологиям. Поэтому, проработав в профильной компании, решил податься в интересующую меня сферу.

Сначала прочел книгу Криса Пайна Learn to Program о разработке в целом и о Ruby в частности. Затем начал смотреть курс Ruby on rails на Lynda, а также прошел аналогичный курс в методике TDD от Майкла Хартла. Мне повезло устроиться программистом в компанию, где работал мой нынешний руководитель.

Первое время я знакомился с проектом и командой, разбирался с кодовой базой и ощущал неопределенность, растерянность, задавался вопросом: «Справлюсь ли?». Особенно после того, как в первый день единственный «рельсовик» (специалист по Ruby on rails) заболел на неделю и консультировал меня по телефону. Параллельно проходил еще один обучающий курс по Ruby, так как знаний все равно не хватало.

Это обычная ситуация — программист вечно обучается чему-то.

Через полгода пришло окончательно понимание, что я еще не готов. Вернулся в финансы: работал в инвестициях, в техподдержке брокерской компании, обслуживал ERP в банковской структуре. Но не переставал учиться и реализовал проект на обучающем курсе. Тешила мысль, что с портфолио смогу стать разработчиком. Повезло — руководитель с первого места работы искал сотрудника в «Инфосистемы Джет». Так и началась моя карьера.

Советы сомневающимся:

В профессии мне нравится свобода в выборе способа решения задачи. Приятно осознавать, что в момент работы над проектом ты — хозяин положения и можешь использовать те пути и инструменты, которые хочешь. Не бойтесь спрашивать коллег и обращаться к ним за советом или консультацией.

Из более прикладного — не торопитесь кидаться в литературу. Определитесь с направлением, затем выбирайте профильные книги. Я советую платформу «Хекслет». Благодаря этим курсам можно изучить не только синтаксис языка, но и структуру и основные принципы программирования. Очень полезным оказался ежедневный фидбэк от ментора. Он сообщал, принимает ли этап, что нужно поправить или переписать, чтобы код был сопровождаемый. В целом было очень интересно и захватывающе. С удовольствием буду проходить другие курсы на этой платформе.

«Было страшно, особенно в самом начале»

Алена Растихина, тренер роботов Tet (ранее Lattelecom)

Я продумываю сценарии работы чат- и голосовых ботов перед тем, как к ним обратятся реальные люди за помощью. Кроме того, я разрабатываю ботов, слежу, чтобы они были способны расти и учиться отвечать на большее количество вопросов, давая персонализированные ответы.

Когда работала оператором колл-центра, не планировала развиваться в IT, пока однажды не попробовала себя в обучении сотрудников: готовила для них разнообразные тесты, проверяла их знания. Помогало педагогическое образование. Сложности были в разборе нюансов IT-платформы Moodle, на которой проходило обучение наших операторов, и не со стороны ученика, а учителя. Мои усилия заметили коллеги и позвали работать над новым проектом — первым чат-ботом, обслуживающим клиентов на латышском языке «Анете».

Честно говоря, согласиться на такое было трудно. Был вариант остаться на том же месте или пробовать что-то новое. В итоге я пришла хоть и к очень клишированному, но важному для себя выводу — за искусственным интеллектом будущее, и упускать возможность стать его частью точно нельзя. Было страшно, особенно в самом начале. Мы были первыми в Латвии, кто разрабатывал и внедрял такое решение, поэтому учиться пришлось не только роботу, но и самим.

Сначала многое происходило по принципу «нажму сюда, интересно, что случится», что-то делалось интуитивно. Так и проходило знакомство с высокими технологиями. Но я уже понимала устройство роботов и специфику искусственного интеллекта, начала углубляться в сценарии его использования, разбиралась, как можно эффективно автоматизировать процесс общения с клиентами. Для этого требовалось продумать и даже предугадать, по какому сценарию может пойти беседа, что понадобится человеку, как ответить на его запрос.

Советы сомневающимся:

IT — постоянная возможность учиться новому. Каждый день я иду домой с четким пониманием, что чему-то научилась. Это мотивирует.

Для разработки ботов (даже локальных, маленьких) полезно иметь самые базовые навыки программирования. Если вы сами не будете кодить, вам точно придется ставить задачи разработчикам, а делать это лучше, имея представление о том, чем они занимаются. Очень важно понимать, что такое Agile, SCRUM, сейчас многие прогрессивные IT-компании работают по одной из этих методик.

Здесь же важно упомянуть иностранные языки — для заказчиков из-за границы нужно будет не просто переводить ответы бота, но и учитывать культуру, менталитет. А когда дело касается синтезированного голоса — часто оказывается, что и свой родной язык нужно подтянуть.

Мне оставаться в курсе и учиться новому помогают:

И, конечно, я советую не останавливаться в потреблении контента — всегда знать, что происходит на рынке, и интересоваться этим.

«Я не сажусь кодить, но максимально погружаюсь в тему до того уровня, на котором еще что-то могу понять»

Кристина Гурочкина, руководитель группы подбора персонала «Рексофт»

С детства я увлекалась балетом, закончила училище, танцевала в классических постановках. Но травма положила конец всем планам. Поступила учиться на психолога, один из предметов был связан с управлением персоналом. И я поняла, что это мне интересно. HR — целый мир на стыке менеджмента и психологии, плюс погружение в бизнес-процессы компании.

С IT познакомилась, работая в компании по написанию рефератов и дипломных работ. Там я подбирала разработчиков и сисадминов, что заставило глубже погрузиться в тему, и дальше при выборе работы я ориентировалась именно на IT-компании.

Одно из важнейших качеств HR-специалиста — любопытство, которое не гаснет с годами. К примеру, ищем Erlang-разработчиков. Изучаем теорию, читаем форумы, смотрим, какие вопросы задают люди, просматриваем вакансии на рынке. Я не сажусь кодить, но максимально погружаюсь в тему до того уровня, на котором еще что-то могу понять. Когда пришла в IT-рекрутинг, завела словарик, куда записывала все непонятные слова и потом разбиралась в их значении. Многие этого стесняются, но это неправильно. Ты не технический специалист, тебе не должно быть стыдно чего-то не знать, стыдно не иметь желания разобраться.

Советы сомневающимся:

Быть HR — это быть носителем корпоративного языка, уметь зажигать коллег и самому при этом не выгорать. Это такой взаимообмен. Информации на просторах современного мира безграничное количество, просто нужно выбрать.

Мне близки следующие книги:

И. Адизес «Методология Адизеса». Все, что прочитаете, вы сможете применить в HR-менеджменте и в целом в работе;

Дж. Митчелл «Обнимите своих сотрудников». Эта книга даст понимание, в чем важность корпоративной культуры, как правильно выстроенные ценности удерживают и привлекают людей.

Многие компании проводят профильные курсы. После их завершения есть возможность стать частью команды — сначала стажером, а если все сойдется, младшим специалистом в HR-департаменте. Для тех, кто хочет погрузиться именно в специфику IT-рекрутинга, стоит акцентировать внимание на платформе It-Events. Неплохой вариант — обучение на GeekBrains, там есть целый HR-факультет.

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