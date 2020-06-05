Как восстановить малый бизнес после COVID-19: шесть способов

Краткосрочные перспективы таких компаний сильно зависят от отрасли, но процесс восстановления важно продумать каждой из них. В этом помогут следующие шесть советов.

Вспышка COVID-19 вызвала финансовый хаос по всему миру, и многим владельцам малого бизнеса приходится бороться за жизнь. По данным Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business, NFIB), уже к 30 марта — то есть в самом начале кризиса — от экономических последствий пандемии пострадали 92% малых предприятий. Только 5% владельцев малого бизнеса заявили, что их это совсем не коснулось.

1. Рассчитай финансовый ущерб

Прежде всего определи, насколько сильно пострадал твой бизнес.

Здесь нужно учесть множество нюансов, в первую очередь — конкретные цифры. Если ты давно не обновлял финансовые документы — например, отчеты о прибыли и убытках или о движении денежных средств — самое время это сделать. Затем цифры можно сравнить с данными прошлого года, чтобы увидеть, насколько сильно они ухудшились. И хотя о положительном влиянии пандемии говорят лишь немногие (3% по данным NFIB), вполне возможно, что ущерб может быть меньше, чем кажется.

Кроме продаж, прибыли и денежного потока оцени и другие аспекты бизнеса, которые могли пострадать. Например, если пришлось уволить всех или хотя бы нескольких сотрудников, сократить бюджет на рекламу и маркетинг и потерять клиентов, это тоже придется учесть, чтобы оценить финансовые ресурсы, которые потребуются для восстановления.

2. Пересмотри бизнес-план

Даже если прежняя бизнес-модель прекрасно работала до COVID-19, сейчас ей может потребоваться корректировка.

В частности, надо понять, как перестроиться, чтобы адаптироваться к новой норме. Например, если раньше основная доля продаж приходилась на пешеходный трафик в физической торговой точке, возможно, теперь придется перейти в онлайн, чтобы привлечь людей, которые делают покупки из дома.

В любом случае в этой ситуации не только ты. Полезно также проанализировать, как от пандемии пострадала отрасль в целом. Обрати внимание на тенденции и сосредоточься на возможностях. Если ты найдешь свободную нишу или потребность, которую твой бизнес может удовлетворить, но которую до сих пор игнорировал, это будет иметь решающее значение для восстановления и расширения клиентской базы в будущем.

Корректируя бизнес-план и бизнес-модель, четко определи сильные и слабые стороны своей компании. Затем реши, какие из прежде работавших решений уже не так актуальны сейчас, и посмотри, что можно адаптировать или улучшить, чтобы сохранить конкурентоспособность. Наконец, не забудь пересмотреть цели и убедиться, что они реалистичны в текущих обстоятельствах: например, цель по выручке за год сейчас придется скорректировать с учетом влияния, которое COVID-19 мог оказать на продажи во втором квартале.

3. Оцени, потребуется ли внешнее финансирование для восстановления

Если во времени пандемии тебе не удалось заработать много денег, вполне вероятно, что для возобновления процессов потребуется внешнее финансирование.

В период восстановления после COVID-19 малый бизнес может получить его разными способами: от государственных программ поддержки до бизнес-займов. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но в любом случае кредиторам нужна уверенность в том, что они получат деньги обратно. За финансирование придется конкурировать: оцени свои возможности, чтобы понять, насколько вероятно одобрение заявки.

4. Скорректируй бюджет с учетом новых расходов

Возможно, после выхода из пандемии придется сначала потратить, прежде чем заработать. Например, нанять и обучить новых сотрудников или заново трудоустроить тех, кого пришлось уволить. Не исключено, что понадобятся инвестиции в оборудование и рекламу.

На этапе восстановления предприниматель должен иметь четкое представление о том, на что заложить бюджет и какие расходы урезать, чтобы получить максимальную прибыль. Нужно контролировать операционный бюджет как можно строже, чтобы вложиться в рост, как только появится такая возможность

Крайняя мера, на которую можно пойти — урезать себе зарплату или вообще отказаться от ее. Имеет ли это смысл, зависит от того, насколько хорошо ты умеешь управлять личными финансами, есть ли у тебя сбережения или другой источник дохода. Но, отказавшись от зарплаты на ближайшее будущее, ты поможешь бизнесу быстрее встать на ноги.

5. Разработай график восстановления

Возможно, для восстановления бизнеса тебе хочется реализовать сразу несколько мер, но сделать все и сразу может быть нереально. Разработай график, который определит приоритетность шагов.

Например, в первую очередь понадобится обеспечить финансирование бизнеса. После можно установить срок для повторного найма сотрудников, пополнить запасы товаров и, наконец, снова начать работу, если компания была закрыта из-за пандемии.

При этом не забывай отслеживать прогресс. Это особенно важно, если ты вложил в бизнес собственные деньги и не можешь тратить время на то, что не окупает инвестиции. На начальных этапах восстановления после COVID-19 можно еженедельно проверять, какие меры работают, а какие нет. Позже, когда ситуация начнет стабилизироваться, ты сможешь отслеживать финансовые показатели ежемесячно.

6. Создай план действий на случай нового кризиса

Пандемия коронавируса может показаться событием, которое случается лишь раз в жизни. Однако реальность такова, что в любое время может наступить чрезвычайная ситуация, которая разрушит твой бизнес. Используй то, чему научился сейчас, чтобы подготовиться к следующему кризису и обезопасить бизнес от будущих потрясений.

Например, приоритетом может стать накопление денег, если до начала эпидемии COVID-19 у тебя не было запаса средств. Ты можешь сосредоточиться на выплате долгов и сокращении несущественных расходов, чтобы лучше контролировать свой бюджет. Или найти решения для более эффективной работы сотрудников, чтобы сократить операционные расходы.

Возможно, пандемия также научила тебя, как важно уметь адаптироваться и быть гибким. Например, если раньше у сотрудников не было возможности работать удаленно, в будущем это можно включить в бизнес-модель.

Чем нестандартнее ты мыслишь, тем лучше. Наличие плана Б (и даже В, Г, Д и Е) может повысить шансы бизнеса на выживание и даже процветание в трудные времена.

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