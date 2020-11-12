Вредные советы студентам: как делать не надо, если хочешь стать успешным специалистом

Ярослав Малиновский решил пойти по другому пути и рассказал о том, чего делать не надо, если хотите развиваться как специалист в дальнейшем. Осторожно, в тексте присутствует сарказм!

Мы привыкли, что советы студентам раздаются на каждом углу: их учат, как построить карьеру, где найти полезные знакомства и что делать, чтобы стать успешным.

Долой нетворкинг и неформальное общение

Нетворкинг – это создание сети профессиональных контактов, иными словами, знакомств. А знакомства не нужны настоящему профессионалу. Ведь это же блат, а по блату находят работу те, кто не выдерживают конкуренции на рынке труда, не правда ли?

Поэтому не посещайте многочисленные карьерные мероприятия, которые проводят университеты и различные организации: дни открытых дверей, ярмарки вакансий, карьерные форумы. Настоящий профессионал не должен бояться трудностей: вооружившись резюме, он без нетворкинга найдёт себе достойную работу.

И если вдруг случайно забредёте на день карьеры, и к вам обратится представитель одной из компаний, которые будут на нём присутствовать – гордо отвернитесь и скажите, что и без связей сумеете устроиться.

Другое дело, что нетворкинг чрезвычайно полезен при формировании профессиональной репутации, поиске карьерных возможностей, и, кроме того, позволяет намного глубже понять ту сферу деятельности, в которой вы хотите строить карьеру.

Стажировки для трудоголиков

Программы адаптации для студентов, полезная практика в перспективном месте, стажировки в крупных компаниях, летние карьерные программы... Зачем всё это? Наработаетесь ещё. Студенческие годы надо проводить в удовольствие, пока есть время!

А как же приобрести профессиональные навыки? Для этого есть учёба, которая умеет создавать впечатление вашей подготовленности к построению карьеры.

В университете вы учите к каждому экзамену по сотне билетов, знания по каждому из которых непременно пригодятся в профессиональном будущем.

Даже если кто-то из однокурсников устроится на летнюю стажировку или студенческую карьерную программу, не обращайте внимания. Вывод очевиден – это же трудоголик, которому нечем заняться в свободное время! А вы наверстаете карьерные возможности после окончания университета.

Правда, потом придётся конкурировать с сотнями недавних выпускников в надежде получить хотя бы младшую позицию, а та самая однокурсница с летней стажировкой уже работает полноценным специалистом и получает отнюдь не начальную зарплату.

Студенческая активность? Нет, не слышали

Студенческие советы, научные общества, профкомы, студкомы... Разбираться во всем этом?Такой подход сразу выдаёт целеустремлённых, подкованных и стратегически мыслящих студентов.

Командная работа, делегирование и распределение ответственности, креативное мышление, лидерство, умение убеждать, ораторское искусство, тайм-менеджмент, приоритизация целей и задач, планирование ресурсов, ответственность, принятие решений – все эти качества не появляются из ниоткуда, а оттачиваются подобно кухонным ножам на стальном мусате. И таким идеальным мусатом в студенческие годы являются различные факультетские и университетские объединения.

Если вы от природы владеете всеми описанными навыками в совершенстве и считаете, что участие в студенческих организациях не принесет никакой пользы, прокачанности навыков действительно можно позавидовать. Вы смело можете открывать новый Apple и захватывать мир.

Самообразование — лишняя трата времени

Зачем учиться самому, изучать онлайн-курсы, вебинары и профессиональную литературу? Ведь это обеспечит классический университет, который, уверен, предоставляет широчайшие возможности для получения и развития компетенций, необходимых современному профессионалу.

Полагаю, если преподаватели стараются идти в ногу со временем, применяют современные знания и технологии и совмещают учебную работу с практикой – вам повезло.

Я убежден, что значительную часть преподавательского корпуса до сих пор составляют мастодонты, ментально оставшиеся в СССР, которые не помогут студентам получить необходимые для успешной карьеры навыки.



Поэтому не нужно смотреть по сторонам и развивать компетенции самостоятельно. Этим вы очень поможете избежать лишней конкуренции тем студентам, которые подумали об этом раньше.



А теперь серьёзно

Конечно же, все эти советы являются вредными, то есть, следуя им, неизбежно упустите множество шансов улучшить карьерную репутацию и повысить профессионализм. В заключение же перечислим настоящие советы студентам, которые хотят в будущем добиться успеха:

Посещайте карьерные мероприятия и налаживайте социальные и профессиональные связи. Старайтесь уже на младших курсах искать возможности для прохождения стажировок и участия в работе по специальности. Участвуйте в деятельности студенческих организаций – это научит вас тайм-менеджменту, командной работе и принятию решений. Не забывайте, что ответственность за образование лежит только на вас. Смотрите по сторонам и приобретайте действительно полезные навыки, которые пригодятся в будущей работе.